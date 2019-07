سلطنت ماریو بر بریتانیا | جدول فروش هفتگی بریتانیا

برای دومین هفته‌ی پیاپی، بازی Super Mario Maker 2 به عنوان پادشاه جدول فروش هفتگی بریتانیا بر دیگر عناوین بزرگ حکم‌رانی می‌کند. بازی Super Mario Maker 2 شروعی بسیار عالی داشت و در همان هفته‌ی ابتدایی توانست بازی بزرگی همچون Crash Team Racing Nitro-Fueled را کنار بزند. بازی Super Mario Maker 2 با افت فروش […]

برای دومین هفته‌ی پیاپی، بازی Super Mario Maker 2 به عنوان پادشاه جدول فروش هفتگی بریتانیا بر دیگر عناوین بزرگ حکم‌رانی می‌کند.

بازی Super Mario Maker 2 شروعی بسیار عالی داشت و در همان هفته‌ی ابتدایی توانست بازی بزرگی همچون Crash Team Racing Nitro-Fueled را کنار بزند. بازی Super Mario Maker 2 با افت فروش چهل و هفت درصدی روبرو شد که اتفاقا بسیار معقول است و نشان از عملکرد خوب این بازی در بازار فروش می‌دهد. به هر حال و به هر قیمتی، بازی Super Mario Maker 2 توانسته است تا همانند هفته‌ی گذشته جایگاه اول و مقام قهرمانی فروش را در این هفته‌ی بریتانیا به خود اختصاص دهد.

در رتبه‌ی بعدی با بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled روبرو هستیم که دوباره عملکرد شگفت‌انگیزی از خود نشان داده است. به عنوان یک بازی که بازسازی شده، این عنوان به مراتب محبوب‌تر و موفق‌تر از دیگر بازی‌ها عمل کرده است. قابل ذکر است که Crash Team Racing Nitro-Fueled افت فروش کمتری از رتبه‌ی اول این هفته داشته است؛ یعنی اگر بخواهیم به صورت دقیق بیان کنیم، بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled با افت فروشی چهل و پنج درصدی روبرو بوده است. این بازی نیز همانند هفته‌ی پیش تغییری در جایگاه خود ایجاد نکرده و همچنان در رتبه‌ی دوم باقی مانده است.

جدول فروش هفتگی بریتانیا، دورانی آرام را پشت سر گذاشته است و در رتبه‌های ابتدایی آن تغییر چندانی را شاهد نیستیم. بازی F1 2019 برخلاف این که افت فروشی پنجاه و هفت درصدی را تجربه کرده، ولی همچنان به رتبه‌ی سوم پایبند بوده و تکانی نخورده است. در حقیقت بازی F1 2019 را می‌توان پایانی بر یکسانی جدول این هفته نسبت به جدول هفته‌ی گذشته دانست.

دوباره بازی Grand Theft Auto V و دوباره حضور در لیست ده برتر! شاید واقعا باید برای همه این سوال پیش بیاید که چرا با این که سال‌ها از انتشار بازی Grand Theft Auto V می‌گذرد، ولی این بازی همچنان جزو پرفروش‌ترین عناوین صنعت بازی‌های ویدئویی در بریتانیا محسوب می‌شود! هیچ شکی نیست که راک‌استار با Grand Theft Auto V یک شاهکار به تمام معنا را خلق کرد ولی به نظر می‌رسد که خود سازندگان نیز انتظار نداشتند که این بازی تا این حد فروش داشته باشد؛ به حدی که حتی بازی بعدی آنان نیز نتواند به راحتی با آن رقابت کند. این بازی نسبت به هفته‌ی گذشته، یک پله پیشرفت داشته و اکنون در رتبه‌ی ششم قرار دارد.

بازی Assassin’s Creed Odyssey، به عنوان جدیدترین نسخه از این سری محبوب، در رتبه‌ی بعدی یعنی جایگاه هفتم قرار دارد. این بازی نیز نسبت به هفته‌ی گذشته یک پله پیشرفت داشته و این امر نشان از محبوبیت این سری در میان بازی‌بازان می‌دهد. با این که شاید بسیاری از بازی‌بازان بر این باور باشند که این سری از ریشه‌های خود دور شده است، ولی فروش عالی آن نشان می‌دهد که این موضوع آنقدر‌ها هم برای بازی‌بازان مهم نیست و در حقیقت از معجون جدید شرکت یوبی‌سافت لذت می‌برند.

اما بازی Red Dead Redemption II برخلاف دو بازی قبلی، نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه دو پله پسرفت نیز کرده است. این بازی نیز همچنان فروشی خیره‌کننده را تجربه می‌کند و از زمان انتشار تا کنون، به ندرت پیش آمده است که در لیست ۱۰ برتر حضور نداشته باشد، ولی با این حال، در این هفته بازی Red Dead Redemption II جایگاه هشتم را بدست آورده و به آن قناعت کرده است.

به واسطه‌ی تخفیف‌ها، بازی Mortal Kombat 11 توانسته است تا چهارده رتبه پیشرفت کرده و این هفته بر لب مرز قرار بگیرد. در هفته‌های پیش رو که تابستان شروع می‌شود و شاهد عرضه‌ی بازی جدید قدرتمندی نیستیم، اندکی تخفیف و افزایش فروش، هرچند کم، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. برای مثال بازی Minecraft تنها با شش درصد افزایش فروش توانسته است تا از رتبه‌ی بیست و دوم به جایگاه سیزدهم برسد. بازی FIFA 19 با چهارده درصد افزایش فروش از جایگاه بیستم به رتبه‌ی یازدهم رسیده است و دقیقا کمی با بازی Mortal Kombat 11 برای ورود به لیست ده برتر فاصله دارد.

بازی‌های انحصاری

در یک کلام، این هفته کاملا به شرکت نینتندو اختصاص داشت و بدون هیچ شکی، این شرکت پیروز بی بدیل هفته‌ی گذشته محسوب می‌شود. رتبه‌ی اول به Super Mario Maker 2 اختصاص دارد که توانسته است تا بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled برای دو هفته‌ی پیاپی شکست دهد. بازی Mario Kart 8: Deluxe با یک پله پیشرفت نسبت به هفته‌ی گذشته، اکنون در جایگاه چهارم قرار دارد. بازی Super Smash Bros Ultimate صعودی رویایی را دنبال می‌کند و از لب مرز لیست، یعنی رتبه‌ی دهم، اکنون به رتبه‌ی پنجم رسیده است. دیگر شاهکار این شرکت یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild از رتبه‌ی یازدهم بالاخره خود را وارد لیست برترین‌ها کرده و اکنون جایگاه نهم را به خود احتصاص داده است. در این میان ولی هیچ نشانی از عناوین دو شرکت رقیب یعنی سونی و مایکروسافت وجود ندارد.

ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Super Mario Maker 2 ۱ ۱ Crash Team Racing Nitro-Fueled ۲ ۲ F1 2019 ۳ ۳ Mario Kart 8: Deluxe ۴ ۵ Super Smash Bros Ultimate ۵ ۱۰ Grand Theft Auto V ۶ ۷ Assassin’s Creed Odyssey ۷ ۸ Red Dead Redemption II ۸ ۶ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۹ ۱۱ Mortal Kombat 11 ۱۰ ۲۴

منبع متن: gamefa