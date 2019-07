اگر تا به حال بازی Metal Gear Solid V را تجربه نکرده‌اید، قطعا با اضافه شدن این بازی به گیم‌پس (Game Pass) فرصت خوبی برای این کار به دست خواهید آورد. هیچ شکی نیست که بازی Metal Gear Solid V یکی از ۱۰ بازی برتر نسل هشتم به شما می‌رفت. نمی‌توان انکار کرد که بازی […]

اگر تا به حال بازی Metal Gear Solid V را تجربه نکرده‌اید، قطعا با اضافه شدن این بازی به گیم‌پس (Game Pass) فرصت خوبی برای این کار به دست خواهید آورد.

هیچ شکی نیست که بازی Metal Gear Solid V یکی از ۱۰ بازی برتر نسل هشتم به شما می‌رفت. نمی‌توان انکار کرد که بازی کم و کاستی‌هایی داشت، ولی از طرفی دیگر نگاهی به بخش‌های دیگر بازی بیندازیم: موسیقی‌های بازی عالی کار شده‌ بودند، گیم‌پلی آن یکی از کامل‌ترین مکانیزم‌هایی بود که از یک بازی مخفی‌کاری می‌توان انتظار داشت، گرافیک ستودنی بازی شخصیت‌ها را به زیبایی به تصویر کشیده بود و نهایتا شخصیت‌پردازی بازی نسبتا عالی بود. تنها قسمتی که شاید بتوان به آن ایراد گرفت، بخش داستانی و البته شخصیت‌پردازی بازی است. نه این که این دو بخش ضعیف باشند، داستان و شخصیت‌پردازی در Metal Gear Solid V به مراتب از دیگر عناوین قوی‌تر است، بلکه در مقایسه با استانداردهای این مجموعه می‌توان کمی به آن‌ها خرده گرفت.

به هر حال، مایکروسافت قصد دارد تا انتهای ماه میلادی پیش رو، بازی Metal Gear Solid V را به سرویس گیم‌پس اضافه کند. اگر قبلا این بازی را تجربه کرده‌اید، تا زمانی که منتظر بازی بعدی سازندگان Metal Gear Solid V، یعنی Death Stranding هستید، شاید ماجراجویی‌های اسنیک (Snake) بتواند به خوبی وقت خالی شما را پر کند. اگر Metal Gear Solid V را تا به حال تجربه نکرده‌اید، بدون هیچ شک و تردیدی به سراغ آن بروید چرا که ممکن است یکی از کامل‌ترین بازی‌های نسل هشتم را از دست بدهید. به نظر می‌رسد که نسخه‌ی پنجم این سری، احتمالا وداعی شکوهمند با عظمت و بزرگی این مجموعه خواهد بود؛ چرا که نسخه‌ی بعدی آن اصلا در حد و انتظارات یک نسخه‌ از سری Metal Gear ظاهر نشد و در آینده نیز بدون حضور کارگردان و سازندگان اصلی آن، چندان امیدی به بازگشت به عظمت سابق وجود ندارد.

بازی For the King and Killer Instinct: Definitive Edition نیز علاوه بر ساخته‌ی کوجیما (Kojima) به سرویس گیم‌پس خواهد آمد. دو بازی ذکر شده هم برای کنسول‌های مایکروسافت و هم برای رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهند گرفت. بازی Resident Evil 4 ولی کاملا به صورت انحصاری برای دارندگان کنسول‌ها به سرویس گیم‌پس اضافه خواهد شد.

آخرین نسخه‌ی سری Metal Gear که توسط کونامی البته بدون حضور کارگردان اصلی آن ساخته شد، با پسوند Survive عرضه شد و البته که نتوانست انتظارات را برآورده کند. شما می‌توانید نقد و بررسی کامل این بازی تحت عنوان در دیزی و بی‌حیایی گربه!! | نقد و بررسی بازی Metal Gear Survive که به قلم حسین غزالی است، مطالعه کنید. نقد و بررسی نسخه‌ی پنجم این مجموعه نیز در این نشانی برای شما عزیزان مهیا شده است.

اگر شک دارید که شاهکاری همچون Resident Evil 4 در نسل هشتم و برروی کنسول‌های نسل جدید چگونه به نظر می‌رسد و آیا ارزش تجربه کردن دارد، می‌توانید نقد و بررسی آن تحت عنوان بیغوله ای امن برای شیاطین زاغه نشین | نقد و بررسی بازی Resident Evil 4 در نسل هشتم را مطالعه کنید.

