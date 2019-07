بر اساس خبری که وب‌سایت «هالیوود ریپورتر» منتشر کرده است، اولین بازیگر از جدید‌ترین فیلم مورتال کامبت انتخاب شده است. «جو تسلیم» (Joe Taslim) که برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های اکشنی همچون The Raid شهرت زیادی به دست آورده، قرار است نقش شخصیت ساب‌زیرو را در فیلم مورتال کمبت بازی کند.

«جو تسلیم» در فیلم سینمایی The Raid نقش «گروهبان جاکا» را بازی می‌کرد، همچنین او در سینمای هالیوود نیز تجربه‌ی حضور در دو فیلم بزرگ Star Trek: Beyond و Fast & Furious 6 را دارد. این هنر‌پیشه‌ی اندونزیایی اواخر امسال برای فیلمبرداری جدیدترین فیلم سینمایی مورتال کامبت به استرالیا می‌رود.

شرکت برادران وارنرز به عنوان صاحب امتیاز سری مورتال کامبت در دهه‌ی اخیر سعی کرده است که بازسازی مناسبی از فیلم‌های مورتال کمبت تولید کند، به همین سبب در ابتدا قرار بود Kevin Tancharoen کارگردان فیلم «مورتال کامبت: لگسی» روی فیلم جدید کار کند که البته این پروژه در سال ۲۰۱۳ کنسل شد و در آخر در سال ۲۰۱۵ استودیوی New Line (یکی از استودیو‌های سینمایی شرکت برادران وارنر) وظیفه‌ی تهیه‌کنندگی این بازسازی را به جیمز وان (کارگردان فیلم اره) محول کرد. همچنین اکثر فیلم‌نامه‌ی این بازسازی توسط «گرگ روسو» (Greg Russo) نوشته شده است.

در دهه نود میلادی دو فیلم سینمایی از فرانچایز مورتال کامبت منتشر شدند و موفقی نسبی‌ای را به دست آوردند، جدید‌ترین فیلم سینمایی از این دنیای خون‌آلود قرار است در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ عرضه شود.

منبع متن: digikala