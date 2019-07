کیانو ریوز کم‌کم به چهره آشنایی در صنعت بازی بدل می‌شود. ابتدا حضور او در قالب «جان ویک» در فورتنایت، نقش جدیدش در بازی بسیار مورد انتظار «سایبرپانک ۲۰۷۷» در نقش «جانی سیلورهند»، و حال به لطف مادسازی به نام JinMar به جای نقش «اسنیک» در «متال گیر سالید ۵».

این ماد جدید تنها ظاهر اسنیک را تغییر می‌دهد و نه صدای او را.

ماد جدیدی که برای بازی «متال گیر سالید ۵: فانتوم پین» (Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain) ساخته شده است، اجازه می‌دهد که در نقش جان ویک یا جانی سیلورهند ظاهر شویم. از طرفی جان ویک را داریم که از لحاظ شخصیتی شباهت بسیاری به اسنیک دارد: هر دو آدمکشانی حرفه‌ای‌اند که با وجود پا به سن گذاشتن کماکان مثل ساعت کار می‌کنند، و حالا علیه همان سازمانی کار می‌کنند که آنها را آفریده است؛ و از طرف دیگر جانی سیلور هند را داریم که از یک دست رباتیک استفاده می‌کند، و همین مورد جایگزینی او را بجای اسنیک بسیار طبیعی می‌نماید.

البته باید به یاد داشته باشید که گرچه مدل سازی چهره کیانو ریوز واقعا خوب کار شده است، این ماد جدید تنها ظاهر اسنیک را تغییر می‌دهد و نه صدای او را. بنابراین ما با جان ویکی روبرو می‌شویم که با صدای «کیفر ساترلند» صحبت می‌کند. ترکیبی که در عین غریب بودن، در نوع خود جذاب هم به نظر می‌رسد.

می‌توانید این ماد را از NexusMods مختص متال گیر سالید ۵ دانلود کنید.

منبع: Kotaku

