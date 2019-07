استودیو Supermassive Games از دو حالت بازی چندنفره بازی Man of Medan، بعنوان اولین نسخه مجموعه هشت قسمتی The Dark Pictures رونمایی کرد.

بازیکنان همچنان می‌توانند عنوان Man of Medan را مشابه Until Dawn در حالت تک‌نفره بازی کنند اما افرادی که خواهان همراهی با دوستان خود در تجربه این ماجراجویی وحشتناک هستند نیز می‌توانند از طریق حالت بازی Shared Story یا Movie Night خواسته خود را برآورده کنند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از EuroGamer، حالت بازی Shared Story به دو بازیکن اجازه می‌دهد که بخش داستانی را با همکاری یکدیگر به صورت آنلاین تجربه کنند. هر بازیکن کنترل شخصیت متفاوتی را در دست داشته، انتخاب‌های منحصر به فرد خود را انجام داده و فعالیت‌های خاصی داشته و به این ترتیب عواقب داستانی خاصی را تجربه کرده و سرنوشت منحصر به فردی را برای شخصیت خود رقم خواهد زد.

دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

در ویدیو بالا می‌بینید که دو نفر در حال تجربه حالت بازی Shared Story هستند.





اما Movie Night یک حالت بازی همکاری‌محور آفلاین به صورت محلی است که تا از 5 بازیکن می‌توانند آنرا تجربه کنند. در شروع هر بازی، کنترل شخصیتی متفاوتی به بازیکن محول می‌شود (و اگر تعداد بازیکنان کمتر از 5 نفر باشد، ممکن است کنترل چند شخصیت به یک بازیکن سپرده شود) و سپس بازی خود تعیین می‌کند که چه زمان کنترل شخصیت خود را به دست بگیرید.

در پایان هر مرحله، بازی جوایزی را به هر بازیکن اعطا می‌کند که این جوایز بازتابی است از نحوه بازی کردن آنها. نوع جایزه‌ای که به بازیکنان اختصاص داده می‌شود به عواملی مختلفی بستگی دارد از موارد ساده‌ای مانند اینکه کدام بازیکن در صحنه‌های دکمه‌زنی از بقیه سریع‌تر بوده یا اینکه چه کسی در تصمیم‌گیری‌ها کندتر عمل کرده است تا مواردی شیطانی‌تر مانند اینکه عملکرد کدام بازیکن باعث کشته شدن یک شخصیت شده است.





بخش چندنفره Man of Medan از قابلیت کراس‌پلی پشتیبانی نمی‌کند بنابراین در تجربه حالت بازی Shared Story همه بازیکنان باید از یک پلتفرم یکسان برخوردار باشند.

تجربه حالت بازی Shared Story همچنین بر مدت زمان گیم‌پلی بازی نیز تاثیرگذار است. در تجربه بازی به صورت تک‌نفره یا در حالت Movie Night بخش داستانی حدودا 4 تا 5 ساعت به طول خواهد انجامید. روایت چند شاخه حالت بازی Shared Story به این معناست هر بازیکن وقایع خاصی را تجربه می‌کند و صحنه‌هایی را هم از دست می‌دهد و این مسئله باعث کاهش مدت زمان گیم‌پلی بازی به تقریبا 3.5 ساعت می‌شود.

The Dark Pictures: Man of Medan در تاریخ 30 اوت (جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۸) برای PS4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت. Supermassive Games در هر سال دو قسمت از این مجموعه را عرضه خواهد کرد.

منبع متن: pardisgame