عنوان رایگان Harry Potter: Wizards Unite حدود بیست روزی است که از مرحله‌ی دسترسی زودهنگام خارج شده و به صورت رسمی عرضه گشته است. حال شاهد انتشار نقد‌های این اثر از سوی سایت‌ها و نشریات حوزه‌ی بازی‌های ویدئویی هستیم. با بررسی این نمرات با گیمفا همراه باشید.

استودیوی نیانتیک (Niantic) در سال ۲۰۱۶، توانست تا با استفاده از فناوری واقعیت افزوده (AR) و همچنین نقشه‌ی شرکت گوگل (Google) عنوان Pokemon Go را برروی تلفن‌های هوشمند منتشر سازد که در حین سادگی، توانست لحظات سرگرم کننده‌ای را برای بازی‌بازان این عنوان و همچنین از طرفداران مجموعه‌ی Pokemon رقم بزند. نیانتیک به بازی‌بازان Pokemon Go این اجازه را داد که لذتی نزدیک به واقعیت را در به دام‌انداختن، آموزش و همچنین نبرد پوکمون‌ها را تجربه کنند.

پس از عرضه‌ی Pokemon Go بود که ما شاهد عرضه‌ی عناوین اقتباسی مشابه از جهان داستان‌های Jurassic World و The Walking Dead بوده‌ایم که البته نتوانستند موفقیت Pokemon Go را به دست بیاورند. در واقع دلیل موفقیت Pokemon Go این بود که بازی‌بازان شاهد سبک جدیدی در جهان بازی‌های ویدئویی بودند و کنجکاوی آنان باعث گشت تا سود بسیاری عاید استودیوی نیانتیک شود.

حال این استودیو و این‌بار با همکاری شرکت برادران وارنر (Warner Bros) به سراغ اقتباس معروف دیگری یعنی جهان جادوگری (Wizarding World) و مجموعه رمان‌های هری پاتر رفته است تا با ایجاد اتحادی میان شیفتگان این مجموعه، آن‌ها را برای مبارزه به سراغ مرگ‌خواران و دیوانه‌ساز‌های رها شده در جهان ما بفرستد.

این بازی نیز از فرمولی مشابه Pokemon Go بهره می‌برد و بازی‌بازان به کمک موجود در بازی، باید در محیط واقعی به گشت و گذار پرداخته و با یافتن ماموریت‌های موجود، به نبرد با جادوگران و نیروهای اهریمنی بپردازند. حال به نظر می‌رسد که شاهد بازخوردهایی مشابه با Pokemon Go از سوی منتقدان و البته بازخوردهای بسیار منفی از سوی کاربران هستیم.

Everyeye.It : 8.3/10

یک بازی که به زمان و از همه مهم‌تر، پشتیبانی پس از عرضه نیاز دارد اما به صورت خلاصه، جهان جادوگری را با مخلوقات خود، به شکل دلپذیری ارائه می‌دهد.

Multiplayer.In : 7.5/10

Harry Potter: Wizards Unite از Pokemon Go بهتر است و جهان جادوگری را به بهترین نحو ممکن جلوه می‌دهد.

Game Informer : 7/10

وقتی Wizards Unite قصد دارد چیز جدیدی را معرفی کند، آن را به سرگرم کننده‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهد اما در آخر و مخصوصا در نبرد‌ها، به نظر می‌رسد که در حال تجربه‌ی نسخه‌ی عجیبی از Pokemon Go هستیم.

IGN : 6.3/10

Wizards Unite واقعا یک عنوان جادویی است اما تغییرات ناگهانی در گیم‌پلی باعث زجر آور بودن آن می‌شوند.

Metro GameCenteral : 4/10

میل این بازی برای به دست آورن پول شما واقعا نا امید کننده است. تقریبا برای پیشرفت در تمام بخش‌های بازی، باید مبلغی را خرج کنید. این بازی در واقع یک شبیه‌ساز خسته کننده‌ی التماس و گدایی است که حتی با وجود جهان هری پاتر، نمی‌تواند موفقیت Pokemon Go را کسب کند.

در ادامه نیز با بررسی نقدها و انتقاد کاربران در سرتاسر اینترنت و فروشگاه‌ها، متوجه شدیم که این اثر به هیچ وجه حس پیشرفت را به کاربران القا نکرده و پس از مدتی با انجام مکرر ماموریت‌ها، اثر مورد نظر حس تکراری شدن را به خود می‌گیرد. از طرفی نیز وابستگی بیش از حد بازی یه خریدهای درون برنامه‌ای، آسیب جبران ناپذیری را به آن وارد کرده است. از این موضوع نیز نمی‌توان گذشت که با وجود سایه‌ی Pokemon Go برروی Wizards Unite، این بازی به هیچ وجه نمی‌تواند خود را به خوبی جلوه دهد.

در کل و باتوجه به نقدها، شاهد عنوانی هستیم که نیاز به بهینه‌سازی‌ها و همچنین تغییرات اساسی در سیاست‌هایش دارد تا به اثری قابل قبول و کاملا دلپذیر و سرگرم کننده تبدیل شود. Harry Potter: Wizards Unite در حال حاضر در دسترس تلفن‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید و Ios قرار دارد.

منبع متن: gamefa