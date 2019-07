به تازگی شرکت بازی‌سازی اکتیویزن (Activision) اعلام کرده است که بهینه‌ساز ۱٫۰۵ بازی محبوب و پرطرفدار Crash Team Racing: Nitro Fueled، سرعت بارگذاری قسمت‌های مختلف این بازی را در کنسول نینتندو سوییچ افزایش خواهد داد. برخی از عناوین قدیمی نزد بسیاری از بازی‌بازان هیچوقت تکراری نمی‌شوند و با وجود گذشت زمان، تازگی و جذابیت خود […]

به تازگی شرکت بازی‌سازی اکتیویزن (Activision) اعلام کرده است که بهینه‌ساز ۱٫۰۵ بازی محبوب و پرطرفدار Crash Team Racing: Nitro Fueled، سرعت بارگذاری قسمت‌های مختلف این بازی را در کنسول نینتندو سوییچ افزایش خواهد داد.

برخی از عناوین قدیمی نزد بسیاری از بازی‌بازان هیچوقت تکراری نمی‌شوند و با وجود گذشت زمان، تازگی و جذابیت خود را حفظ می‌کنند. به جرات می‌توان گفت که همه‌ی بازی‌بازان با بازی Crash Team Racing آشنایی دارند و این عنوان باعث سرگرم شدن افراد زیادی در دوران مختلف شده است. بعد از انتشار نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Crash Team Racing پلی‌استیشن ۱ تحت عنوان Crash Team Racing Nitro Fueled، برای باری دیگر هیجان و شوقی در میان بازی‌بازان و کاربران ایجاد شد. این بازی با ایجاد فضایی منحصر به فرد از یک رانندگی دوستانه در پیست‌های استثنایی و همچنین مبارزات جذاب، بسیاری از افراد را صرف نظر از اینکه چه سنی دارند، به سوی خود جذب کرده است.

حال به تازگی طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بهینه‌ساز ۱٫۰۵ بازی Crash Team Racing: Nitro Fueled که اواخر این هفته برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر می‌شود، سرعت بارگذاری صفحات این عنوان را در حالت Boost Mode کنسول مذکور بالاتر می‌برد. حالت Boost Mode چند وقت پیش، برای کنسول نینتندو سوییچ طراحی شد که سرعت اجرا بازی‌ها را بیشتر کرده و زمان کمتری را از بازی‌بازان و کاربران می‌گیرد. نینتندو سوییچ از این تکنینک برای اجرای سریع‌تر بازی‌هایی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey استفاده کرده است.

حال با انتشار بهینه‌ساز ۱٫۰۵ برای نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی Crash Team Racing: Nitro Fueled، سرعت اجرا آن توسط کنسول مذکور بیشتر خواهد شد. همچنین طبق گفته‌های استودیو سازنده، برخی از ایرادات و باگ‌های گزارش شده نیز توسط این بهینه‌ساز برطرف خواهند شد. البته شایان ذکر است که بهینه‌ساز ۱٫۰۵ مدتی است که برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان منتشر شده است.

بازی Crash Team Racing: Nitro Fueled هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوئیچ در دسترس قرار دارد. گفتنی است که شما می‌توانید نکات و مواردی که باید قبل از خرید بازی Crash Team Racing: Nitro Fueled بدانید را از طریق ویدئوی هایلایت تهیه شده توسط وب‌سایت از طریق این لینک مشاهده کنید. در نهایت نقد و بررسی انجام شده به قلم مصطفی زاهدی تحت عنوان «لذت ناب نوستالژی | نقد و بررسی بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled» نیز از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت قابل مطالعه است.

پس اگر جزو کسانی هستید که حالت Boost Mode را برای کنسول نینتندو سوییچ خود در اختیار دارید، با نصب بهینه‌ساز ۱٫۰۵ در آینده‌ای نه چندان دور، از سرعت بیشتری در اجرا و بارگذاری صفحات و آیتم‌های مختلف بازی Crash Team Racing: Nitro Fueled لذت ببرید.

منبع متن: gamefa