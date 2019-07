این طور که به نظر می‌رسد، معلوم نیست بالاخره قرار است در چه سالی شاهد عرضه‌ی دنباله‌ی بازی Psychonauts باشیم. استودیوی بازی‌سازی دابل فاین دوباره تاریخ عرضه‌ی بازی Psychonauts 2 را تغییر داده و آن را تا سال آینده‌ی میلادی به عقب انداخته است.

«تیم شیفر» (Tim Schafer)، مدیر و موسس استودیوی بازی‌سازی دابل فاین، در یک آپدیت به سرمایه‌گذاران بازی Psychonauts 2 گفته است که بازی زودتر از سال ۲۰۲۰ عرضه نخواهد شد. بازی Psychonauts 2 در سال ۲۰۱۵ در قالب یک کمپین سرمایه‌گذاری شد؛ طوری که مجموعه‌ی زیادی از افراد با کمک به ساخت بازی، در سود آن شریک شدند. در ابتدا قرار بود بازی در سال ۲۰۱۸ عرضه شود، ولی عرضه‌ی آن تا سال ۲۰۱۹ به عقب افتاد و دو سه روز پیش هم که شنیدیم حداقل باید تا سال ۲۰۲۰ برای عرضه‌ی آن صبر کنیم.

البته بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که اتفاقات متعددی برای بازی و هم‌چنین استودیوی دابل فاین رخ داده است. شرکت Starbreeze که قرار بود یکی از تهیه کننده‌های بازی Psychonauts 2 باشد، به تازگی اعلام ورشکستگی کرد. از طرفی مایکروسافت به طور کلی استودیوی بازی‌سازی دابل فاین را خرید و در حال حاضر دابل فاین یکی از استودیوهای زیر مجموعه‌ی مایکروسافت محسوب می‌شود. مایکروسافت هم‌چنین به جای Starbreeze به عنوان تهیه کننده و توزیع‌کننده‌ی بازی Psychonauts 2 فعالیت خواهد کرد. البته پلتفرم‌های اصلی بازی سر جای خود است و بازی روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

بازی Psychonauts 2 در دسامبر سال ۲۰۱۵ رونمایی شد و یک ماه بعد، دابل فاین از طریق پلتفرم جدید خودشان به اسم Fig بودجه‌ی آن را جمع‌اوری کرد؛ سرویسی که برخلاف کیک‌استارتر به افراد اجازه می‌دهد به نسبت رقمی که به ساخت بازی کمک می‌کنند، در سود حاصل از فروش آن هم سهمی داشته باشند. بودجه‌ای نزدیک به ۴ میلیون دلار برای ساخت بازی Psychonauts 2 جمع‌آوری شد و پس از مدتی هم شرکت Starbreeze به عنوان تهیه کننده وارد پروژه شد و سرمایه‌ی بیشتری را به آن تزریق کرد.

تیم شیفر در قالب یک پیغام، از سرمایه‌گذاران و افرادی که به ساخت بازی کمک کرده‌اند، معذرت خواهی کرده و گفته است: «می‌دانیم که به خاطر انتظار بیشتر، شما را همیشه ناراحت می‌کنیم، ولی هم‌چنین می‌دانیم که شما حمایتی شگفت‌انگیز از این موضوع خواهید داشت، چون شما هم مثل ما می‌خواهید بازی تا جای ممکن خوب باشد.»

قسمت نخست بازی Psychonatus در سال ۲۰۰۵ برای کامپیوتر، پلی‌استیشن ۲ و گیم‌کیوب عرضه شده بود و یک سکوبازی اکشن، با قصه‌ای بانمک و صد البته عجیب بود.

