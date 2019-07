نینتندو در مراسم اعلام آمار و ارقام تجاری خود برای سهامداران، معمولا به سوالات آن‌ها هم جواب می‌دهد. «شیگرو میاموتو»، خالق بازی‌های نینتندو و از مدیران فعلی این کمپانی، به تازگی در مراسم اخیر نینتندو صحبت‌های جالبی درباره‌ی بازی‌های سبک ماجراجویی یا همان Adventure داشته است. طی این مصاحبه که توسط بر و بچه‌های وب‌سایت Siliconera ترجمه شده است، میاموتو در پاسخ به این سوال که چرا آن‌ها بازی ماجراجویی نمی‌سازند، توضیح می‌دهد.

مشخصا، میاموتو به این موضوع اشاره می‌کند که بازی‌ها امروزه به بیش از ۱۰ زبان مختلف ترجمه می‌شود و هزینه‌ی ترجمه‌ی متن و ضبط صداگذاری به این همه زبان مختلف، آن همه در بازی‌های سبک ماجراجویی که پر از متن هستند، بسیار بالا خواهد بود. البته میاموتو می‌گوید که کاهش علاقه‌ی بازی‌کننده‌های جوان‌تر به این سبک بازی‌ها، هم‌چنین یکی از عواملی است که باعث می‌شود آن‌ها سراغ ساخت بازی‌های ماجراجویی نروند. با این حال، میاموتو می‌گوید که او اهمیت این سبک را درک می‌کند.

میاموتو توضیح می‌دهد: «طراحی مکانیک‌های بازی‌های ماجراجویی بسیار سرگرم کننده است و مکانیک‌های خوبی را در بازی‌های Ace Attorney شرکت کپ‌کام و بازی‌های Professor Layton شرکت Level-5 می‌بینیم. با اینکه می‌توان به ساخت بازی‌های بیشتر در این سبک امیدوار بود، ولی خواهشا در نظر داشته باشید که ساخت بازی‌های متعددی در این سبک برای مخاطب امروز بسیار سخت خواهد بود.»

این سوال را یکی از سهامداران نینتندو، با توجه به تجربه‌ی خودش از بازی‌های ماجراجویی پرسیده بود. طبق گفته‌ی این سهامدار، او خاطره‌ی بسیار خوبی از بازی «باشگاه کارآگاهی» (Detective Club) روی کنسول فامیکام دارد؛ یک بازی که سی سال پیش عرضه شده است. میاموتو در ادامه‌ی پاسخ خود گفت: «به خاطر این سوال که در واقع یک تحسین هم محسوب می‌شود، از شما تشکر می‌کنم. ما می‌خواهیم بازی‌هایی بسازیم که ده سال بعد، از آن خجالت زده نباشیم. برخی اوقات به ما می‌گویند که شما فقط دنباله می‌سازید، ولی ما مجموعه‌هایی داریم که سی سال قدمت دارند. ما هم‌چنین تلاش می‌کنیم تا مجموعه‌هایی جدید تولید کنیم.»

امروزه بازی‌های سبک ماجراجویی بیشتر از سوی شرکت‌ها و استودیوهای مستقل ساخته می‌شوند و بودجه‌ی ساخت بالایی ندارند؛ طوری که مجموعه‌های قدیمی و محبوب سبک ماجراجویی مدت‌هاست که شماره‌ی جدیدی نداشته‌اند، یا نهایتا به لطف جمع‌آوری بودجه از سوی طرفداران و از طریق سرویس‌هایی مثل کیک‌استارتر، توانسته‌اند قسمتی جدید داشته باشند. شرکت‌های بازی‌سازی حاضر به سرمایه‌گذاری روی بازی‌های سبک ماجراجویی نیستند و بازی‌کننده‌های جوان هم از طرفی علاقه‌ای به این سبک بازی‌ها نشان نمی‌دهند.

تصمیم نینتندو و میاموتو هم در دوری از ساخت بازی‌های ماجراجویی، به عنوان یک شرکت بزرگ که باید گستره‌ای وسیع از مخاطب‌های خود را راضی نگه دارد، کاملا صحیح و درست است؛ مخصوصا که نینتندو سوییچ در مقایسه با کنسول‌های دستی نینتندو، سخت‌افزاری قوی‌تر دارد و ساخت بازی روی آن نیازمند بودجه‌ی بیشتری است.

همانطور که میاموتو گفت، نباید به این زودی‌ها منتظر ساخت بازی‌های ماجراجویی بزرگ از سوی آن‌ها باشیم، ولی می‌توانیم به لطف شرکت‌های مستقل و کوچک، حتی امروز هم تجربه‌های ماجراجویی بسیار خوبی در بازی‌های ویدیویی داشته باشیم.

منبع: Gamasutra

