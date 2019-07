بازی The Division 2 اوایل سال جاری برروی پلتفرم‌های مختلفی عرضه گشت و در حالی که شروعی شگفت‌انگیز را در پی نداشت ولی تعداد بازی‌بازان آن در حال افزایش است. شرکت یوبی‌سافت (Ubisof) تاکنون صحبتی مبنی بر اضافه شدن ویژگی‌های جدیدی مانند بخش تک‌نفره را به میان نیاورده است ولی جولین جرایتلی (Julian Gerighty)، کارگردان […]

به تازگی شخصی در توییتر، نظر بازی‌بازان در خصوص ساخت نسخه‌ی فرعی مجموعه The Division در سبک تک‌نفره و داستان‌محور را جویا شد که قالب و گیم‌پلی آن را با بازی‌هایی مانند The Last of Us که هنوز هم از آن به عنوان یکی از بهترین بازی‌های داستان‌محور یاد می‌شود، مخلوط خواهد کرد. جولین به این پست پاسخ داد و اظهار داشت:

نظر شما چیست؟

همان طور که انتظار دارید، بخش عظیمی از پاسخ‌ها «آری» بود؛ بسیاری از طرفداران علی‌رغم علاقه به بازی‌های داستان‌محور، خواهان ویژگی تازه و متفاوتی در این بازی هستند. جولین در ادامه‌ی پاسخ‌های طرفداران بیان نمود:

به نظر می‌رسد این موضوع مخالف سرسختی ندارد.

شایان ذکر است که بسیاری از طرفداران، علی‌رغم این موضوع که بازی The Division 2 تجربه‌ی شایسته‌ای را ارائه می‌دهد ولی با آن نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند و اضافه شدن این مورد، می‌تواند آن‌ها را به تجربه‌ی ابن مجموعه ترغیب نماید.

بازی The Division 2 در حال حاضر برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa