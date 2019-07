بازی The Division 2 از زمان عرضه‌ی خود تا به امروز توانسته موفقیت‌های زیادی را به دست بیاورد و سرورهای شلوغی را نیز بر حلاف روزهای اولیه‌ی خود داشته باشد. همچنین از زمان عرضه‌ی بازی برخی از کاربران خواهان اضافه شدن بخش تک‌ نفره به بازی بودند اما Ubisoft تا کنون به این درخواست کاربران واکنشی نشان نداده است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال اما به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، جولین جرایتلی (Julian Gerighty) کارگردان این بازی پالس‌های مثبتی را برای کاربران این بازی و در این مورد به خصوص ارسال کرده است.

به تازگی کاربری در توییتر جرایتلی پیشنهاد کرده است که Ubisoft بازی تک نفره‌ای را که مخلوطی از گیم پلی این بازی و The Last of Us که یکی از بهترین بازی‌های داستانی می‌باشد، بسازد. وی در پاسخ به این کاربر توییت کرد که نظر شما چیست؟ بعد از این پاسخ، بسیاری از کاربران استقبال زیادی از این موضوع کردند و از این که نسخه‌ی تک نفره‌ای از این بازی ساخته شود استقبال کردند. بعد از آن نیز جرایتلی عنوان کرد: "این طور که به نظر می‌رسد این موضوع مخالفان زیادی ندارد."

شاید در آینده یک بازی جدا بر این اساس ساخته شود یا این که در قالب یک بسته‌ی الحاقی این حالت به The Division 2 اضافه شود. به هر حال و با توجه به این استقبال گسترده، به نظر می‌رسد که شاید این مهم تحقق پیدا کند. بازی The Division 2 هم اکنون برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One در دسترس است.



منبع متن: pardisgame