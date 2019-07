مانولیث سافت استودیوی جدیدی را تاسیس کرد

مانولیث سافت (Monolith Soft)، توسعه دهنده‌ی فرست پارتی نینتندو و خالق مجموعه‌ی Xenoblade Chronicles، به تازگی استودیوی جدیدی را در شهر توکیو تاسیس کرده است. البته گسترش این استودیو با میزان سود دریافتی آن‌ ارتباط مستقیم دارد. این ساختمان جدید در Osaki، منطقه‌ای در شمال توکیو، قرار دارد. مانولیث سافت این خبر را با انتشار […]

مانولیث سافت (Monolith Soft)، توسعه دهنده‌ی فرست پارتی نینتندو و خالق مجموعه‌ی Xenoblade Chronicles، به تازگی استودیوی جدیدی را در شهر توکیو تاسیس کرده است. البته گسترش این استودیو با میزان سود دریافتی آن‌ ارتباط مستقیم دارد.

این ساختمان جدید در Osaki، منطقه‌ای در شمال توکیو، قرار دارد. مانولیث سافت این خبر را با انتشار یک بیانیه‌ی خبری رسمی به اشتراک گذاشت. علاوه بر شهر توکیو که در واقع مقر اصلی این توسعه دهنده محسوب می‌شود، مانولیث سافت استودیوی جداگانه‌ای را نیز در کیوتو دارد. این استودیو از سال ۲۰۱۱ به طور مستقیم به توسعه‌ی برخی از بازی‌های نینتندو نظیر The Legend of Zelda: Breath of The Wild کمک کرده و حالا نیز در حال استخدام نیرو برای ساخت یک نسخه‌ی دیگر از سری The Legend of Zelda است.

مانولیث سافت یکی از پرکارترین توسعه دهندگان نینتندو محسوب می‌شود و رشد سریع این استودیو نیز کاملاً مطابق با عملکرد عالی آن‌ است. باید یادآور شویم که این استودیو در طی سه سال گذشته موفق شد تا علاوه بر کار برروی Splatoon 2، بازی Xenoblade Chronicles 2 را نیز برای نینتندو سوییچ منتشر کرد.

به گزارش وب‌سایت Gamebiz.jp، مانولیث سافت در طی سال مالی گذشته به سود ۲۷۴ میلیون ین (۲/۵ میلیون دلار) دست پیدا کرده بود؛ این عدد تقریباً دو برابر سود سال گذشته‌ی این استودیو محسوب می‌شود.

طبق گمانه زنی‌ها و گزارش‌های فعلی، مانولیث سافت علاوه بر کار برروی دنباله‌ی بازی Breath of The Wild، در حال توسعه‌ی نسخه‌ی جدید Xenoblade و یک آی‌پی جدید فانتزی نیز است.

منبع متن: gamefa