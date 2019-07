قرار است تا بازی هیجان‌انگیز Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در سال آینده منتشر شود و تا به حال، اطلاعات زیادی از آن منتشر شده که بازی‌بازان زیادی را طرفدار این عنوان کرده است. حال سازندگان بازی اعلام کرده‌اند که این عنوان، کراس‌اوری با عناوین دیگر ندارد. بعضی اوقات زندگی به طرز عجیبی تغییر […]

قرار است تا بازی هیجان‌انگیز Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در سال آینده منتشر شود و تا به حال، اطلاعات زیادی از آن منتشر شده که بازی‌بازان زیادی را طرفدار این عنوان کرده است. حال سازندگان بازی اعلام کرده‌اند که این عنوان، کراس‌اوری با عناوین دیگر ندارد.

بعضی اوقات زندگی به طرز عجیبی تغییر می‌کند. تا چند وقت پیش همه‌ی ما فکر می‌کردیم که بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines، دنباله‌ای نخواهد داشت و زمانی که دنباله‌ی آن معرفی شد، اشک در چشمان طرفداران بسیاری حلقه زد و حال، بازی‌بازان بسیاری مشتاقانه خواهان تجریه‌ی این عنوان اسرارآمیز هستند.

به غیر از بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، دو عنوان دیگر از این سری در دست ساخت قرار دارد؛ یکی از این عناوین که به دست استودیوی Big Bad Wolf ساخته می‌شود، به صورت جهان‌باز خواهد بود و بازی دیگر Vampire: The Masquerade – Coteries نام دارد که در نیمه‌ی چهارم سال ۲۰۱۹ منتشر می‌شود. به تازگی سارندگان Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 اعلام کرده‌اند که این بازی با هیچ کدام از این دو عنوان، کراس‌اوری نخواهد داشت و فقط در دنیای خود باقی خواهد ماند. در مصاحبه‌ای که سایت DualShockers با خانم ریچل لیکر (Rachel Leiker)، یکی از طراحان بازی، داشته است، وی در این باب گفت:

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، به دنیای خود محدود می‌شود و تمام تمرکز ما برروی داستان بازی است و هیچ برنامه‌ای برای کراس‌اور نداریم و دستوری از طرف استودیو به ما در این باب داده نشده است.

تصمیمات و انتخاب‌های شما در بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، جدیدترین بازی از سری Vampire: The Masquerade – Bloodlines، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این عنوان دارای چند پایان متفاوت است که کاملا به نوع عمکرد شما بستگی دارد.

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 قرار است در سال ۲۰۲۰ میلادی برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود.

منبع متن: gamefa