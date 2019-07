بازی Valkyria Chronicles 4 Complete Edition در دسترس قرار گرفت

سازندگان Valkyria Chronicles 4 امروز در خبر خوبی اعلام کردند که نسخه‌ای جدید از این بازی تحت عنوان Valkyria Chronicles 4 Complete Edition هم‌اکنون در اختیار دارندگان پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ قرار گرفته است. اگر از طرفداران این بازی هستید، در ادامه با ما همراه باشید. Valkyria […]

سازندگان Valkyria Chronicles 4 امروز در خبر خوبی اعلام کردند که نسخه‌ای جدید از این بازی تحت عنوان Valkyria Chronicles 4 Complete Edition هم‌اکنون در اختیار دارندگان پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ قرار گرفته است. اگر از طرفداران این بازی هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

Valkyria Chronicles 4 از سری عناوین جذاب است که سال گذشته ابتدا در منطقه‌ی شرق عرضه شد. پس از استقبال نسبتا خوب بازی‌بازان از این بازی، شاهد انتشار نسخه‌ی غربی آن هم بودیم. بعدها این بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز منتشر شد. اگر از دوست‌داران عناوین به سبک استراتژی هستید، Valkyria Chronicles 4 را هرگز از دست ندهید. جزئیاتی در خصوص آخرین بسته‌الحاقی این بازی را می‌توانید از طریق این نشانی مشاهده کنید.

به تازگی نسخه‌ی دیگری از این بازی از سوی شرکت سگا با نام Valkyria Chronicles 4 Complete Edition و با قیمت ۴۹٫۹۹ دلار در دسترس قرار گرفته که شامل نسخه‌ی اصلی و تمام بسته‌های الحاقی منتشر شده برای آن است. از زمان عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی تاکنون بسته‌های الحاقی بسیاری نظیر A United Front with Squad 7، The Two Valkyria و Expert Level Skirmishes برای آن عرضه شده است که همه‌ی آن‌ها را می‌توانید در نسخه‌ی مذکور تجربه کنید. علاوه بر این، برخی ویژگی‌های دیگر مانند جنگ‌ها و درجه‌ی سختی جدید به بازی اضافه شده است.

منبع متن: gamefa