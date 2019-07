اکشن، سرگرم کننده، لذت بخش… | پیش نمایش Wolfenstein Youngblood

سبک شوتر اول شخص، یا آنچه بیشتر با نام FPS می شناسیم سالهاست که اگر محبوب ترین سبک در دنیای بازیهای ویدیویی نباشد، قطعا جز محبوب ترین هاست. در واقع بعد از خلق عنوان انقلابی Doom در اواسط دهه نود، کم کم با عرضه عناوین مختلف و خلق فرانچایز های متعدد، این ژانر در دنیای […]

سبک شوتر اول شخص، یا آنچه بیشتر با نام FPS می شناسیم سالهاست که اگر محبوب ترین سبک در دنیای بازیهای ویدیویی نباشد، قطعا جز محبوب ترین هاست. در واقع بعد از خلق عنوان انقلابی Doom در اواسط دهه نود، کم کم با عرضه عناوین مختلف و خلق فرانچایز های متعدد، این ژانر در دنیای گیم، به شدت در دل هواداران نفوذ کرد و محبوب شد. فرانچایزهایی مانند Halo, Call Of Duty, Killzone, Medal Of Honor و Wolfenstein را می توان از جمله برترین و محبوب ترین فرانچایز های FPS در دو دهه اخیر و در فاصله نسل ششم تا هشتم دانست. حتی امروزه که نسل هشتم نفس های آخر خود را می کشد، هنوز عناوین FPS جای ویژه ای در سبد خرید بازیبازان دارند. از Call Of Duty و Battlefield گرفته، تا Destiny و Rainbow Six Siege. در کنار بخش های آنلاین و محتوای چند نفره عناوین شوتر اول شخص، گاها شاهد عناوین یا فرانچایز هایی نیز هستیم که بر روی بخش تک نفره و داستانی نیز مانور زیادی داده اند. اکثر نسخه های Call Of Duty در نسل هفتم، عناوینی مانند Stalker و Rage و صد البته Wolfenstein را باید در این دسته قرار داد. در این مقاله به سراغ پیش نمایش یکی از برترین و بزرگترین عناوین شوتر خواهیم رفت که نسخه جدید آن تا چندی دیگر به صورت رسمی عرضه می شود. نسخه جدید Wolfenstein با نام Youngblood…با من و گیمفا همراه باشید تا نگاهی به این شوتر مورد انتظار بیاندازیم…

در مراسم E3 2018 بود که Bethesda از Wolfenstein Youngblood رونمایی کرد. بعد از معرفی اولیه این بازی، مشخص شد که Youngblood نسخه ای Spin-off یا فرعی از فرانچایز Wolfenstein محسوب می شود. درست مانند نسخه Old blood که چند سال پیش شاهد عرضه آن بودیم. توسعه دهندگان این بازی، استودیو Machine games و Arkane Studios هستند. استودیو Machine games ساخت و توسعه نسخه های قبلی این سری را برعهده داشته و استودیو Arkane هم بیشتر به واسطه Dishonored شناخته می شود.

داستان بازی در دهه هشتاد میلادی جریان دارد. دو دهه بعد از اتفاقات نسخه دوم یا Colossus. دنیای بازی حالتی متفاوت با اتفاقات واقعی دارد چرا که این بار آلمان نازی ها برنده جنگ جهانی دوم بوده است. حال در همچین شرایطی، دختران دو قلو Blazkovicz, رهسپار فرانسه می شوند تا به دنبال پدر خود بگردند. Blazkovicz مدت هاست که گم شده و خبری از او در دسترس نیست. در کنار یافتن پدر خود، این دو خواهر به نیروهای مقاومت فرانسه کمک خواهند کرد تا با نازی ها و نیروهای آلمانی که فرانسه را اشغال کرده اند مبارزه کنند.

داستان بازی بیشتر بهانه ای خواهد بود برای قلع و قمع نیرو های نازی. در واقع در جهت رسیدن به Blazkovicz، این دو خواهر باید راه خود را در طول مراحل مختلف از بین نیرو های آلمانی باز کنند. خط داستانی مربوط به نیروی مقاومت فرانسه نیز احتمالا یا به صورت غیر مستقیم، یا به صورت مستقیم با پیدا کردن Blazkovicz ارتباط خواهد داشت. هر چند تاکنون سازندگان اطلاعات دقیق و جزئی تر از داستان و اتفاقات آن را ارائه نکرده و ففط به ذکر اطلاعات کلی و مبهم بسنده کرده اند.

چه انتظاراتی از بخش داستانی بازی داریم؟

در نسخه های مختلف Wolfenstein, هیچگاه شاهد داستانی خیلی پیچیده یا خاص نبوده ایم، اما همیشه داستان نسخه های مختلف این سری سطح مطلوب و استانداردی را داشته اند که از لحاظ داستان و اتفاقات بازیباز را از بازی زده نکنند. هر چند اکثر اوقات شاهد روایتی معمولی و کلیشه ای بوده ایم، اما به لطف شخصیت پردازی مناسب خود شخصیت Blazkovicz و دیگر شخصیت های جانبی، و همچنین کارگردانی بسیار هوشمندانه و ماهرانه کات سین ها، روایت بازیهای مختلف این سری خصوصا نسخه قبل انتظارات و حداقل ها را به خوبی برآورده ساخته اند. با این وجود هیچگاه نمیتوان بخش داستانی بازی را عالی و فوق العاده توصیف کرد. حتی نیاز خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد چون گیم پلی به شدت سرعتی و جذاب سری بوده است که همواره حرف اول را در بحث کیفیت زده است. اما درمورد انتظارات از بخش داستانی، باید بگویم اول از همه امیدوارم ارتباط شخصیتی و عاطفی بین دو خواهر که شخصیت های اصلی محسوب می شوند به خوبی و باورپذیر شکل بگیرد. در بسیاری از بازی ها شاهد خواهر-برادر های مختلفی در کنار هم یا مقابل هم بوده ایم که برخی از آنها به خوبی شکل گرفته و پرداخته شده اند، و برخی دیگر آن طور که باید و شاید از آب در نیامده اند. بنابراین فکر می کنم اگر سازندگان بتوانند ارتباط این دو خواهر را به خوبی به تصویر بکشند، گام اول را جهت ارائه بخش داستانی مناسب برداشته اند.

در کنار پرداخت خوب شخصیت این دو خواهر، انتطار بعدی که از بخش داستانی وجود دارد، وجود یک یا چند آنتاگونیست اصلی در طول خط داستانی بازی است. در نسخه های قبل معمولا برخی ژنرال های نازی نقش آنتاگونیست اصلی را برعهده داشتند و در طول داستان بازی، Blazkovicz چندین و چند بار با این افراد مواجه می شد. سازندگان در مورد شخصیت های منفی هیچگونه اطلاعاتی ارائه نداده اند اما با این وجود، احتمالا باز شاهد یک ژنرال یا فرمانده نازی، به عنوان آنتاگونیست اصلی خواهیم بود. به شخصه امیدوارم پرداخت شخصیت های منفی نه در حد عالی و بدون نقص، بلکه حداقل در حد متوسط باشد چون با یک بخش داستانی بسیار طولانی ۲۵-۳۰ ساعته طرف هستیم و اگر شخصیت ها و گروه های آنتاگونیستی بازی، جذابیت و کشش نداشته باشند، مراحل بخش داستانی و اتفافات مربوطه ممکن است تکراری شده و جذابیت همیشگی خود را برای مخاطبان نداشته باشند.

در این نسخه باز هم شاهد گیم پلی و گان پلی آشنا و جذاب همیشگی هستیم. یک شوتر بسیار سرعتی با ریتم بالا که بازیبازان در شرایط مبارزاتی بسیار نفس گیر و جذاب قرار می دهد. در واقع هسته و DNA گیم پلی در Youngblood تفاوت خاصی با نسخه های قبلی نداشته و کمی بهبود یافته لست. یعنی به مانند گذشته، بازیبازان با استفاده از سلاح های متنوع و قدرتمند، می بایست دشمنان نازی و ربات های متفاوت و بعضا غول پیکر آلمانی ها را نابود سازند. بنابراین انتطار تفاوتی بزرگ یا کلی در زمینه گیم پلی و گان پلی را نداشته باشید. البته این حرف بدان معنی نیست که فیزیک سلاح ها، گان پلی و موارد مربوطه پیشرفت نداشته اند، نه بلکه در واقع منظور این است که هسته اصلی گیم پلی بازی ثابت است. که البته ابن نکته اصلا و ابدا نکته منفی محسوب نمیشود. چون نسخه قبل، یکی از برترین عناوین شوتر نسل هشتم بود.

اما نکته مهم اضافه شده در این عنوان، بخش چند نفره و آنلاین بازی است. همانطور که میدانید دو دختر دوقلو Blazkovicz شخصیت های اصلی بازی هستند. این بدان معناست که برای اولین بار در سری، دو بازیباز در کنار یکدیگر می توانند بخش داستانی بازی را تجربه کنند. البته متاسفانه خبری از حالت Spilt-Screen نخواهد بود و امکان بازی به صورت Local در کنار دوستان و خانواده وجود نخواهد داشت. سازندگان دلیل نبود حالت Split-Screen را ثابت نگه داشتن فریم ریت بازی اعلام کرده اند. به هر حال به هر دلیلی این قابلیت در بازی وجود ندارد اما همچنان شما می توانید به صورت آنلاین در کنار دوست خود به تجربه بازی بپردازید.

نکته جالبی که در مورد این نسخه وجود دارد این است که قیمت بازی تنها ۳۰ دلار است. سازندگان دلیل قیمت پایین تر این نسخه را مدت زمان و هزینه کمتر ساخت این نسخه نسبت به دیگر عناوین اعلام گرده اند. همچنین یک نسخه ۴۰ دلاری نیز برای بازی وجود دارد که دارای Buddy pass است و این بدان معناست که اگر فردی این نسخه را خریداری کند، می تواند با دوست خود که این بازی را ندارد مشغول بازی شود و فرد دوم نیازی به خرید این بازی نخواهد داشت. مشابه بازی A way out…

چه انتظاراتی از بخش گیم پلی و مبارزات بازی داریم؟

گیم پلی فرانچایز Wolfenstein همواره در سطح بسیار بالایی قرار داشته و جزء بهترین ها در سبک خود بوده است. از گان پلی بازی گرفته، تا فیزیک سلاح ها و هوش مصنوعی دشمنان و موارد مشابه، این فرانچایز همواره عملکرد بسیار مطلوبی در این زمینه ها داشته است. بنابراین بعید می رسد در این نسخه نیز این سطح کیفی مطلوب ادامه نداشته باشد. اما بیش ترین انتظاری که از گیم پلی و موارد مربوطه داریم، مربوط به بخش طراحی مراحل است. با توجه به مدت زمان بسیار زیاد بخش داستانی، طراحی مراحل اهمیت بسیار فراوانی پیدا خواهند کرد. چون روند بازی بعد از گذشت مدتی حالتی یکنواخت به خود می گیرد و این طراحی جذاب و متنوع مراحل است که می تواند همچنان بازی را برای مخاطب یا مخاطبان جذاب نگه دارد. امیدوارم در طول مراحل و ماموریت های مختلف، هم با مراحلی با ظاهر و حال و هوای متفاوت روبه رو شویم، و هم مراحل مختلف بخش داستانی بازیبازان را در شرایط گوناگونی قرار دهند تا حس تازگی و جذابیت بازی تا مراحل پایانی حفظ شود. تنوع دشمنان نیز می تواند به این امر کمک شایانی کند.

هر چند احتمالا دشمنان انسانی بازی آنچنان متفاوت نباشند، اما امیدوارم ربات های جنگی نازی ها، هم از لحاظ طراحی ظاهری، هم از لحاظ سیستم مبارزات متفاوت باشند تا چالش های گوناگونی را برای بازیبازان فراهم سازند.

انتظار پایانی در مورد بخش گیم پلی بازی، مربوط به تعامل و همکاری بین دو شخصیت اصلی است. چه در موقعی که هوش مصنوعی کنترل یکی از خواهر ها را بر عهده می گیرد، و چه در موقعی که دو بازیباز در کنار یکدیگر به تجربه بازی مشغول می شوند. باید دید سازندگان جه تدابیری برای ارتباط نزدیک تر بازیبازان اندیشه اند و آیا در بخش های مختلف، چالش های مختلف بازیبازان را به اجبار به همکاری سوق خواهد داد و آیا شاهد استراتژی خاصی در این زمینه خواهیم بود یا خیر.

در کل فکر می کنم گیم پلی بازی در سطح بسیار مطلوبی قرار داشته باشد و اگر برخی جزئیات مربوط به طراحی مراحل و تنوع دشمنان رعایت شوند، می توانیم شاهد یک گیم پلی بسیار کامل و فوق العاده جذاب باشیم…

چه انتظاراتی از بخش گرافیکی بازی داریم؟

بدون شک، مهمترین نکته در مورد بخش گرافیکی یک عنوان FPS, مسأله فریم ریت بازی است. فرض کنید در حال تجربه عنوان FPSای هستید که ریتم بسیار بالایی دارد و شما به شدت درگیر بازی هستید. حال در همچین شرایطی اگر بازی دچار افت فریم ناگهانی شود، بلاشک تجربه شما مختل شده و آن حس خوب و جذاب شما را از بین می برد. حال اگر تعداد افت فریم ها زیاد باشد، عملا لذت بازی تا حد زیادی کمرنگ خواهد شد. به همین دلیل امیدوارم اول از همه بازی دارای فریم ریت ثابت و مناسبی باشد و این فریم ریت در صحنه های مهم و شلوغ بازی تا حد مناسبی ثابت بماند. هر چند در برخی لحظات افت فریم های جزیی اجتناب ناپذیر به نظر می رسند، اما این افت فریم های کوچک قابل چشم پوشی هستند به شرط آن که هم تعداد آنها بسیار کم باشد، هم شاهد افت فریم بسیار شدیدی نباشیم.

در مورد گرافیک هنری بازی هم فکر می کنم به طور کلی گرافیک بازی به استناد تریلر ها در سطح خوب و قابل قبولی قرار دارد. هر چند فکر می کنم سایه زنی و نورپردازی بازی به استناد آنچه از نمایش های بازی دیدیم هنوز کمی تا سطح بسیار مطلوب فاصله دارد. اما در کل باید گفت بعید به نظر می رسد در بخش گرافیکی شاهد مشکل خاصی باشیم و بلاشک بزرگترین نگرانی و تردید مربوط به افت فریم در طول مراحل بازی است که امیدوارم این مشکل در حداقل حد ممکن قرار داشته باشد تا به تجربه بازیبازان لطمه ای وارد نشود.

سخن پایانی:

عنوان Wolfenstein Youngblood پتانسیل بسیاری بالایی برای تبدیل شدن به یکی از بهترین شوتر های چند سال اخیر را دارد. امکان تجربه به صورت دونفره از طریق اینترنت، مدت زمان طولانی بخش داستانی، گیم پلی جذاب و سرگرم کننده همه و همه می توانند دست به دست یکدیگر دهند تا شاهد عنوانی جذاب و با کیفیت بالا باشیم. امیدوارم بازی دچار مشکلاتی مانند افت فریم یا تکراری شدن مراحل و ماموریت ها نشود چون این نوع مشکلات به شدت می توانند لذت بازی را کاهش دهند. در پایان باید گفت برای قضاوت نهایی در مورد این عنوان هنوز زود است و باید تا زمان انتشار بازی صبر کرد و دید آیا انتظارات از بازی برآورده خواهد شد یا خیر…

منبع متن: gamefa