ویژگی جدیدی به ایکس‌باکس گیم‌پس – سرویس اشتراک بازی مایکروسافت با بیش از ۲۰۰ بازی – اضافه شده است. این مشخصه که Play Later نام دارد، در واقع نوعی لیست علاقه‌مندی‌هاست (Wish List) که به شما اجازه می‌دهد مدیریت بیشتری روی بازی‌های خود داشته باشید – مشخصه‌ای ساده و در عین حال بسیار کارآمد.

این مشخصه جدید به شما کمک می‌کند که بازی‌هایی را که قصد دارید در آینده به سراغشان بروید، آنهایی را که در حال حاضر مشغول بازی کردنید، و یا بازی‌هایی را که به هر دلیل کنار گذاشته‌اید و در نظر دارید دوباره به آنها بازگردید، از طریق کنسول و یا اپلیکیشن موبایل ایکس‌باکس، در لیستی واحد منظم کنید.

به روز آوری جولای ایکس‌باکس علاوه بر این مشخصه جدید، بهبودهایی هم برای الکسا – دستیار صوتی آمازون که مدتی است عملا جایگزین کورتانا شده است – به ارمغان می‌آورد. این ابزار کنترل صوتی جدید حالا علاوه بر آمریکا در استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مکزیک، و اسپانیا هم دسترس خواهد بود. در نهایت مایکروسافت فرامین جدیدی هم به الکسا اضافه کرده است. به عنوان مثال اگر بخواهید از آخرین عناوینی که به سرویس گیم‌پس اضافه شده است با خبر شوید، کافیست بپرسید: «الکسا، از ایکس‌باکس بپرس که چه چیز جدیدی به گیم‌پس اضافه شده است؟» می‌توانید با استفاده از الکسا از بازی‌هایی که دوستانتان مشغول انجام هستند با خبر شوید، و یا به کنسول خود بگویید که با کنترلر جدیدی جفت شود.

به روز آوری جولای ایکس‌باکس ظرف چند روز آینده ارائه خواهد شد.

منبع: Eurogamer

منبع متن: digikala