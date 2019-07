امروز گزارشی منتشر شده است که طبق آن، پرفروش‌ترین عناوین بازی‌های ویدئویی برروی کنسول‌های پلی‌استیشن، اکس‌باکس و نینتندو مشخص شده‌اند. طبق انتظاراتمان، قابل تصور است که رتبه‌ی اول مربوط به بازی GTA V باشد و البته سری Call of Duty نیز رکوردی به‌یادماندنی در این میان بدست آورده است. اگر بخواهیم صادق باشیم، بازی‌هایی نظیر […]

امروز گزارشی منتشر شده است که طبق آن، پرفروش‌ترین عناوین بازی‌های ویدئویی برروی کنسول‌های پلی‌استیشن، اکس‌باکس و نینتندو مشخص شده‌اند. طبق انتظاراتمان، قابل تصور است که رتبه‌ی اول مربوط به بازی GTA V باشد و البته سری Call of Duty نیز رکوردی به‌یادماندنی در این میان بدست آورده است.

اگر بخواهیم صادق باشیم، بازی‌هایی نظیر GTA و Call of Duty، در دو دهه‌ی اخیر بازار را به خود اختصاص داده‌اند و طرفداران زیادی را نیز به خود جذب کرده‌اند. اما به هیچ‌ وجه نمی‌توانید تصور کنید که سری عناوین Call of Duty تا چه حد فروشی عالی را تجربه کرده‌اند؛ در حقیقت اگر بازی GTA V نبود، بازی Call of Duty بدون شک پادشاه بی چون و چرای پرفروش‌ترین عناوین بازی‌های ویدئویی می‌شد.

امروز، گروه NPD گزارشی را منتشر کرده است که لیست ۱۰ بازی پرفروش آمریکا در ۲۰ سال گذشته برروی تمامی نسل‌های کنسول‌های نینتندو، پلی‌استیشن و اکس‌باکس را نشان می‌دهد. همان‌طور که انتظار دارید، بازی GTA V در رتبه‌ی اول قرار دارد. از هر چه که بگذریم، این بازی دومین رتبه در پرفروش‌ترین بازی‌های تمام دوران را دارد؛ یک پله عقب‌تر از بازی Minecraft. بیایید قدرت‌نمایی سری Call of Duty را با این جمله به تصویر بکشیم: در میان ۱۰ رتبه‌ی ابتدایی، تنها ۳ بازی به غیر از سری Call of Duty موجود است: GTA V و دو بازی از Rock Band. در حقیقت، ۷ نسخه از سری Call of Duty در میان ۱۰ بازی پرفروش ۲۰ سال گذشته در آمریکا محسوب می‌شوند.

قابل ذکر است که فروش دیجیتالی بازی‌ها از سال ۲۰۱۲ در این گزارش درج شده‌اند. از حضور نداشتن بازی Minecraft نیز می‌توان سخن به میان آورد و دلیل آن را فروش خیره‌کننده‌ی این بازی برروی رایانه‌های شخصی دانست. از طرفی دیگر باید بیان کرد که بازی GTA V پرفروش‌ترین بازی کل دوران برروی کنسول‌ها شده است. قدرت‌نمایی Call of Duty و GTA V در این لیست به وضوح قابل مشاهده است. در قسمت زیر می‌توانید این لیست را مشاهده کنید. در انتها باید اشاره کرد که بازی‌های فرست‌پارتی در این گزارش شرکت داده نشده‌اند.

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Guitar Hero III: Legends of Rock Call of Duty: Modern Warfare 2 Rock Band Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Ghosts Call of Duty: WWII

نظر شما در رابطه با پرفروش‌ترین عناوین ۲۰ سال گذشته، در آمریکا برروی کنسول‌ها چیست؟

منبع متن: gamefa