حتما بازی کاپهد را به یاد دارید. اثری که با الهام از انیمیشن‌های دهه سی هالیوود توسط استودیوی مستقل MDHR و برای ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی ساخته شد – که البته به تازگی روی نینتندو سوییچ هم عرضه شده است. طبق اخبار منتشره، نتفلیکس قصد دارد «کاپهد» و «ماگمن» – شخصیت‌های محبوب بازی – را در قالب یک سریال انیمیشنی تحت عنوان The Cuphead Show به تلویزیون بیاورد.

این سریال – که مانند بازی به شیوه انیمیشن‌های دهه سی خواهد بود – طراحی دستی خواهد داشت، گرچه بر خلاف بازی نه روی کاغذ خواهد بود و نه بوسیله استودیوی MDHR انجام خواهد گرفت، بلکه یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی داخلی نتفلیکس ساخت آن را بر عهده دارد. در مصاحبه‌ای که IGN با جرد و چد مولدنهاور (Jared & Chad Moldenhauer) داشته، چنین آمده است: «ما خودمان این انیمیشن را نخواهیم ساخت، چراکه در آن صورت هرگز تمام نمی‌شود. فعلا هدفمان اینست که تا جای ممکن از شیوه انیمیشن‌سازی خودکار کامپیوتری دوری کنیم. کماکان قصد داریم که تک تک فریم‌ها کار دست باشند، البته بصورت دیجیتالی.»

مطابق گفته جرد مولدنهاور، سریال هنوز در مراحل اولیه به سر می‌برد و تاریخ عرضه آن مشخص نیست، با اینحال می‌دانیم که این سریال روایتگر ماجراجویی‌های خنده‌دار کاپهد و ماگمن خواهد بود در جزیره Inkwell.

طبق گفته‌ی نت‌فلیکس، این مجموعه «کمدی شخصیت‌محوری است که بدبیاری‌های کاپهدِ تند و تیز ولی بیفکر، و برادر محتاط و حساسش ماگمن را دنبال می‌کند. این دو برادر در این ماجراها و بدشانسی‌ها در خانه عجیب و غریبشان در جزیره Inkwell همیشه هوای همدیگر را دارند.»

چد مولدنهاور هم در باب حال و هوای این کمدی به IGN چنین گفته است: «انیمیشن مناسب کودکان است، ولی در عین حال چنان نوشته شده که برای بزرگسالان هم گیرا باشد و مخاطبین گسترده‌تری را جذب کند. کاپهد نمایشی کودکانه و انیمیشنی مخصوص بچه‌ها نخواهد بود. می‌توان گفت که [خالقین اثر] تلاش دارند تا همان حال و هوای بازی را منتقل نمایند [..] ما هنوز دقیقا نمی‌دانیم که داستان چه خواهد بود. اینقدر می‌دانیم که نمی‌خواهیم بازی را دوباره تعریف کنیم. نمایش، ماجراهای جدیدی را جستجو خواهد کرد و به داستانِ [با شیطان معامله نکن] خلاصه نخواهد شد.»

و جرد به گفته‌های برادرش اضافه می‌کند: «بازی داستان خودش را گفت، کارتون هم قصه خودش را خواهد گفت. من [نمایش کاپهد] را شبیه کارتون‌های میکی ماوس می‌بینم. در هر قسمت میکی ماوس می‌توانست خلبان باشد، یا هات‌داگ فروش یا موسیقیدان. هیچ نیازی هم نیست که اینها ربطی به هم داشته باشند.»

