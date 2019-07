سری Tom Clancy’s The Division داستان منحصر به فردی را روایت می‌کند، در این داستان جامعه آمریکا پس از آزاد شدن "ویروس سبز" سقوط کرده است و گروهی مخفی از ماموران ویژه برآن شده‌اند تا نظم را به جامعه بازگردانند. اما این داستان همواره به نوعی در اختیار قابلیت چندنفره آنلاین بازی بوده است. در این شرایط آیا ساخت یک تجربه داستان محور تک‌نفره در دنیای Division امکان‌پذیر است؟ چنین چیزی ظاهرا خیلی هم بعید به نظر نمی‌رسد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از PCGamesN، طراح مراحل استودیو TT Games (سازنده سری بازی‌های Lego) آقای تیم اسپنسر اواخر هفته گذشته این ایده را در Twitter مطرح کرد.

توییت اسپنسر در این رابطه: "ایده ساخت یک عنوان فرعی تک‌نفره داستان‌محور از سری The Division را دوست دارم. بازی داستان ماموری را روایت کند که از ماموریتی در نیویورک بازگشته و در تلاش است تا به آغوش خانواده خود در واشینگتن، دی.سی که در پی شکست نیروهای Division سقوط کرده، بازگردد."



اسپنسر در این توییت کارگردان ارشد The Division یعنی جولیان گرایتی را تگ کرد تا نظر وی را در این رابطه جویا شود.

یکی از دلیل این اشتیاق می‌تواند داستان‌های زیادی باشد که The Division و The Division 2 در خود جای داده‌اند. هر ECHO و موبایلی که شما در دنیای این سری بازی پیدا می‌کنید به وقایع و رخدادهای متفاوتی اشاره دارند که در این دنیا رخ داده است. به این وقایع تاکنون پرداخته نشده اما وجود آنها باعث می‌شود که به وجود یک دنیای بزرگ‌تر پی ببریم و اینکه آیا روزی به چنین موضوعاتی به طور خاص پرداخته خواهد شد یا خیر.

دنیای The Division به اندازه کافی برای یک تجربه تک‌نفره داستان‌محور غنی است و در این مسیر این بازی می‌تواند پا جای پای بزرگانی چون The Last of Us یا عناوین سری Metro بگذارد.

جولیان گرایتی در واکنش به هیجان‌زده شدن طرفداران نسبت به ایده The Division داستان‌محور نوشت: "ظاهرا مردم خیلی هم مخالف این ایده نیستند."

بدیهی است که این واکنش گرایتی به معنای تایید ساخته شدن عنوانی تک‌نفره و داستان‌محور از سری The Division نیست و حتی اگر Ubisoft با این ایده موافقت کند نیز به این زودی‌ها شاهد عملی شدن آن نخواهیم بود.

نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame