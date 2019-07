بازی ماجراجویی و داستان‌محور Where The Water Tastes Like Wine که توسط استودیوهای دیم بالب گیمز (Dim Bulb Games) و سرنیتی فورج (Serenity Forge) توسعه یافته است در شرایط مناسبی از نظر فروش قرار ندارد. با این وجود، این بازی تاکنون محتویات اضافه‌ی زیادی را دریافت نموده و حالا با منتشر شدن بسته‌الحاقی Gold Mountain، […]

بازی ماجراجویی و داستان‌محور Where The Water Tastes Like Wine که توسط استودیوهای دیم بالب گیمز (Dim Bulb Games) و سرنیتی فورج (Serenity Forge) توسعه یافته است در شرایط مناسبی از نظر فروش قرار ندارد. با این وجود، این بازی تاکنون محتویات اضافه‌ی زیادی را دریافت نموده و حالا با منتشر شدن بسته‌الحاقی Gold Mountain، داستان تازه‌ای به این بازی اضافه شده است.

بازی Where The Water Tastes Like Whine در حال حاضر با ۵۰ درصد تخفیف در فروشگاه استیم قابل تهیه بوده و بسته‌ی الحاقی Gold Mountain برای کسانی که بازی را خریداری نموده‌اند، رایگان خواهد بود. داستان این بسته‌ی الحاقی قرار است بر چینی‌های مقیم آمریکا تمرکز داشته باشد و در دوران افسردگی و رکود اقتصادی آمریکا، روایت شود. همچنین این بسته‌ی الحاقی، قرار است از زبان چینی به طور کامل پشتیبانی نماید.

محتویات دیگر این به‌روزرسان شامل: برطرف‌سازی ایرادات بازی، افزایش عملکرد بازی از نظر فنی و تنظیمات کنترل بازی، برطرف‌سازی مشکلات سیستم بومی‌سازی و رفع ایرادات مناطقی که داستان در آن جریان دارد، می‌شود. در مجموع تجربه‌ی داستانی جدید این بازی، توسط طرفداران و حتی کسانی که تاکنون موفق به تجربه‌ی آن نشده‌اند، ارزشمند بوده و ممکن است محتویات اضافه‌ی جدیدی نیز در آینده به این بازی اضافه گردد.

بازی Where The Water Tastes Like Wine و بسته‌الحاقی Gold Mountain در حال حاضر برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه فرمایید.

