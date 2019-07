استودیوی بازی‌سازی آمازون ظاهرا هنوز هم پابرجا و مشغول کار روی پروژه‌های مختلف است. این شرکت خبر داده که پروژه‌ی ساخت یک نقش‌آفرینی آنلاین کلان یا همان MMORPG بر اساس دنیای «ارباب حلقه‌ها» را شروع کرده است. این بازی بر اساس کتاب‌های ارباب حلقه‌ها و دنیایی که جی‌آرآر تالکین خلق کرده ساخته می‌شود و ربطی به سه‌گانه‌ی سینمایی پیتر جکسون ندارد. طبق گفته‌ی آمازون، بازی ارباب حلقه‌های آن‌ها حتی ارتباطی با سریالی که مشغول ساختش هستند نخواهند داشت.

آمازون برای ساخت این بازی، در واقع با چند شرکت همکاری می‌کند. اساسا ساخت بازی در استودیوهای Athlon Games انجام می‌شود؛ شرکتی که سال گذشته خبر از ساخت یک نقش‌آفرینی آنلاین کلان با اقتباس از مجموعه‌ی ارباب حلقه‌ها را داده بود. ظاهرا آمازون سراغ این شرکت رفته و تصمیم گرفته تا تهیه کنندگی بازی آن‌ها را به دست بگیرد. شرکت Athlon Games سال گذشته گفته بود که می‌خواهد یک نقش‌آفرینی آنلاین ارباب حلقه‌ها بسازد که قصه‌هایی عصرها پیش از اتفاقات کتاب ارباب حلقه‌ها در دنیای سرزمین میانه تعریف می‌کند و موجوداتی کاملا تازه را برای طرفداران تالکین به تصویر می‌کشد.

استودیوهای داخلی آمازون قرار است در ساخت این بازی به شرکت Athlon Games کمک کنند. استودیوهای آمازون افراد باتجربه‌ی زیادی را جذب کرده‌اند؛ افرادی که روی بازی‌های آنلاینی مثل Everquest یا دستینی یا دنیای وارکرفت کار کرده‌اند و تجربه‌ی بالایی در ساخت بازی‌های آنلاین دارند.

در حال حاضر استودیوهای بازی‌سازی آمازون مشغول ساخت یک نقش‌آفرینی آنلاین دیگر به اسم New World هستند. این بازی هم دنیایی فانتزی دارد.

استودیوی بازی‌سازی Athlon Games توسط شرکت چینی Leyou مدیریت می‌شود. طبق گفته‌ی آمازون، عرضه‌ی نسخه‌ی چینی بازی کاملا به دست شرکت Leyou خواهد بود و آمازون هیچ دخالتی در عرضه‌ی این نقش‌آفرینی آنلاین در چین و کنترل بازی نخواهد داشت.

هیچ اطلاعات بیشتری از این نقش‌آفرینی آنلاین در دسترس نیست، جز اینکه بازی برای کامپیوتر و کنسول‌ها ساخته می‌شود.

منبع: Gematsu

The post آمازون یک نقش‌آفرینی آنلاین ارباب حلقه‌ها برای کامپیوتر و کنسول‌ها می‌سازد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala