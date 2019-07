شرکت «گیم‌فورج» (Gameforge) خبر داده است که آن‌ها حق نشر بازی Kingdom Under Fire II – یک بازی نقش آفرینی آنلاین کلان (MMORPG) ساخت شرکت کره‌ای Blueside را به دست آورده و می‌خواهند این بازی را در کشورهای غربی عرضه کنند . این بازی اواخر امسال در اروپا و آمریکای شمالی برای کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. آنچه Gameforge در وبسایت خود در این باب منتشر کرده، از این قرار است:

«بازی Kingdom Under Fire II – که ساخت آن در سال ۲۰۰۸ اعلام شد – آخرین و جاه‌طلبانه‌ترین نسخه از مجموعه پرافتخار Kingdom Under Fire است که سبک‌های MMORPG و استراتژی همزمان (RTS) را در یک بازی بی‌مانند و مقیاسی عظیم با هم ترکیب کرده است. این بازی که طی مرحله بتای خود – که در مناطق محدودی اجرا شد – افتخارات زیادی کسب کرد، از جمله جایزه «خلاقانه‌ترین بازی» مراسم گیمزکام ۲۰۱۵، بعد از بازی Kingdom Under Fire: The Crusaders نسخه بعدی این مجموعه محسوب می‌شود. از زمان رونمایی، این بازی یکی از مورد انتظارترین نقش‌آفرینی‌های آنلاین کلان بوده است.»

«تومیسلاو پرکویچ» (Tomislav Perkovic)، رئیس بخش تولید گیم‌فورج در این مورد چنین گفته است: «مجموعه Kingdom Under Fire یکی از بازی‌های محبوب ما در گیم‌فورج است، و همه ما از همکاری با بلوساید برای اینکه این داستان حماسی را برای اولین بار به بازار غرب معرفی کنیم، هیجان‌زده‌ایم. ما مصممیم که به بلوساید در تحقق هدف خود برای عرضه بهترین نقش‌آفرینی آنلاین، یعنی Kingdom Under Fire II روی کامپیوترهای شخصی ویندوزی در اروپا و آمریکای شمالی کمک کنیم.»

«سجونگ کیم» (Sejung Kim) مدیر عامل شرکت بلوساید هم چنین اضافه کرده است: «شرکت بلوساید همیشه به دنبال یک همکار باتجربه و با درک بالا از نیازهای بازی‌های آنلاین در بازار غرب می‌گشته، که بتواند به خوبی از بازی Kingdom Under Fire II پشتیبانی کند. با توجه به تجربه بالا و منحصر به فرد این شرکت در آوردن عناوین چند نفره آسیایی به بازارهای غربی، ما مطمئنیم که گیم‌فورج همان ناشری است که ما به دنبالش بوده‌ایم. به همین دلیل ما بسیار از این همکاری خوشحالیم تا بلاخره بازی Kingdom Under Fire II را به طرفداران در سراسر اروپا و آمریکای شمالی معرفی نماییم.»

بازی Kingdom Under Fire II در جهانی رخ می‌دهد که سه گروه قدرتمند اتحادیه انسان‌ها، لژیون ظلمت، و Encablossianها برای کنترل سرزمین Bersia با هم در رقابت‌اند، و بازی‌کنندگان می‌توانند از میان کلاس‌های مختلفی از قهرمانان برای ساخت کاراکتر شخصی خود دست به انتخاب بزنند، و یا تمرکز خود را بر رهبری ارتش‌های عظیم و استراتژی‌های جنگی بگذارند. بازی Kingdom Under Fire II پنجاه سال بعد از وقایع Kingdom Under Fire: The Crusaders رخ می‌دهد و مشتمل است بر یک کمپین داستانی چند نفره درگیر کننده که می‌تواند به شکل آنلاین تجربه شود.

بازی با اینکه در سال ۲۰۰۸ رونمایی شده و قرار بود در سال ۲۰۰۹ عرضه شود، اساسا هنوز هم رسما عرضه نشده است. تا به امروز شاهد راه اندازی نسخه‌های آزمایشی متعددی در کره‌ی جنوبی و چین و روسیه بوده‌ایم، ولی برای اولین بار است که از عرضه‌ی رسمی نسخه‌ی انگلیسی آن می‌شنویم؛ آن هم در حالی که نسخه‌هایی از Kingdom Under Fire II برای پلی‌استیشن ۳ و سپس سال‌ها بعد، برای پلی‌استیشن ۴ رونمایی شده بودند. وضعیت این نسخه‌ها که هیچ، وضعیت نسخه‌ی کامپیوتر هم هنوز چندان مشخص نیست.

می‌توانید در ادامه تریلری که به مناسبت اعلام این خبر منتشر شده را ببینید. بازی روند خاص خود را دارد که در تریلر ادامه، پیداست.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post نسخه‌ی انگلیسی Kingdom Under Fire II پس از یک دهه عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala