سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در اولین قسمت به سراغ موسیقی‌های بازی محبوب Red Dead Redemption 2 رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

اگرچه انتخاب محبوب‌ترین بازی میان آی‌پی‌های مختلف راک استار کار سختی است اما بدون شک می‌توان گفت سری Red Dead Redemption از محبوبیت بسیار بالایی میان کاربران بازی‌های ویدئویی برخوردار است؛ فرانچایزی که کار خود را از سال ۲۰۰۴ و عرضه‌ی Red Dead Revolver آغاز کرد. در سال ۲۰۱۸ شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی جدید از این سری با نام Red Dead Redemption 2 بوده‌ایم. داستان این نسخه در واقع پیش درآمدی است بر نسخه‌ی اول و برروی داستان گروه داچ ون در لیند و به طور خاص شخصیت آرتور مورگان تمرکز دارد. بسیاری از منتقدان در توصیف بازی Red Dead Redemption 2 آن را یک عنوان برجسته در زمینه‌ی داستان سرایی دانسته‌اند که بازی‌بازان را بی اختیار ساعت‌ها غرق در دنیای زیبا و چشم نواز بازی می‌کند.

صرف نظر از گیم‌پلی سرگرم کننده و عملکرد فنی خوب بازی، یکی دیگر از عواملی که از بازی Red Dead Redemption 2 یک تجربه‌ی منحصر بفرد می‌سازد، موسیقی‌های فوق العاده و شنیدنی آن هستند؛ موسیقی‌هایی که همراه با داستان بازی شما را می‌خندانند، به هیجان می‌آورند و حتی شما را به گریه می‌اندازند. شاید چنین حس فوق‌العاده‌ای را در کمتر بازی ویدئویی تجربه کرده باشیم. راک استار از زمانی که بازی Red Dead Redemption 2 منتشر شد، وعده داد که به زودی موسیقی‌های آن را منتشر خواهد کرد و بازی‌بازان نیز بی‌صبرانه منتظر انتشار آلبوم موسیقی‌های این بازی بوده‌اند. اگرچه این انتظار کمی طولانی شد اما سرانجام اولین آلبوم موسیقی بازی Red Dead Redemption 2 عرضه شد و هم‌زمان با عرضه‌ی آن، وب‌سایت گیمفا موسیقی‌های متن این بازی را تهیه کرده و در اختیار شما کاربران گرامی گیمفا قرار می‌دهد.شما می‌توانید در قسمت پایین، فهرست موسیقی های متن بازی Red Dead Redemption 2 را مشاهده کرده و در پایان، آن‌‌ها را دانلود کنید:

Unshaken – D’Angelo

Moonlight – Daniel Lanois, Daryl Johnson, Joseph Maize, Darryl Hatcher & Rhiannon Giddens

That’s the Way It Is – Daniel Lanois

Mountain Finale – Daniel Lanois

Crash of Worlds – Rocco DeLuca

Cruel World – Willie Nelson

Red – Daniel Lanois

Mountain Hymn – Rhiannon Giddens

Mountain Banjo – Rhiannon Giddens

Table Top – Daniel Lanois

Love Come Back – Daniel Lanois

Oh My Lovely – Daniel Lanois

Cruel World – Joshua Homme

دانلود موسیقی‌های متن بازی Red Dead Redemption 2

بازی Red Dead Redemption 2 هم‌اکنون برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. اگر همچنان نسبت به خرید این عنوان شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی ویدئویی این بازی تحت عنوان «ویدئو گیمفا: اینجا غرب وحشی، من یک کابوی هستم…» و همچنین تحلیل فنی این بازی را در وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

