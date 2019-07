از مدل جدید کنسول Nintendo Switch رونمایی شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Eurogamer، شرکت Nintendo مدت کوتاهی پیش از نسخه‌ی جدید مدل استاندارد کنسول Nintendo Switch رونمایی کرد که قرار است باتری آن مدت زمان شارژ دهی بیشتری داشته باشد. این کنسول در ماه آگوست (مرداد یا شهریور) قرار است در کشور ژاپن عرضه شود.

این نسخه‌ی جدید که مانند مدل اصلی خود Nintendo Switch نام دارد، می‌تواند 4.5 تا 9 ساعت شارژ دهی داشته باشد و می‌تواند با آن به صورت دستی بازی Legend of Zelda: Breath of the Wild را حدود 5.5 ساعت بازی کرد. نسخه‌ی اصلی این کنسول 2.5 تا 6.5 ساعت قابلیت شارژ دهی داشت و می‌شد با آن بازی Legend of Zelda: Breath of the Wild را حدود سه ساعت بازی کرد.

همچنین دقایقی بعد از معرفی این کنسول اعلام شد که در ماه سپتامبر (شهریور یا مهر) این کنسول در کشور بریتانیا عرضه خواهد شد.

هنوز به غیر از باتری، جزئیات و اطلاعات بیشتری از این کنسول در دسترس نیست اما طبق گزارشاتی که مدتی پیش منتشر شده است، ممکن است شاهد استفاده از یک پردازنده‌ی جدید و حافظه‌ی بیشتر در این کنسول باشیم. جالب است بدانید که هیچ کدام از گزارش‌ها تا پیش از این اشاره‌ای به باتری قدرتمندتر این کنسول جدید نکرده بودند. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame