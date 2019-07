اولین Chapter Pack بازی Total War: Three Kingdoms معرفی شد

بازی استراتژی Total War: Three Kingdoms ساخته‌ی استودیوی کریتیو اسمبلی (Creative Assembly) و شرکت سگا (SEGA)، مدتی است منتشر شده و تا به حال شروع بسیار خوبی داشته است. حال به تازگی اولین Chapter Pack این بازی معرفی شده است که محتویات و آیتم‌های مختلف و جدیدی را با خود به همراه می‌آورد و به […]

بازی استراتژی Total War: Three Kingdoms ساخته‌ی استودیوی کریتیو اسمبلی (Creative Assembly) و شرکت سگا (SEGA)، مدتی است منتشر شده و تا به حال شروع بسیار خوبی داشته است. حال به تازگی اولین Chapter Pack این بازی معرفی شده است که محتویات و آیتم‌های مختلف و جدیدی را با خود به همراه می‌آورد و به بازی اضافه می‌کند.

سری Total War را می‌توان یکی از ستون‌های اصلی سبک استراتژی دانست که تقریبا در تمامی نسخه‌های خود توانسته است کیفیت بسیار بالایی را ارائه دهد. جدیدترین نسخه این سری، به سراغ امپراتوری چین رفته و شما را در نقش فرماندهان یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی چین قرار می‌دهد. Total War: Three Kingdoms به طور کامل در امپراتوری چین و در برهه‌ای روایت می‌شود که در تاریخ به نام دوره سه پادشاهی (Three Kingdoms) معروف است. این دوره را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ چین و احتمالاً معروف‌ترین بخش تاریخ این کشور در اذهان عمومی دانست. دلیل آن نیز وجود رمانی متعلق به قرن چهاردهم به نام Romance of Three Kingdoms است که به شکلی تا حدودی آمیخته با افسانه به وقایع این دوران می‌پردازد.

بد نیست بدانید که این ساخته‌ی جدید استودیوی کریتیو اسمبلی باز هم موفق شده است تا یکی از بهترین عناوین سبک خود یعنی استراتژی، در سال عرضه باشد. این بازی نه تنها به عنوان بهترین در سبک استراتژی شناخته شده است، بلکه در میان دیگر بازی‌های عرضه شده برروی فروشگاه استیم نیز به بیشترین فروش در روزهای آغازین دست یافته است. عنوانی که پیش‌تر در اختیار Sekiro: Shadows Die Twice، ساخته‌ی استودیوی فرام‌سافتور (FromSoftware) قرار داشت.

حال استودیوی سازنده برای جذاب‌تر کردن و ایجاد هیجانی بیشتر در دل بازی‌بازان و کاربران خود، به تازگی اولین Chapter Pack این بازی را معرفی کرده و محتویات و آیتم‌های درون آن را با هواداران در میان گذاشته است. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده از سوی سازندگان، این بسته‌ی الحاقی که تحت عنوان The Eight Princes شناخته می‌شود، یک کمپین و داستان جدیدی را در اختیار بازی‌بازان قرار می‌دهد که بی‌شک جذابیت بازی را چندین برابر می‌کند. علاوه بر این موضوع، ۸ پرنس سلطنتی به همراه گروه‌های مبارزه مختلف به بازی اضافه می‌شوند. هر یک از این ۸ پرنس، استایل‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند.

در مورد گروه‌های مبارزه نیز، استودیوی سازنده اعلام کرده است که واحدهایی مثل تیراندازان سواره، نگهبانان امپراطوری، سواره نظام‌های چابک و سریع و غیره هستند که بیش از پیش بازی را مهیج‌تر و جذاب‌تر می‌کنند. طبق اخبار و گزارش‌های ارائه شده، بسته‌ی The Eight Princes پنجشنبه ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ مصادف با ۸ آگوست ۲۰۱۹ میلادی در دسترس هواداران و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. البته بد نیست بدانید که استودیوی سازنده اعلام کرده که مکانیزم ارائه‌ی محتویات این بسته‌های الحاقی جدید بازی Total War: Three Kingdoms، با بسته‌های لحاقی و به‌روزرسانی‌های بازی‌های گذشته متفاوت هستند. حال باید منتظر ماند و دید که استودیوی کریتیو اسمبلی چگونه محتویات خود را در اختیار بازی‌بازان قرار می‌دهد.

بازی Total War: Three Kingdoms در حال حاصر برای پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر از Total War: Three Kingdoms می‌توانید نقد و بررسی بازی به قلم امیرمهدی نامجو را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مطالعه کنید. بی‌شک پس از استقبال بسیار خوبی که از بازی جدید استودیوی کریتیو اسمبلی شده است، مطمئنا شاهد عرضه‌ی بسته‌های الحاقی و موارد اضافی بیشتری در آینده برای آن خواهیم بود.

منبع متن: gamefa