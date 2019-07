The Dark Pictures: Man of Medan آغاز کار یک مجموعه بازی هشت قسمتی از سوی Supermassive Games خواهد بود.

به گزارش پردیس گیم، مدیر عامل Supermassive Games، توسعه‌دهنده عنوان Until Dawn، امروز در مصاحبه با وبسایت IGN جزئیات جدیدی از مجموعه بازی در دست ساخت این استودیو را به اشتراک گذاشت. مشابه عنوان انحصاری Until Dawn، تمرکز مجموعه بازی The Dark Pictures نیز بر سبک وحشت خواهد بود. تنها وجه اشتراک هر یک از قسمت‌های Dark Pictures حضور شخصیتی به نام The Curator خواهد بود.

مدیر عامل Supermassive Games آقای پیت ساموئلز در این رابطه گفت: "ما شخصیتی را در ذهن داریم که در هر هشت قسمت نقش داشته باشد. او تنها وجه اشتراک کل مجموعه است. همه چیز از داستان گرفته تا چشم‌انداز شخصیت‌ها، ما می‌خواهیم که سورپرایز کننده باشد. می‌خواهیم در هر زمان مردم را سورپرایز کنیم - زمانی که دومین قسمت مجموعه را معرفی کنیم، می‌خواهیم آخرین چیزی باشد که مردم انتظار دارند، از حال و هوا گرفته تا سبک‌های فرعی و هر چیز دیگری. و دوباره با قسمت سوم نیز همینطور. ما بر روی جزئیات هشت قسمت اول کار کرده‌ایم."

ساموئلز در ادامه اعلام کرد که Supermassive Games تلاش می‌کند که در هر سال دو قسمت از مجموعه The Dark Pictures را عرضه کند. هر قسمت کارگردان، فیلمنامه‌نویسان و بازیگران منحصر به فردی داشته و توسط تیمی مجزا ساخته خواهد شد. مشابه Until Dawn و Man of Medan عناوین دیگر سری The Dark Pictures داستان محور بوده و دیالوگ‌های انتخابی متنوعی داشته و گیم‌پلی آنها مبتنی بر QTE (دکمه‌زنی) خواهد بود.

"عناوین مجموعه مکانیک‌های مشابهی خواهند داشت. برنامه‌ای برای معرفی چیز دیگری نداریم. کاری که انجام می‌دهیم این است که، اگر متوجه شویم که برای روایت داستان به چیزی نیاز داریم، مکانیک‌های ما برای همین ساخته شده‌اند تا داستانی را روایت کنند، اما اگر برای روایت داستان به چیز دیگری نیاز داشته باشیم، مسئله‌ای نیست و از پیاده‌سازی آن ترسی نداریم."

The Dark Pictures: Man of Medan در تاریخ 30 اوت (جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۸) برای PS4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame