از زمان انتشار بازی Cuphead تاکنون، بازی‌بازان بسیاری تحت تاثیر این عنوان و سبک هنری خاص آن قرار گرفته‌اند. امروز کارگردان هنری بازی God of War 2018، تصاویری شگفت‌انگیز از شخصیت‌های بازسازی شده‌ی بازی Cuphead را در صفحه‌ی اجتماعی خود به اشتراک گذاشت؛ برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص و مشاهده‌ی این تصاویر با و‌ب‌سایت خبری گیمفا در ادامه همراه باشید.

رافائل گرستی (Rafael Grasseti)، کارگردان هنری بازی God of War 2018، شخصیت‌های منفی بازی Cuphead را با تصور خود بازسازی نمود و آن‌ها را در صفحه‌ی اجتماعی خود برای طرفداران به اشتراک گذاشت. رافائل دلیل این امر را به اتمام رساندن بازی Cuphead با فرزندش خواند و این اقدام برای نخستین مرتبه نیست که به وقوع می‌پیوندد؛ وی در گذشته بسیاری از شخصیت‌های بازی‌های نینتندو را بازسازی نموده است که سموس آران (Samus Aran)، لینک (Link)، بروزر (Browser) و فاکس مک‌کلاود (Fox McCloud) شامل آن‌ها می‌شود.

شما می‌توانید پست و تصاویر منتشر شده توسط رافائل گرستی را در قسمت پایین مشاهده نمایید:

من یکی از طرفداران سرسخت بازی Cuphead از زمان انتشار آن بوده‌ام و حالا در حال تجربه‌ی آن توسط پسرم هستم. من چند شخصیت را به این مجموعه اضافه می‌کنم تا در نهایت یک مجموعه‌ی کامل از آن را در اختیار طرفداران قرار دهم. نمی‌توانم برای بسته‌ی الحاقی جدید Cuphead و انیمیشن نتفلیکس آن صبر کنم.

بازی Cuphead در حال حاضر برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و بسته‌الحاقی Cuphead: The Delicious Last Course که قرار بود در سال جاری برای این بازی منتشر شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی تاخیر خورده است. همچنین در حال حاضر این بازی را می‌توانید با قیمت ۱۹,۹۹ دلار از وب‌سایت آمازون (Amazon) برای کنسول نینتندو سوییچ تهیه نمایید. علاقه‌مندان می‌توانند نقد و بررسی بازی Cuphead را با قلم امیرحسین دهنوی از این نشانی مطالعه فرمایند و اطلاعات و اخبار مرتبط با این بازی را از این نشانی دنبال نمایند.

