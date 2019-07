مطابق اعلان نینتندو، در روز هفدهم جولای، بازی‌های Wrecking Crew و Donkey Kong 3 به اپلیکیشن آنلاین نینتندو سوئیچ اضافه خواهند شد. در وبسایت نینتندو در مورد این بازی‌ها چنین آمده است:

«Donkey Kong 3 – این بازی که اقتباسی است از سومین بازی این مجموعه بسیار محبوب آرکید، سمپاشی به نام «استنلی» را معرفی می‌کند که با تمام وجود در تلاش است تا از گلهای گلخانه خود در مقابل «دانکی کانگ» حفاظت نماید. او که تنها به یک اسپری حشره‌کش مسلح است، باید دانکی کانگ را روی داربست گلخانه بالا و بالاتر براند تا از صفحه نمایش خارج شود و به مرحله بعد برود.

این قابلیت به بازی‌کننده اجازه می‌دهد که با فشردن و نگه داشتن دکمه‌های ZL + ZR بازی را به چند فریم قبل تر بازگرداند.

«Wrecking Crew – پیش از اینکه «ماریو» و «لوییجی» در دوران مرخصی خود از کار طاقت‌فرسای نجات پرنسس، به ستارگان ورزشی تبدیل شوند، وقت خود را در یک گروه تخریب تکنفره می‌گذراندند. با یک چکش به عنوان تنها ابزار تخریب، کنترل این دو برادر را به دست گیرید و شروع به شکستن نردبان‌ها، شکافتن لوله‌ها، خراب کردن دیوارها، و منفجر کردن ساختمان‌ها کنید. البته باید حسابی حواستان را جمع کنید، چون هر ساختمان به شکل یک معمای سخت طراحی شده است.»

علاوه بر این بازی‌ها، اپلیکیشن آنلاین نینتندو سوییچ خصوصیت محبوب Rewind را هم به تمام بازی‌های NES خود اضافه خواهد کرد. این خصوصیت – که پیش از این هم در بسیاری از شبیه‌سازها و کلکسیون‌های رترو دیده بودیم – به بازی‌کننده اجازه می‌دهد که با فشردن و نگه داشتن دکمه‌های ZL + ZR بازی را به چند فریم قبل تر بازگرداند. خصوصیتی که در هنگام «سوختن» کاراکتر بسیار به درد بخور است.

اپلیکیشن آنلاین نینتندو سوییچ – با بیش از ده میلیون مشترک – به کاربران اجازه تجربه آنلاین بازی‌های کلاسیک NES را می‌دهد. مشترکین این سرویس علاوه بر امکان رقابت و همکاری آنلاین و به اشتراک گذاردن تجارب خود با سایر دوستانشان، می‌توانند از خدماتی چون ذخیره بازی‌های خود در فضای ابری استفاده کنند.

در ادامه می‌توانید تریلرهایی که نینتندو برای معرفی دو بازی جدید و قابلیت Rewind منتشر کرده است را ببینید.

تریلر معرفی حالت Rewind:

تریلر معرفی بازی‌های جدید NES Online:

