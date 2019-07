آمازون گیم استودیو (Amazon Game Studio) اعلام کرد که در حال همکاری با استودیوی بازی‌سازی اثلون گیمز (Athlon Games) در پروسه‌ی تولید اثری جدید بر پایه‌ی جهان خلق شده‌ی جی.آر.آر. تالکین (J. R. R. Tolkien) در سبک MMO است. سال گذشته استودیوی اثلون گیمز اعلام کرده بود که در حال کار برروی یک عنوان رایگان […]

سال گذشته استودیوی اثلون گیمز اعلام کرده بود که در حال کار برروی یک عنوان رایگان و آنلاین از سری محبوب The Lord Of The Rings است. بر اساس توضیحات این استودیو، اتفاقات اثر مورد نظر در دورانی قبل‌تر از فیلم‌ها و بازی‌های این مجموعه رخ می‌دهد و بازی‌بازان و طرفداران شاهد مناطق، شخصیت‌ها، مخلوقات و همچنین ماجراجویی‌های جدیدی هستند. جهان خلق شده توسط تالکین به قدری بزرگ و پر محتوا است که حتی با در نظر نگرفتن نبرد حلقه نیز، جهان محتویات و داستان‌های بسیاری برای تجربه هستیم.

اگر دنیای سینما و تلویزیون را دنبال کنید و همچنین طرفدارا و علاقه مند پر و پا قرص مجموعه‌ی The Lord Of The Rings باشید، با بررسی موارد بالا، قطعا نمی‌توان منکر شباهت این بازی با سریال پیش‌روی این مجموعه که توسط شبکه‌ی Amazon Prime در حال توسعه می‌باشد، شوید.

توسعه‌ی سریال تلویزیونی The Lord Of The Rings رسما در بهمن ماه سال گذشته توسط آمازون تائید شد و اتفاقات این سریال نیز، قبل از وقایع شش فیلم این مجموعه و همچنین چهار کتاب آن رخ می‌دهند. حال با تائید این موضوع نیز که آمازون در حال همکاری با اثلون در توسعه‌ی بازی جدید این مجموعه هست، می‌توان گفت که سریال و همچنین بازی مورد نظر به یکدیگر مربوط بوده و احتمالا به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

اما متاسفانه آمازون ارتباط مستقیم این سریال با بازی مورد نظر را رد کرده و اعلام کرد که دو محصول تنها از یک منبع الهام گرفته‌اند و به هیچ وجه مکمل یکدیگر نیستند. اضافه شدن آمازون در توسعه‌ی این پروژه به معنی اضافه شدن میزان بسیار زیادی تجربه‌ی ساخت عناوین MMO در پروسه‌ی توسعه‌ی این اثر است. آمازون گیم استودیو در واقع از توسعه دهندگان سه عنوان World Of Warcraft ،Destiny و Everquest که هر سه به عنوان سردمداران بازی‌های MMO و آنلاین شناخته می‌شوند، تشکیل شده است.

اثلون توضیحاتی نیز جدیدا ارائه داده بود که عنوان مورد هم برروی کنسول‌ها و هم برروی رایانه‌ی شخصی قابل تجربه است اما بر اساس توضیحات این استودیو، احتمالا به مانند عنوان The Elder Scrolls Online، ابتدا شاهد دسترسی این اثر برروی رایانه‌ی شخصی و سپس پس مدت نامعلومی آن را برروی کنسول‌های بازی ببینیم. البته اثلون هیچ جزئیاتی از تاریخ انتشار و همچنین کنسول‌های مقصد این بازی در اختیار نگذاشت. متاسفانه در حال حاضر حتی نام این بازی نیز مشخص نمی‌باشد.

