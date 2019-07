مشخصات سیستم مورد نیاز بازی The Dark Pictures: Man of Medan مشخص شد

Man of Medan اولین نسخه از فرنچایز ترسناک The Dark Pictures می‌باشد که توسط Supermassive توسعه یافته است؛ استودیویی که پیش از این Until Dawn را به صورت انحصاری برای PS4 ساخته بودند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech در حدود 1 ماه مانده به زمان عرضه، سازندگان مشخصات سیستم مورد نیاز بازی بر روی پلتفرم PC را به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

پردازنده‌ی 64 بیتی

سیستم عامل: ویندوز 7 (64 بیتی)

پردازنده: Intel Core i5-3470 یا AMD FX-8350

میزان حافظه‌ی مورد نیاز: 8 گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 660 یا AMD Radeon HD 7870

دایرکت اکس: ورژن 11

فضای خالی مورد نیاز: 80 گیگابایت

مشخصات سیستم پیشنهادی

پردازنده‌ی 64 بیتی

ویندوز: ویندوز 10 (64 بیتی)

پردازنده: Intel Core i5- 8400 یا AMD Ryzen 5 1600

حافظه‌ی مورد نیاز: 8 گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 1060 یا AMD Radeon RX 580

دایرکت اکس: ورژن 11

فضای خالی مورد نیاز: 80 گیگابایت

به تازگی اعلام شد که The Dark Pictures مجموعه‌ای 8 قسمتی خواهد بود. اولین قسمت یعنی Man of Medan در تاریخ 8 شهریور بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.



منبع متن: pardisgame