Captain Price به عنوان شخصیت قابل بازی به Call of Duty: Black Ops 4 برای پیش خرید کنندگان Modern Warfare در دسترس قرار گرفت

شخصیت بسیار محبوب سری بازی‌های Call of Duty: Modern Warfare یعنی Captain Price قرار است به زودی با ظاهر و صداپیشه‌ای جدید باز گردد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comic Book، اما اگر شما نمی‌توانید تا تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) منتظر بمانید تا باری دیگر بتوانید Captain Price را ملاقات کنید، می‌توانید با پیش خرید کردن بازی Call of Duty: Modern Warfare در عنوان Call of Duty: Black Ops 4 در نقش او بازی کنید. Captain Price از تاریخ 11 جولای (20 تیر) در بخش Blackout این عنوان قابل بازی است. شما در زیر می‌توانید تریلر جدید Call of Duty: Black Ops 4 که به مناسبت اضافه شدن Captain Price به آن منتشر شده است را مشاهده کنید:

بازی Call of Duty: Modern Warfare نسبت به نسخه‌های قبلی خود تغییرات بسیار زیادی داشته و این بار با موتوری کاملا جدید که حدود 5 سال در حال ساخته بوده، توسعه یافته است. مدتی پیش هم برای اولین بار از گیم پلی حالت Gunfight بخش چند نفره‌ی آن رونمایی شد که در آن تغییرات به طور چشمگیری قابل مشاهده بودند. قرار است که در تاریخ 10 مرداد به صورت کامل از بخش چند نفره‌ی این عنوان رونمایی شود. پلتفرم‌های مقصد Call of Duty: Modern Warfare، کنسول‌های PS4 و Xbox One و همچنین رایانه‌های شخصی هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame