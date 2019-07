شخصیت کاپیتان پرایس برای بازی Call of Duty: Black Ops 4 معرفی شد

بی‌شک هواداران و علاقه‌مندان به بازی‌های سبک تیراندازی، بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی رسمی بازی Call Of Duty: Modern Warfare در پاییز امسال هستند و اخبار و گزارش‌های این عنوان، شور و هیجان خاصی را در آن‌ها ایجاد می‌کنند. حال به تازگی شرکت بازی‌سازی اکتیویژن (Activision) اعلام کرده است که شخصیت کاپیتان پرایس (Captain Price) که متعلق […]

بی‌شک هواداران و علاقه‌مندان به بازی‌های سبک تیراندازی، بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی رسمی بازی Call Of Duty: Modern Warfare در پاییز امسال هستند و اخبار و گزارش‌های این عنوان، شور و هیجان خاصی را در آن‌ها ایجاد می‌کنند. حال به تازگی شرکت بازی‌سازی اکتیویژن (Activision) اعلام کرده است که شخصیت کاپیتان پرایس (Captain Price) که متعلق به سری Modern Warfare است، می‌تواند طی اقداماتی به بازی Call of Duty: Black Ops 4 بازی‌بازان اضافه شود.

کاملا واضح است که سازندگان بازی Call Of Duty: Modern Warfare قصد دارند تا دوباره با انتشار این نسخه، به مجموعه‌ی مذکور جانی دوباره ببخشند. همان‌طور که قبلا هم گفته شده بود، سازندگان بیان کرده بودند که این نسخه از داستانی بسیار گیرا و جالب برخوردار است. شرکت اکتیویژن هم اخیرا با اقدامات خود قصد دارد محبوبیت و کاربران بازی Call Of Duty: Modern Warfare از همین الان زیاد کند. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بازی‌بازان و کاربران عنوان منحصر به فرد و خاص Call of Duty: Black Ops 4 می‌توانند با پیش خرید بازی مورد انتظار Call Of Duty: Modern Warfare، یکی از شخصیت‌های پرطرفدار و محبوب این سری یعنی کاپیتان پرایس را به بخش بتل رویال بازی خود اضافه کنند.

لازم به ذکر است که کاراکتر کاپیتان پرایس در حال حاضر تنها در دسترس کاربران پلی استیشن ۴ قرار دارد، به این معنا که از امروز تا تاریخ ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۹۸ (۱۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی) تنها کاربران این پلتفرم محبوب می‌توانند با پیش‌خرید Call Of Duty: Modern Warfare، نسخه‌ی کلاسیک شخصیت کاپیتان پرایس را به‌ صورت رایگان برای حالت Blackout یا همان بتل رویال بازی Call of Duty: Black Ops 4 دریافت کنند. این در حالی است که کاربران و دارندگان پلتفرم‌های اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی، پس از اتمام فرصت کاربران پلی‌استیشن ۴، می‌توانند از تاریخ ۲۷ تیر ماه با پیش‌خرید Call Of Duty: Modern Warfare کاراکتر منحصر به فرد و جذاب کاپیتان پرایس را به‌ عنوان پاداش پیش‌ خرید خود دریافت کنند.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ماه سال جاری (۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید اولین نگاه به این بازی تحت عنوان ندای رستگاری به گوش می رسد… | اولین نگاه به Call Of Duty Modern Warfare که به قلم مصطفی زاهدی است را مطالعه کنید. شرکت اکتیویژن اعلام کرده است که اواسط تابستان امسال به صورت کامل از بخش چندنفره‌ی بازی رونمایی می‌کند که شما می‌توانید برای مطالعه‌ی بیشتر حول این موضوع، از این صفحه وب‌سایت گیمفا دیدن کنید.

گفتنی است که شما می‌توانید، نکات و مواردی که باید قبل از خرید بازی Call of Duty: Black Ops 4 بدانید را نیز از طریق ویدئوی هایلایت تهیه شده توسط وب‌سایت مشاهده کنید. همچنین اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های تیراندازی و مخصوصا از طرفداران سری بازی Call of Duty هستید، پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مطالعه کنید.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa