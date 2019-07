Highlight Reel: قسمت 490؛ از مسمومیتی عجیب در Hitman 2 تا جاروی پرنده در Mordhau

بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 480 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 490: این قسمت با Hitman 2 آغاز می شود، جایی که یکی از کارکترها با خوردن خوراکی مسموم، کله‌پا می‌شود و پایش بر روی میز می‌لرزد! در Project Cars 2 طی مسابقه‌ی فرمول 1 به لاستیک عقب ماشین جلویی می‌زنیم و همین امر موجب پرواز آن می‌شود؛ احتمالا جنس لاستیک خودروری طرف خوب نبود. یک پرتاب نارنجک ناموفق را هم در بخش چند‌نفره‌ی Halo می‌بینیم. در Destiny 2 هم یک گلوله‌ی انرژی بزرگ را پرتاب می‌کنیم که به موقع به دشمنان برخورد می‌کند. در Star Wars Battlefront 2 شاهد از بین رفتن تعدادی زیادی از اعضای تیم حریف، آن هم توسط 1 فرد می‌باشیم. خب بریم سراغ پای ثابت جدید Highlight Reel یعنی Mordhau که یکی از منجنیق‌ها خودش را چرخان چرخان پای درخت رسانده و بر روی آن می‌پرد. چندتا شلیک خفن و جالب با اسلحه‌ی اسنایپ رو هم در بازی رایگان Apex Legend مشاهده می‌کنیم. در Onward Vr یکی از دشمنان را محاصره کرده‌ایم، ولی طرف عین خیالش هم نیست و حرکت پول پوگبایی می‌زند. بهترین روش سوار شدن بر روی اسب در Breath of The Wild را نیز در این قسمت یاد می‌گیریم و خوش‌شانسی یکی از بازیکنان را نیز می‌بینیم. در ادامه، رفیق قدیمیمون Rainbow Six Siege رو داریم، جایی که پرتاب اشتباه نارنجک(مثل بازی هیلو در اوایل کلیپ) باعث داغون شدن هم‌تیمیمون می‌شود. شاهد این هستیم که در هنگام هیل کردن هم‌تیمی، چگونه بر روی زمین به طرز عجیبی حرکت می‌کند. در قسمت آخر ساخته‌ی Ubisoft هم به تماشای یک تیم کیل عجیب غریب می‌نشینیم. یک اجرای بی‌نقص در Super Mario Maker 2 را هم مشاهده می‌کنیم. قسمت 490 با بازی خشن Blade and Sorcery به پایان می‌رسد، جایی که فاز هری پاتر شدن ورداشته و سوار جاروی پرنده می‌شویم.

منبع متن: pardisgame