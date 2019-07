تاریخ انتشار بازی The Ninja Saviors: Return of the Warriors مشخص شد

سازندگان بازی جالب The Ninja Saviors: Return of the Warriors به تازگی اعلام کردند که این عنوان در آینده‌ای نزدیک در اختیار دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ قرار خواهد گرفت. تاریق دقیق انتشار این بازی نیز از سوی آن‌ها مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این زمینه باشید. […]

سازندگان بازی جالب The Ninja Saviors: Return of the Warriors به تازگی اعلام کردند که این عنوان در آینده‌ای نزدیک در اختیار دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ قرار خواهد گرفت. تاریق دقیق انتشار این بازی نیز از سوی آن‌ها مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این زمینه باشید.

The Ninja Saviors: Return of the Warriors از سری عناوین دوبعدی به سبک اکشن است که با گیم‌پلی خاصی که دارد، خاطرات بازی‌های قدیمی را برای بازی‌بازان زنده می‌کند. در این بازی شما با انتخاب مبارزان مختلف و سلا‌ح‌های عجیب باید به جنگ با دشمنان رفته و آن‌ها را یکی پس از دیگری از میان ببرید تا تبدیل به یک قهرمان شوید. یکی از ویژگی‌های جالب این بازی، حالت آنلاین آن است که شما قادر هستید تا با سایر بازی‌بازان به رقابت بپردازید. این بازی در کشور ژاپن با نام The Ninja Saviors: Once Again شناخته می‌شود. گفتنی است که استودیوی یونایتد گیمز (United Games) وظیفه‌ی عرضه‌ی این بازی را برعهده دارد.

طبق اعلام تیم سازنده، The Ninja Saviors: Return of the Warriors در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۸ (۲۵ جولای ۲۰۱۹ میلادی) با قیمت ۲۹٫۹۹ دلار برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ در دسترس قرار خواهد گرفت. نسخه‌ی دیجیتالی و فیزیکی این بازی در کشور ژاپن به صورت همزمان عرضه خواهد شد. این در حالی است که در سایر مناطق، نسخه‌ی فیزیکی کمی بعد در اختیار طرفداران قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa