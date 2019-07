10 نکته‌ای که باید پیش از تجربه Wolfenstein: Youngblood بدانید

بهره‌برداری صحیح از یک IP محبوب و حمایت از طرفداران آن، یکی از مهمترین نکاتی است که هر ناشر و توسعه‌دهنده‌ای باید در اولویت اصلی خود قرار دهد؛ رویکردی که شاید بتوان گفت در حال حاضر به اندازه‌ی کافی آن را نمی‌بینیم. با این حال می‌توان گفت سری محبوب و قدیمی Wolfenstein در سالهای اخیر بهترین دوران خود را تجربه کرده است و طرفداران آن به خوبی توانسته‌اند با محتویاتی که بصورتی باکیفیت و منظم عرضه شده است، عطش خود را برطرف کنند.

از همان زمانی که مسئولیت به بلوغ رساندنِ سری Wolfenstein به استدیوی با استعداد MachineGames واگذار شد، دنیایِ این سری مرتبا در حال پرورش بوده است. The New Order توانست پایه‌های محکم و جدیدی برای سری بنا کند، The Old Blood توانست با ساختار الد‌اسکول خود دوباره دل طرفداران قدیمی را بدست آورد و The New Colossus توانست نقطه‌ی اوج این شوتر داستانی را به طرفداران ارائه دهد. حالا سری به خون تازه‌ای نیاز دارد تا بتواند Wolfenstein را تا زمانی که نوبتِ اختتامیه پایانی برای سه‌گانه فرا می‌رسد، سرحال و شاداب نگه دارد و این وظیفه‌ی سنگین بر عهده‌ی دخترانِ دوقلویِ BJ Blazkowicz و عنوان Youngblood خواهد بود. بیایید با هم 10 نکته‌ای که قبل از تجربه‌ی این عنوان باید بدانید را مرور کنیم.

19 سال بعد در پاریس

در Youngblood با یک جهش زمانی بزرگ روبه‌رو هستیم. 19 سال پس از اتفاقاتِ Wolfenstein II: The New Colossus، حالا دختران دوقلوی BJ Blazkowicz و Anya به دخترانی جوان و سرشار از انرژی و خامی تبدیل شده است. پروتاگونیست محبوب تمام نسخه‌های قبلی یعنی BJ که با لقب Terror Billy Nazi‌های دهه‌ی 60 را به وحشت می‌انداخت حالا در پاریسِ دهه‌ی 80، به دلایل نامعلومی ناپدید شده است. وظیفه‌ی سنگینِ پیشبرد بازی و نجات BJ این بار بر عهده‌ی Jess و Soph است.

از نمایش‌های بازی می‌توان حس و حال دهه‌ی هشتادی آن را مشاهده کرد؛ چیزی که می‌تواند مانند Old Blood می‌تواند لحن و فضایی جدید را به دنیای Wolfenstein وارد کند. Naziها پس از انقلابی که BJ در The New Colossus و آمریکایِ دهه‌ی 60 میلادی آغاز کرد، هنوز به مناطق قابل توجهی مانند پاریس حکمرانی می‌کنند. سربازانی تشنه به خون انقلابی‌ها که حالا با پیشرفتِ بیشترِ تکنولوژی، تجهیزات نابودگر و باورنکردنی‌تری را در اختیار دارند و مبارزه با آنها مطمئنا چاشنی جدیدی را به همراه خواهد داشت.

ادامه‌ای غیرمستقیم برای نسخه‌های قبل

یکی از مهمترین سوالهایی که با معرفی Youngblood در ذهن طرفداران ایجاد شد، هویت آن در دنیای این سری است. در پاسخ به این سوالات، توسعه‌دهندگان اعلام کرده‌اند که این عنوان با اینکه یک DLC محسوب نمی‌شود و عنوان بزرگ محسوب می‌شود اما ادامه‌ای مستقیم بر Wolfenstein II نیست و در واقع نمی‌توان از آن به عنوان Wolfenstein III یاد کرد و باید در آینده‌ی منتظر نسخه‌ی پایانی این سه‌گانه باشیم. با این حال Youngblood اشاراتی به اتفاقات نسخه‌های قبل و وضعیت فعلی مبارزه بین Naziها و گروه‌های انقلابی و همینطور خانواده و دوستان BJ خواهد داشت و اگر نسخه‌های قبل را تجربه کرده باشید، احتمالا از داستان آن لذت بیشتری خواهید برد.

پروتاگونیست‌های جدید، لحن و تعاملی جدید

تغییر پروتاگونیست بازی تغییری شگرف در سری عناوینی است که بشدت بر پایه‌ی BJ و داستانش استوار بود. با توجه به تریلر داستانی بازی می‌توان دید که حالا لحن تمام‌کننده و قلدرانه‌ی پیشبرد بازی جای خود را به سرخوشی و پیشروی با شک و بی‌تجربگی داده است. Jess و Soph با اینکه توسط پدر و مادرشان از سن کمی در حال آموزش بوده‌اند اما تا حالا در یک نبرد واقعی شرکت نکرده‌اند و چنین چیزی می‌تواند چاشنی جدید و هیجان‌انگیزی به داستان بازی اضافه کند.

یکدندگی و اختلافاتی که ممکن است بین این دو دختر پیش بیاید، می‌تواند نوع جدیدی از تعامل را به این سری اضافه کند و در کنار خشونت و شوخی‌های تاریک و بدون مقدمه‌ای که امضای Wolfenstein محسوب می‌شود، افزودن مقداری بی‌پروایی و معصومیت می‌تواند دیدنی باشد.

Co-op اجباری نیست

به راحتی می‌توان گفت که مهمترین خصیصه‌ی این نسخه، تاکید آن بر روی همکاری و Co-op دو نفره است. انتخاب یکی از دختران با اینکه بر روی داستان تاثیری نمی‌گذارد اما روند گیم‌پلی را بصورت قابل توجهی می‌تواند دگرگون کند. از تاکتیکی‌تر شدن روند مبارزات گرفته تا قابلیت‌هایی از جمله امکان ارسال Health برای یکدیگر و امکانات دیگری که از آنها رونمایی نشده است.

البته نکته مهم برای افرادی که دوست دارند بصورت تک نفره بازی را تجربه کنند این است که Co-op خوشبختانه اجباری نیست. در واقع در صورت تجربه‌ی تک نفره، کنترل شخصیت دیگر بر عهده‌ی هوش مصنوعی خواهد بود و به نظر می‌رسد به راحتی می‌توان بازی را پیش برد. البته نکته‌ی کلیدی که می‌تواند بشدت بر روی تجربه‌ی بازی اثرگذار باشد، عملکرد این هوش مصنوعی و میزان کمک یا در مقابل آزاری است که می‌تواند به بازی اضافه کند.

خبری از Split Screen نخواهد بود

خبر بد در مورد تجربه‌ی Co-op بازی، عدم وجود Split Screen می‌باشد. تنها بصورت آنلاین می‌توان این تجربه دو نفره را پیش برد و اگر به دنبال این هستید که با دوست خود از نزدیک بر روی یک صفحه‌ی نمایش این عنوان شوتر را تجربه کنید، متاسفانه این امکان وجود ندارد. مانند بسیاری از عنوان شوتر، عدم وجود این قابلیت، محدودیت سخت‌افزاری و مشکلات پیاده‌سازی آن اعلام شده است. در واقع برای پیاده‌سازی این قابلیت، بازی باید دو بار پردازش شود و چنین چیزی برای عنوانی که از جذابیت‌های بصری نسبتا پیشرفته‌ای بهره می‌برد، سخت و تا حدودی امکان‌ناپذیر است.

همکاری با Arkane Studios و تغییر ساختاری

شاید فرض کرده باشید که Youngblood صرفا عنوانی فرعی یا حتی DLC محسوب می‌شود و برای افرادی ساخته شده است که به دنبال تجربه‌ی بیشتر و مشابهی از Wolfenstein II هستند. اما تغییرات ساختاری و اقداماتی که برای توسعه‌ی این عنوان انجام گرفته است، خلاف این را ثابت می‌کند و قابل‌توجه‌ترین رویکرد جدید در روند توسعه‌ی این عنوان، همکاری با استدیوی Arkane و سازندگان سری Dishonored می‌باشد.

این همکاری باعث تغییرات ساختاری بسیاری در بازی شده است و می‌توان نشانه‌هایی از طراحی مراحل هوشمندانه‌ی این استدیو در این عنوان مشاهده کرد. محیط‌ها بشدت وسعت پیدا کرده‌اند و روند خطی مراحل جای خود را به روند مراحلی انعطاف‌پذیر، با قابلیت انتخاب بین ماموریت‌ها، داده است. با توجه به سابقه‌ی Arkane Studios می‌توان انتظار مراحلی پر از دو راهی، زوایای متنوع در میدان‌های مبارزه با دشمنان و همینطور مناطق مخفی را داشت.

ورود عناصر RPG به بازی

طبق مصاحبه توسعه‌دهندگانِ MachineGames، پس از چند مرحله‌ی ابتدایی، بازیکنان وارد یک Hub و محل استقرار اصلی خواهند شد و از آنجا می‌توانند مراحل اصلی و فرعی را به دلخواه خود انتخاب و انجام دهند. علاوه بر عنصر انتخاب مراحل که امکان نقش‌آفرینی بیشتری در تجربه‌ی بازی می‌دهد، می‌توانیم عناصر معمول دیگری را که از عناوین RPG الهام گرفته شده را در بازی مشاهده کنیم. یکی از این عناصر، پیاده‌سازی نوار سلامت برای دشمنان است و چنین چیزی چالش مبارزه با آنها را کمی افزایش داده است و می‌توان انتظار مواجهه با دشمنانی را داشت که به راحتی نوار سلامت آنها خالی نمی‌شود و به گلوله‌های متعدد نیاز دارند.

چنین قابلیتی می‌تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند و مانند یکی دیگر از عناوین امسال یعنی Far Cry: New Dawn، باعث مبارزات خسته‌کننده و تکراری شود که سرعت و روان بودن مبارزات و پیشروی را بصورتی منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. این یکی از نگرانی‌های اصلی طرفداران بازی است که بشدت می‌تواند به ضرر بازی تمام شود. همینطور تغییر دیگر به روند دستیابی به قابلیت‌ها مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد این بار گسترش پیدا کرده است و از همان ابتدا به اکثر امکانات دسترسی نخواهیم داشت و دستیابی به آنها، بیشتر از همیشه به انتخاب و نحوه‌ی بازی کردن بستگی خواهد داشت.

طولانی‌ترین نسخه‌ی سری Wolfensetin

ورود عناصر RPG به بازی و همکاری با Arkane، همینطور باعث افزایش قابل توجه مدت زمان بازی شده است. علاوه بر ماموریت‌های اصلی، ماموریت‌های فرعی نسبتا زیادی نیز در بازی گنجانده شده است. نکته‌ی جالب این است که توسعه‌دهندگان اعلام کرده‌اند، این عنوان از نظر داستانی به مقدار کمی دارای محتوای کمتری نسبت به عناوین گذشته خواهد داشت. از این جمله می‌توان نتیجه گرفت که افزایش مدت زمان بازی که گفته شده است تا 25 یا 30 ساعت می‌باشد، اکثرا به گیم‌پلی و ماموریت‌های فرعی مربوط می‌شود و این به معنای آن نیست که با داستانی طولانی‌تر طرف هستیم.

خریدهای درون برنامه‌ای فقط به آیتم‌های Cosmetic محدود می‌شوند

از آنجایی که خریدهای درون برنامه‌ای حالا دیگر به عناوین آنلاین محدود نمی‌شوند، Youngblood نیز به دلیل هویت Co-op خود از این آیتم‌های قابل خریداری استفاده می‌کند. اما باید خیالمان راحت باشد که هیچکدام از این موارد بر روی گیم‌پلی و پیشروی تاثیری نخواهند داشت و صرفا آیتم‌هایی Cosmetic تزئینی هستند که وجود یا عدم وجود آنها تاثیری بر روی تجربه‌ی ما نخواهد داشت.

قیمت 30 دلاری و امکان هدیه دادن بازی به دوستان

قیمت خرید Youngblood با توجه به مدت زمان گیم‌پلی و محتویاتی که ارائه می‌دهد، می‌تواند برای بسیاری از گیمرها غافل‌گیرکننده باشد و آنها را به سمت بازی جذب کند. از آنجایی که نسخه‌ی The Old Blood نیز با قیمت 25 دلاری خود در زمان عرضه توانست محتوای قابل‌توجه و با کیفیتی را ارائه دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم چنین روندی برای این نسخه نیز صحت داشته باشد. نکته‌ی جالب‌توجه این است که اگر نسخه‌ی Deluxe را با قیمت 40 دلار خریداری نمایید، علاوه بر آیتم‌های مخصوص، می‌توانید با استفاده از قابلیت Body Pass این عنوان را به طور رایگان در اختیار یکی از دوستان خود قرار دهید و با آنها به تجربه‌ی دونفره مشغول شوید. به عبارتی دیگر، برای تجربه‌ی دو نفره‌ی بازی بصورت آنلاین با دوستانتان، نیازی به دو نسخه نخواهید داشت.

عنوان Wolfenstein: Youngblood در تاریخ 26 جولای (جمعه 4 مرداد) برای تمام پلتفرم‌های Xbox One، PS4، PC (Steam) و Nintendo Switch عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame