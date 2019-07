در شرف انتشار به‌روزرسانی بعدی بازی League of Legends، اطلاعات و جزئیات بیشتری از این به‌روزرسانی در دسترس قرار گرفته که بیان می‌کنند، برروی بیش از ۳۰ تا از قهرمانان بازی به واسطه‌ی این بسته‌ی الحاقی تغییراتی اعمال خواهند شد. League of Legends یکی از بازی‌های معروف و مشهور چند نفره‌ی آنلاین است که همین […]

در شرف انتشار به‌روزرسانی بعدی بازی League of Legends، اطلاعات و جزئیات بیشتری از این به‌روزرسانی در دسترس قرار گرفته که بیان می‌کنند، برروی بیش از ۳۰ تا از قهرمانان بازی به واسطه‌ی این بسته‌ی الحاقی تغییراتی اعمال خواهند شد.

League of Legends یکی از بازی‌های معروف و مشهور چند نفره‌ی آنلاین است که همین حالا تعداد بسیار زیادی از بازی‌بازان در سراسر جهان، مشغول تجربه‌ی آن هستند. در این بازی، قهرمانان یا به اصطلاح هیرو (Hero) های مختلفی در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت که هر یک از آنان، ویژگی‌های منحصر به فرد و خاصی نسبت به سایر قهرمانان دارند. بازی League of Legends در دسته‌ی عناوینی قرار دارد که با توجه به گذشت مدت زمان زیادی از انتشار آن، هنوز کاربران و بازی‌بازان زیادی مشغول تجربه‌ی این بازی هستند و تیم سازنده‌ی این اثر یعنی استودیو ریوت گیمز (Riot Games) نیز تا به کنون، به‌روزرسانی‌ها و محتویات مختلفی را به کاربران ارائه کرده است. در همین راستا، استودیو ریوت گیمز (Riot Games) از محتویات و آیتم‌های به‌روزرسانی جدید بازی League of Legends حکایت کرده و توجه‌ی افراد زیادی را جلب کرده است.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، به‌روزرسانی جدید ۹٫۱۴ که در اواخر هفته‌ی جاری در دسترس قرار می‌گیرد، تقریبا برای ۳۰ عدد از قهرمانان و شخصیت‌های این بازی تغییراتی را به همراه دارد. علاوه بر این، ویژگی‌های نوینی برای بخش مبارزات تیمی تاکتیکی در نظر گرفته شده که به واسطه‌ی این به‌روزرسانی در دسترس قرار می‌گیرند. در همین راستا، پوسته‌ها و پوشش‌های مختلف و متنوعی برای شخصیت‌های بازی طراحی شده‌اند که شما بعد از نصب به‌روزرسانی ۹٫۱۴ به آن‌ها دسترسی پیدا خواهید کرد. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، پوشش‌های جدیدی برای شخصیت Demacia Vice ارائه خواهند شد که دست بازی‌بازان و کاربران را برای انتخاب ظاهر کاراکتر خود بازتر می‌گذارند.

طراح بازی League of Legends اعلام کرده که این بسته‌ی الحاقی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین به‌روزرسانی‌های این عنوان خواهد بود که محتویات و آیتم‌های مختلف و بی‌نظیری را با خود به همراه دارد. این به‌روزرسانی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۹۸ مصادف با ۱۷ جولای ۲۰۱۹ میلادی برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa