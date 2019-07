یکی از اعضای ارشد تیم سازنده‌ی بازی Man of Medan در جدیدترین مصاحبه‌ی خود اطلاعات جدیدی از تعداد شاخه‌های داستانی موجود در بازی را در اختیار کاربران و هواداران قرار داده است. به گفته‌ی این شخص، ۶۹ مرگ مختلف برای شخصیت‌های حاضر در داستان در نظر گرفته شده است. یکی از مواردی که بازی استودیوی […]

یکی از مواردی که بازی استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) یعنی Until Dawn را از دیگر عناوین داستان‌محور موجود در بازار متمایز می‌کرد این بود که حتی شخصیت‌های اصلی داستان نیز می‌توانستند کشته شوند و این موضوع برروی روند پیشرفت داستان و شاخه‌های مختلف آن تاثیر می‌گذاشت. بسته به تصمیم‌هایی که در روند بازی می‌گرفتید، ممکن بود برخی از بخش‌های کلیدی داستان را از دست بدهید. این ویژگی حالا به دنباله‌ی معنوی این بازی یعنی man of Medan منتقل شده است. امروز اطلاعات جدید و جالبی از آمار مرگ در این بازی منتشر شده است و به نظر می‌رسد باید انتظار روبه‌رو شدن با مرگ و میرهای زیادی را در این بازی داشته باشیم.

پیش از این اعلام شده بود که شاخه شاخه شدن داستان و امکان تجربه‌ی چندین و چند باره‌ی بازی، یکی از ویژگی‌های کلیدی Man of Medan است. یکی از اعضای ارشد استودیوی سازنده، اقای پیت ساموئل (Pete Samuel)، در جدیدترین مصاحبه‌ی خود با وب‌سایت GamesBeat بیان کرده است که اگرچه تعداد شخصیت‌های حاضر در بازی Man of Medan، در مجموع از بازی Until Dawn کمتر است ولی تعداد شاخه‌های داستانی و مرگ‌های طراحی شده برای این بازی در مقایسه با ساخته‌ی سوپرمسیو گیمز بیشتر است. این موضوع در کنار قابلیت چندنفره‌ی جدید طراحی شده برای بازی، کاربران را بارها برای تمام کردن این بازی جذب خواهد کرد.

بله، بسیار بیشتر است. محتوای بسیار بیشتری در بازی وجود دارد. ما گفته بودیم که تمامی ۵ شخصیت حاضر در بازی می‌توانند کشته شده و یا زنده بمانند ولی در حقیقت ۶۹ مرگ مختلف در بازی وجود دارد. برای این که با همه‌ی آن‌ها روبه‌رو شوید، شما حداقل باید بازی را ۸ یا ۹ بار تمام کنید. محتوای شاخه‌ای بسیار بیشتری در این بازی وجود دارد. و البته طبیعی است که ما راه‌های بیشتری را برای تجربه‌ی بازی در مقابل بازی‌بازان قرار می‌دهیم. این موضوعی است که ما توجه ویژه‌ای به آن داریم؛ این که دلیل بیشتری به بازی‌بازان برای تجربه‌ی بازی بدهیم.

بازی The Dark Pictures: Man of Medan در تاریخ ۸ شهریورماه سال جاری (۳۰ آگوست سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید سخت‌افزار مورد نیاز برای اجرای این بازی برروی رایانه‌های شخصی خود را از طریق این لینک مشاهده کنید.

