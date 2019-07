نقد و بررسی بازی SCRAP RUSH

"به قلم علیرضا محزون"

نقد این بازی براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

در میان خیل عظیمی از بازی‌هایی که هر سال با ادعاهای بزرگ و کوچک منتشر می‌شوند برخی عناوین هستند که هدف کوچک اما کاملا مشخصی دارند. بدون شک !!SCRAP RUSH نیز یکی از همین عناوین است. یک بازی اکشن با مکانیزم‌های ساده که بر تجربه‌ی چندنفره تاکید دارد و می‌تواند شما و دوستانتان را برای ساعاتی سرگرم نگه دارد. این عنوان توسط استودیوی ژاپنی ACQUIRE Corp توسعه یافته است؛ استودیویی که با وجود ساخت و عرضه‌ی تعدادی بازی در ژاپن، چندان شناخته شده نیست و شاید بتوان !!SCRAP RUSH را اولین بازی جدی آن‌ها با عرضه‌ی جهانی دانست.

بازی در سیاره‌ای به نام Scrap جریان دارد؛ جایی که مرکز انبار ماشین‌های قراضه در کهکشان است. در این سیاره تعداد زیادی روبات مسئول جمع‌آوری و پاک کردن این قطعات و ماشین‌ها را بر عهده دارند. شما و دوستانتان به عنوان مدل‌های جدیدی از ربات‌ها با کارایی بهتر وارد سیاره می‌شوید تا کارها با سرعت بیشتری انجام پذیرند. مدل‌های قدیمی‌تر ربات‌ها که عملا شانسی برای رقابت با شما نمی‌بینند با بدست آوردن قدرت‌های جادویی، علیه شما شورش می‌کنند. حالا وظیفه‌ی شما در بازی شکست این ربات‌ها و برگرداندن آرامش به سیاره است.

داستان بازی در همان ابتدای آن و با تعداد محدودی عکس روایت می‌شود و در ادامه دیگر خبری از آن نخواهد بود. در حقیقت مانند اکثر بازی‌های هم سبک، داستان فقط وسیله‌ای برای آشنا کردن گیمر با کلیات دنیای بازی و شخصیت‌های آن است. هر چند شاید سازندگان می‌توانستند با منطبق کردن مراحل بازی با داستان آن و ایجاد خطوط عمیق‌تر داستانی، تجربه‌ی بازی را لذت‌بخش‌تر کنند، اما در حال حاضر نیز نمی‌توان نبود داستان قوی را یکی از ضعف‌های بزرگ بازی شمرد.

بخش عمده‌ای از گیم‌پلی !!SCRAP RUSH بر پایه‌ی یک مکانزیم ساده پایه‌ریزی شده است و آن چیزی نیست جز هل دادن جعبه‌ها. شما در ابتدای بازی بر روی یک نقشه‌ی پر پیچ و خم (maze) ظاهر می‌شوید. این نقشه شامل تعداد زیادی جعبه می‌شود که امکان جابه‌جا کردن آن‌ها به شما داده شده است. حالا شما وظیفه دارید تا با قرار دادن دشمنانتان بین جعبه‌ها و دیوارها، آن‌ها را نابود کرده و امتیازهایشان را از آن خود کنید. با وجود سادگی بیش از حد این ایده، در عمل شاهد یک پیاده‌سازی خوب از آن هستیم که حداقل تا مدتی چالش‌برانگیز و سرگرم‌کننده باقی می‌ماند. حتی در مواردی بازی موفق می‌شود تا با وارد کردن عامل زمان و مجبور کردن شما به بدست آوردن امتیاز لازم در یک زمان محدود، هیجان بالایی را به شما تزریق کند.

با وجود موفق بودن ایده‌ی اصلی، پس از مدتی کمبود محتوا در بازی بشدت به چشم می‌آید. در واقع بازی هر آن چه را در چنته دارد در همان دو یا سه ساعت اولیه‌ رو می‌کند و بعد از آن به دام تکرار می‌افتد. اضافه شدن جعبه‌های مختلف، معرفی کردن روش‌های جدید برای کسب امتیاز، امکان شخصی‌سازی ربات‌ها و چیزهایی از این دست شاید بتوانند در ابتدا شما را مجذوب خود کنند اما در نهایت تاثیر چشم‌گیری بر گیم‌پلی ندارند و کمک چندانی به تنوع بازی نمی‌کنند.

!!SCRAP RUSH این امکان را به شما می‌دهد تا بازی را به صورت تک‌نفره یا چندنفره تجربه کنید. متاسفانه بازی در بخش تک‌نفره از ضعف‌های زیادی رنج می‌برد و گویا هدف سازندگان نیز به هیچ عنوان تمرکز بر روی تجربه‌ی انفرادی بازی نبوده است. یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها به هوش مصنوعی دشمنان برمی‌گردد. در اکثر مواقع احساس می‌کنید که ربات‌های دشمن بدون هدف در نقشه‌ی بازی در حال حرکت هستند و هیچ توجهی به جمع‌آوری امتیاز و پیروزی در بازی ندارند. مبارزه با این دشمنان کم‌هوش پس از مدتی به کاری تکراری و کم‌هیجان تبدیل می‌شود. علاوه بر این، بعضی از مدهای بازی نیز برای حالت تک‌نفره بهینه نشده‌اند و انجام آن‌ها کاری محال به نظر می‌رسد. برای مثال حتی به پایان رساندن مراحل ابتدایی بخش داستانی بازی که Challenge Mode خوانده می‌شود در سختی HARD تقریبا غیرممکن است. دلیل این سختی نه هوش مصنوعی خوب دشمنان بلکه تعداد زیاد آن‌ها و عدم امکان شکستشان در زمان تعیین‌شده است.

اما بدون شک !!SCRAP RUSH در حالت چندنفره بازی بسیار بهتری‌ست؛ جایی که شما باید برای بدست آوردن بیشترین امتیاز و شکست دوستانتان استراتژی درستی داشته باشید. علاوه بر این، وقتی که بخش داستانی بازی را با دوستانتان تجربه می‌کنید دیگر نگران حجم بالای وظایف و شکست همزمان چندین دشمن نخواهید بود. متاسفانه در حال حاضر بخش چندنفره بازی به صورت Local در دسترس است و امکان تجربه‌ی آن با دیگر گیمرها از طریق اینترنت وجود ندارد.

در نهایت !!SCRAP RUSH را باید از آن دست بازی‌هایی دانست که بد نیست همواره آن را بر روی سیستم خود داشته باشید تا اگر حوصله‌تان از بازی‌های دیگر سر رفت به سراغش بروید و چند ساعتی را با دوستانتان در دنیای ربات‌ها بگذرانید.

بازبینی تصویری

داستان در ابتدای بازی و با همین عکس‌های محدود شرح داده می‌شود

بخش عمده‌ای از گیم‌پلی بازی بر هل دادن جعبه‌ها استوار است

بخش داستانی بازی بسیار کوتاه است و تنها از 10 مرحله تشکیل شده است

باس نهایی بخش داستانی طراحی خوبی دارد و ای کاش شاهد چیزهای بیشتری از این دست در بازی بودیم

با وجود معرفی قابلیت‌ها و جعبه‌های جدید در مراحل مختلف، بازی پس از مدتی به دام تکرار می‌افتد

نکات مثبت

گیم‌پلی ساده اما سرگرم‌کننده

بخش چندنفره‌ی جذاب

نکات منفی

کمبود محتوا و افتادن در دام تکرار

بخش تک‌نفره‌ی نچندان جذاب

هوش مصنوعی ضعیف دشمنان

محدود بودن بخش چندنفره به حالت Local

سخن آخر: !!SCRAP RUSH از آن دست بازی‌هایی‌ست که به لطف گیم‌پلی ساده اما کارآمد خود می‌تواند شما و دوستانتان را برای ساعاتی سرگرم کند. هر چند بخش تک‌نفره‌ی بازی بدلیل کمبود محتوا و هوش مصنوعی ضعیف شما را ناامید خواهد کرد.

Verdict

SCRAP RUSH!! is one of those games that can keep you and your friends amused for a few hours thanks to its simple but effective gameplay mechanisms. However, when it comes to the Solo mode, the lack of enough content and poor AI might disappoint you.

Final Score: 6.5 out of 10

