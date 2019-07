سال گذشته اعلام شد که بازی جدیدی از داستان‌های سرزمین میانه و Lord of the Rings برای PC و کنسول‌ها در سبک MMORPG در حال ساخت می‌باشد و قرار است که به صورت رایگان منتشر شود؛ اکنون اعلام شده که شرکت Amazon Game Studios قرار است با همکاری Leyou Technologies Holdings و Middle earth Enterprises این بازی را توسعه دهد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، طبق گزارش مطبوعاتی‌ای که منتشر شده است، شرکت Amazon تعدادی از افراد و تیم‌های حرفه‌ای و خبره‌ای که بر روی بازی‌های آنلاین معروفی همچون Everquest ، Destiny، Planetside، World of Warcraft، Defiance، Rift و ... کار کرده‌اند را به منظور توسعه‌ی این بازی جذب کرده است و از دفاتر خود در سیاتل، ایروین و سن دیگو برای ساخت بازی Lord of the Rings استفاده می‌کند.

کریستوف هارتمن (Christoph Hartmann)، سرپرست شرکت Amazon Game Studios در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد:

"ما متعهد هستیم تا به مشتری‌هایمان بالاترین سطح از کیفیت را در بازی‌هایمان ارائه دهیم، هم در IPهای اوریجینالی که خودمان در اختیار داریم و هم در سری‌هایی مانند Lord of the Rings که تبدیل به بخشی از فرهنگ ما شده است. دنیای سرزمین میانه که توسط تالکین خلق شده، یکی از غنی‌ترین جهان‌های داستانی در تاریخ است و ما و تیممان که متشکل از افراد حرفه‌ای و با تجربه‌ای در زمینه‌ی ساخت بازی‌های MMO می‌باشد و سابقه‌ی کار بر روی بازی New World را دارد، می‌خواهیم فرصتی فوق العاده را برای داشتن تجربه‌ای در این جهان منحصر به فرد ایجاد کنیم. ما در مرکز این پروژه‌ی جدید، یک تیم فوق العاده را داریم که آن را رهبری می‌کنند و ما به صورت مستمر در حال گسترش هستیم تا بتوانیم این تجربه‌ی شگفت انگیز را بهتر کنیم."

همچنین الکس زو (Alex Xu)، مدیر عامل شرکت Leyou Technologies Holdings در اینباره اظهار داشت:

"ساخت یک بازی بر اساس داستان‌های سرزمین میانه و داشتن همکاران بسیار عالی، بهره مندی از جامعه‌ی مشتریان Amazon، تکنولوژی و تیم‌های با استعداد یک فرصت بسیار عالی را برای توسعه دهندگان و ناشر این پروژه به وجود آورده است. ما اعتقاد داریم که نتیجه‌ی منابع و تخصص و خبرگی‌ای که در اختیار داریم، می‌تواند به یک بازی زیبا و جذاب تبدیل شود که مشتریان عاشقش خواهند شد و تا سال‌ها آن را بازی خواهند کرد."

همچنین فردریکا دروتوس (Fredrica Drotos)، رئیس برند و مسئول صدور مجوز شرکت Middle-earth Enterprises در این رابطه اضافه کرد:

"چه کسی در میان ماست که نخواهد بخشی از این ماجراجویی حماسی باشد؟ بیش از 60 سال از انتشار کتاب "یاران حلقه" (The Fellowship of the Ring) گذشته است و Amazon Game Studios با Leyou Technologies Holdings در حال همکاری است تا مهارت‌های خود را در یک بازی بسیار مورد انتظار که قرار است ما را شگفت زده کند، به کار بگیرد و یک بازی در جهان سرزمین‌های میانه که توسط پروفسور تالکین خلق شده را ارائه دهد."

شرکت Amazon همچنین در حال کار بر روی یک بازی MMORPG دیگر با نام New World است که به تازگی فاز آلفای آن به اتمام رسیده است. همچنین بخش تلویزیونی این شرکت در حال ساخت یک سریال لایو اکشن بر اساس مجموعه ی Lord of the Rings می‌باشد که قرار است از طریق Amazon Prime Video پخش شود. همچنین گزارش مطبوعاتی‌ای که منتشر شده، کاملا روشن می‌کند که این دو پروژه کاملا غیر مرتبط با دیگر فیلم‌ها و بازی‌های اقتباس شده از Lord of the Rings هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟

