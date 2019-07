محتویات رایگان جدیدی برای Total War: Warhammer 2 معرفی شد

اکانت توییتر Total War طی پست جدیدی، به معرفی بروزرسانی برای بسته‌های الحاقی Total War: Warhammer 2 و همچنین معرفی برخی محتویات رایگان و جدید اقدام کرد. همچنین طی این پست، آخرین بسته‌ی الحاقی این اثر یعنی Some Old Friends معرفی گشت که به صورت رایگان در دسترس کاربران این عنوان محبوب استراتژی قرار خواهد […]

اکانت توییتر Total War طی پست جدیدی، به معرفی بروزرسانی برای بسته‌های الحاقی Total War: Warhammer 2 و همچنین معرفی برخی محتویات رایگان و جدید اقدام کرد. همچنین طی این پست، آخرین بسته‌ی الحاقی این اثر یعنی Some Old Friends معرفی گشت که به صورت رایگان در دسترس کاربران این عنوان محبوب استراتژی قرار خواهد گرفت.

البته دو محتوای رایگان برای عرضه و و قبل از بسته‌ی الحاقی Some Old Friends در برنامه‌ی عرضه قرار دارند. اولین محتوا مربوط به اضافه شدن یک ارباب در کلاس افسانه‌ای است و محتویات دوم نیز که البته شامل یک بروزرسانی می‌شود که برای کمپین اصلی بازی یعنی بخش Old World عرضه می‌گردد.

احتمالا این ارباب افسانه‌ای برای کمپین مربوط به الف‌های تاریک در دسترس قرار خواهد گرفت زیرا تا به اینجا هیچ بروزرسان و شخصیت جدیدی برای این گروه حاضر در Total War: Warhammer 2 عرضه نگشته است. به نظر می‌رسد که این ارباب افسانه‌ای در واقع شخصیت Malus Darkblade باشد که در جهان بازی‌های رومیزی و همچنین کتاب‌های Warhammer نقش مهمی را ایفا می‌کند. در حال حاضر تا به حال Malus Darkblade در هیچ یک از بازی‌های اقتباسی از جهان Warhammer حضور نداشته است.

در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در رابطه با محتویات مربوط به بروزرسانی Old World وجود ندارد اما می‌توان انتظار داشت که شاهد محتویات جدید و همچنین بهینه‌سازی‌هایی مربوط به کمپین «امپراتوری» و «پوست سبزها» باشیم. البته بر اساس برخی توضیحات، به نظر می‌رسد که شاهد بسته‌ی بهینه‌ساز و محتویات مشابه با بروزرسان Old World را شاهد باشیم که احتمالا پس از عرضه‌ی بسته‌ی الحاقی Some Old Friends در دسترس قرار خواهد گرفت.

در رابطه با بسته‌ی الحاقی Some Old Friends نیز باید گفت که احتمالا همان داستان و محتویات اضافی برای Total War: Warhammer با نام Old Friend را شاهد خواهیم بود. این بسته‌ی الحاقی در واقع شخصیت Krell را به بازی اضافه می‌کرد. این شخصیت در واقع یک لرد خون آشام است که بین طرفداران کتاب‌ها و بازی‌های رومیزی Warhammer، محبوبیت بسیار زیادی دارد. با توجه به عرضه‌ی اکثر محتویات مربوط به دسته‌های Total War: Warhammer برای Total War: Warhammer 2، اضافه شدن شخصیت Krell به این بازی نیز دور از انتظار نبود.

با این حال به نظر می‌رسد که تنها شاهد حضور شخصیت Krell نبوده و در واقع دو شخصیت مهم از کتاب‌های Warhammer یعنی Gotrek Gurnisson و Felix Jaeger را نیز شاهد باشیم. دو شخصیت Gotrek و Felix دو یار یکدیگر در نبردها هستند. شخصیت Gotrek در واقع یک قاتل از نژاد دورف است که البته جز بدترین و ناموفق‌ترین قاتلین این نژاد است. شخصیت Felix نیز در واقع یک شاعر و از یک خاندان ثروت‌مند در امپراطوری بود است که به دلیل کشتن یک دانشجو در دوئل، از دانشگاه امپراتوری اخراج شده و در آخر نیز در کنار Gotrek به مبارزه می‌پردازد.

رمان‌های مربوط به این دو شخصیت حتی توسط کسانی که طرفدار مجموعه‌ی Warhammer نیستند نیز مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل علاقه‌ی مردم به این دو شخصیت نیز، حضور این دو در بازی Total War: Warhammer 2 که درواقع کلکسیونی از شخصیت‌های مهم مجموعه بوده است، دور از انتظار نیست. حضور دو شخصیت Gotrek و Felix در این بازی باعث می‌شود تا شاهد مکانیک‌های جذابی در نبردها باشیم.

البته احتمال دارد که شاهد حضور دو شخصیت Skaven Grey و Thanquol نیز باشیم که البته محبوبیت Gotrek و Felix را ندارند اما جزء تیم‌های مهم دونفره‌ی جهان Warhammer به حساب می‌آیند. احتمالا بسته‌ی الحاقی Some Old Friends تا پایان سال جاری در دسترس دارندگان Total War: Warhammer 2 قرار بگیرد.

بازی Total War: Warhammer 2 در حال حاضر در دسترس پلتفرم رایانه‌ی شخصی قرار دارد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این عنوان، نقد و بررسی این اثر را با نام در جست و جوی هرج و مرج مطالعه فرمایید.

منبع متن: gamefa