نینتندو خبر داده است که بازی «تتریس ۹۹» (Tetris 99) را به صورت فیزیکی برای کنسول سوییچ عرضه خواهند کرد. این بازی تتریس بتل رویال قرار است در روز ۲۰ سپتامبر سال جاری برای نینتندو سوییچ عرضه شود.

نسخه‌ی فیزیکی تتریس ۹۹ هم‌چنین شامل ۱۲ ماه اشتراک سرویس نینتندو سوییچ آنلاین است.

بازی تتریس ۹۹ برای مشترکان سرویس آنلاین نینتندو سوییچ رایگان است. بازی اساسا در سبک بتل رویال ساخته شده و ۱۰۰ بازی‌کننده‌ی مختلف را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. بازی‌کننده‌ها به صورت همزمان شروع به تتریس بازی کردن می‌کنند و پس از باخت، از بازی حذف می‌شوند. آخرین بازی‌کننده‌ی باقی مانده، مثل تمام بازی‌های بتل رویال، برنده‌ی بازی می‌شود.

بازی فقط یک بخش آنلاین و بتل رویال داشت، تا اینکه یکی دو ماه گذشته شاهد عرضه‌ی یک محتوای دانلودی برای آن بودیم. محتوای دانلودی Big Block بخش‌های آفلاین را هم به بازی تتریس ۹۹ اضافه کرد؛ طوری که بازی کردن آن دیگر نیازمند اشتراک نینتندو سوییچ آنلاین نبود. با این حال، محتوای دانلودی Big Block قیمتی ۱۰ دلاری داشت و مثل بازی اصلی، رایگان نبود. این محتوای دانلودی دو بخش آفلاین به بازی اضافه می‌کرد که یکی همان تتریس کلاسیک بود و دیگری به جای ۹۹ بازی‌کننده‌ی آنلاین، این امکان را فراهم می‌کرد تا به صورت آفلاین بخش بتل رویال را با کامپیوتر بازی کرد.

نینتندو گفته است که خریداران محتوای دانلودی Big Block تا پایان سال جاری میلادی، بخش‌های آفلاین بیشتری دریافت خواهند کرد. یکی از این بخش‌ها، امکان بازی کردن بازی به صورت هشت نفره، یا دو نفره و مقابل هم با استفاده از یک جفت دسته‌ی Joy-Con است.

نکته‌ی مهم درباره‌ی نسخه‌ی فیزیکی بازی تتریس ۹۹ این است که نه تنها بازی اصلی و محتوای دانلودی را در خود جای داده، بلکه هم‌چنین شامل ۱۲ ماه اشتراک سرویس نینتندو سوییچ آنلاین است.

