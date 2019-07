هم‌اکنون، برخی از استریمرها بر روی توئیچ در حال تجربه‌ی مود Gunfight بازی Call of Duty: Modern Warfare می‌باشند. Gunfight حالتی رقابتی است که بازیکنان را در قالب تیم‌هایی دو نفره در مقابل یکدیگر قرار داده و در نقشه‌هایی با اندازه‌ی کوچک جریان دارد. این اولین باری است که گیم‌پلی بازی به صورت عمومی نشان داده می‌شود، اما نمی‌توان اطلاعات زیادی از ویدئوهای استریمرها به دست آورد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، استودیوی توسعه‌‌دهنده یعنی Infinity Ward تاریخ دقیق رونمایی کامل از بخش چند‌نفر‌ه‌ی Call of Duty: Modern Warfare را مشخص کرد.

مطابق توئیت جدید استودیوی Infinity Ward از بخش‌ چندنفره‌ی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 1 آگوست(پنجشنبه 10 مرداد) به صورت کامل رونمایی خواهد شد. انتظار می‌رود تا در تاریخ اشاره شده، تریلری طولانی برای نمایش حالت‌های مختلف بخش چند نفره‌ی بازی منتشر شود. Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 3 آبان بر روی پلتفر‌م‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame