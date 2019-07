استودیوی تایتو (Taito) از تاریخ عرضه‌ی جهانی عنوان The Ninja Saviors: Return of The Warriors که در کشور ژاپن با نام The Ninja Saviors: Once Again شناخته می‌شد، رونمایی کرد. بر اساس توضیحات ارائه شده در رابطه با این عنوان، The Ninja Saviors: Return of The Warriors در تاریخ ۳ مرداد ۹۸ (۲۵ اوت ۲۰۱۹) […]

بر اساس توضیحات ارائه شده در رابطه با این عنوان، The Ninja Saviors: Return of The Warriors در تاریخ ۳ مرداد ۹۸ (۲۵ اوت ۲۰۱۹) از طریق فروشگاه‌های پلی‌استیشن و نینتندو ای‌شاپ قابل دریافت می‌باشند. همچنین تایتو، اطلاعاتی را در رابطه با نحوه‌ی عرضه‌ی نسخه‌ی فیزیکی این اثر به اشتراک گذاشت.

یونایتد گیمز (United Games) در آمریکای شمالی و اروپا وظیفه‌ی انتشار نسخه‌ی فیزیکی بازی The Ninja Saviors: Return of The Warriors را بر عهده دارد. این شرکت برنامه دارد تا دو نسخه‌ی معمولی و همچنین ویژه را در دو قاره‌ی موردنظر منتشر سازد. در حال حاضر نسخه‌ی ویژه‌ی این عنوان قابل پیش‌خرید می‌باشد اما هیچ اطلاعاتی در رابطه با تاریخ در دسترس قرار گرفتن نسخه‌ی معمولی این اثر در دسترس قرار ندارد.

ایچ۲ اینتراکتیو (H2 Interactive) نیز وظیفه‌ی انتشار نسخه‌ی فیزیکی The Ninja Saviors: Return of The Warriors را در قاره‌ی آسیا بر عهده دارد. این بازی تنها در قالب یک نسخه‌ی استاندارد و در همان تاریخ ۳ مرداد ۹۸ برای خرید در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین امکان پیش‌خرید این نسخه نیز با قیمت ۲۹.۹۹ دلار در حال حاضر، وجود دارد. این نسخه شامل زبان‌های انگلیسی، کره‌ای، چینی و ژاپنی می‌شود.

The Ninja Saviors: Return of The Warriors در واقع نسخه‌ی ریبوت عنوان دو بعدی و در سبک بیت‌ام آپ (Beat ’em Up) عنوان The Ninja Saviors Again است که در سال ۱۹۸۷ برای کنسول بازی SNES عرضه گشته بود. از جمله ویژگی‌های نسخه‌ی ریبوت این بازی می‌توان به اضافه شدن دو شخصیت قابل بازی جدید، گرافیک ارتقا یافته، موسیقی متن بازسازی شده و همچنین قابلیت انجام بازی به صورت همکاری دو نفره اشاره کرد.

The Ninja Saviors: Return of The Warriors در حال حاضر در کشور ژاپن و در دسترس کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ قرار دارد.

منبع متن: gamefa