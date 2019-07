اگر از طرفداران بازی تحسین شده‌ی Red Dead Redemption 2 هستید، خبر خیلی خوبی برای شما داریم. پس از ماه‌ها انتظار، بالاخره موسیقی‌های فوق العاده‌ی این عنوان در دسترس قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید از طریق اسپاتیفای، اپل موزیک و دیگر پلتفرم‌های مهم به این آلبوم بی‌نظیر گوش بدهید. اول از هر چیز باید اعلام کنیم […]

اگر از طرفداران بازی تحسین شده‌ی Red Dead Redemption 2 هستید، خبر خیلی خوبی برای شما داریم. پس از ماه‌ها انتظار، بالاخره موسیقی‌های فوق العاده‌ی این عنوان در دسترس قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید از طریق اسپاتیفای، اپل موزیک و دیگر پلتفرم‌های مهم به این آلبوم بی‌نظیر گوش بدهید.

اول از هر چیز باید اعلام کنیم که برای پیدا کردن این آلبوم، لازم است عبارت «(The Music of Red Dead Redemption 2 (Original Soundtrack» را در قسمت جستجو وارد کنید. مدت زمان پخش این آلبوم به طور کلی ۴۲ دقیقه است و شامل تعدادی از مهم‌ترین موسیقی‌های بازی می‌شود.

لیست موسیقی‌های در دسترس و آهنگسازان مربوطه را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

Unshaken – D’Angelo

Moonlight – Daniel Lanois, Daryl Johnson, Joseph Maize, Darryl Hatcher & Rhiannon Giddens

That’s the Way It Is – Daniel Lanois

Mountain Finale – Daniel Lanois

Crash of Worlds – Rocco DeLuca

Cruel World – Willie Nelson

Red – Daniel Lanois

Mountain Hymn – Rhiannon Giddens

Mountain Banjo – Rhiannon Giddens

Table Top – Daniel Lanois

Love Come Back – Daniel Lanois

Oh My Lovely – Daniel Lanois

Cruel World – Joshua Homme

همچنین باید یادآور شویم که آلبوم دوم بازی که در واقع دارای موسیقی‌های اورجینال آقای وودی جکسون (Woody Jackson) است نیز در تابستان سال جاری منتشر خواهد شد. پس از عرضه‌ی آلبوم مذکور، ما این موضوع را به اطلاع شما خواهیم رساند. اما در این فاصله، پیشنهاد می‌کنیم بخشی از زمان خود را به این آلبوم تازه منتشر شده اختصاص دهید.

بازی Red Dead Redemption 2 هم‌اکنون برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. اگر همچنان نسبت به خرید این عنوان شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی آقای مهدی رضایی تحت عنوان «بازگشت باشکوه غرب وحشی» را مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa