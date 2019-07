No Man’s Sky هم اکنون جامعه طرفداران ثابتی دارد که به لطف عرضه بروزرسان‌های متعدد، با جدیت بیشتری این عنوان را دنبال می‌کنند و این محتوای جدید باعث شده که مردم بیشتر از هر زمان دیگری برای این بازی وقت بگذارند. میانگین مدت زمانی که یک بازیکن اکنون صرف تجربه No Man’s Sky می‌کند، نسبت به مدت زمان گیم‌پلی این بازی در زمان عرضه تقریبا دوبرابر شده و دلیل هم چیزی نیست جز بروزرسان‌هایی همچون Beyond.

به گزارش پردیس گیم، کارگردان این بازی یعنی شان موری در این رابطه با وبسایت PCGamesN گفت: "در زمان عرضه اختلاف نظر زیادی وجود داشت اما به طور میانگین در آن زمان یک بازیکن حدودا 25 ساعت را صرف تجربه بازی می‌کرد. درک کردن این مسئله کار سختی بود. در میان افرادی که بازی شما را تجربه می‌کنند هستند کسانی که فقط یک ساعت در بازی حضور پیدا می‌کنند و در مقابل افرادی 50 ساعت و بیشتر درگیر بازی می‌شوند."

"مایل بودیم که از برخی افرادی حمایت کنیم. آنها طوری بازی را تجربه می‌کردند که انگار عنوان همیشگی آنهاست، برای صدها ساعت. این مسئله برای ما به معیاری تبدیل شد که تصمیم گرفتیم به آن اهمیت بدیم. نه اینکه به دنبال این باشیم که مردم برای سال‌ها عنوان ما را تجربه کنند، اما در بازی ما چرخه‌ گیم‌پلی کلاسیک و مرسوم مشخصی وجود ندارد که توجه مردم را جلب کند. آنها بازی ما را تجربه می‌کنند چون از آن لذت می‌برند، آنها می‌خواهند سیاره بعدی یا هر چه که هست را ببینند."

موری می‌گوید که همین معیار مدت زمان گیم‌پلی، در زمان توسعه بروزرسان‌ها به تیم سازنده انگیزه می‌داد. اکنون "فردی که بازی ما را خریداری می‌کند، در واقع نسخه NEXT را، عموما به طور میانگین بازی را حدودا 45 ساعت تجربه می‌کند که بعنوان یک میانگین، مدت زمان زیادی به حساب می‌آید. در طول یک سال بسیار کم پیش می‌آید که شخصا 40 یا 50 ساعت زمان را صرف تجربه یک بازی کنم، بنابراین از این بابت خوشحال هستیم."

در حالی که اکتشاف، قلب No Man’s Sky است اما موری می‌گوید که بازیکنان به پایگاه‌سازی هم بسیار اهمیت می‌دهند. در واقع " این دومین فعالیتی که مردم بیش از دیگر کارها، وقت خود را صرف انجام آن می‌کنند. واقع ساخت و سازها هر کدام به انگیزه‌ای برای اکتشاف دیگر بازیکنان تبدیل شده است و چنین مسئله‌ای را حتی Hello Games هم پیش‌بینی نمی‌کرد."

"این نکته هیجان‌انگیز را در نظر بگیرید که مردم وقتی در سیاره‌ای فرود می‌آیند، به این امید هستند که فردی قبل از آنها به آنجا پا گذاشته باشد و در آن مکان چیزی ساخته باشد."

موری در پایان گفت: "ما همه سعی خود را می‌کنیم که ذهن مردم را بخوانیم و ببینیم که در ذهن آنها چه می‌گذرد. اینکه چرا اثری را در یک سیاره از خود بجا گذاشته‌اید؟ اینکه آن اثر چه معنایی دارد؟ شما هم در آن مکان‌ها چیزهای عجیبی را خواهید یافت."

