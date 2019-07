شرکت نینتندو یک نسخه‌ی جدید از کنسول نینتندو سوییچ (نسخه‌ی عادی نه لایت) را معرفی کرده است که طول عمر باتری بهتری داشته و اواسط ماه آگوست به بازار عرضه می‌شود. پس از معرفی نسخه‌ی کوچک‌تر کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ با نام نینتندو سوییچ لایت، شرکت نینتندو امروز از ورود یک نسخه‌ی جدید از این […]

پس از معرفی نسخه‌ی کوچک‌تر کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ با نام نینتندو سوییچ لایت، شرکت نینتندو امروز از ورود یک نسخه‌ی جدید از این کنسول به بازار خبر داد. این نسخه از کنسول نینتندو سوییچ طول عمر باتری بسیار بالاتری دارد که دلیل آن به احتمال زیاد به استفاده از نسخه‌ی جدید حافظه‌ی رم در این کنسول مربوط می‌شود.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت نینتندو، طول عمر باتری مدل (۰۱)HAC-001 کنسول نینتندو سوییچ که ماه آینده به بازار عرضه می‌شود، بین دو تا سه ساعت از نسخه‌ی قبلی بیشتر است. برخلاف باتری نسخه‌ی پیشین که با یک بار شارژ شدن بین ۲٫۵ تا ۶ ساعت دوام داشت، نسخه‌ی جدید به شما اجازه می‌دهد حداکثر تا ۹ ساعت به تجربه‌ی بازی‌ها بپردازید. برای مثال، شما می‌توانید بازی The Legend of Zelda: Breath of Wild را حدود ۵٫۵ ساعت برروی کنسول جدید تجربه کنید و این در حالی است که طول عمر باتری نسخه‌ی فعلی در زمان اجرای این بازی تنها ۳ ساعت بود. اگر بازی The Legend of Zelda: Breath of Wild را به عنوان معیار مقایسه‌ی دو کنسول انتخاب کنیم به این نتیجه می‌رسم که طول عمر باتری نسخه‌ی جدید کنسول نینتندو سوییچ در مقایسه با نسخه‌ی فعلی ۸۳ درصد بهبود یافته است.

شما می‌توانید تصاویر منتشر شده از وضعیت باتری دو کنسول را در ادامه مشاهده کنید.

متاسفانه شرکت نینتندو هیچ اطلاعات دیگری از سخت‌افزار نسخه‌ی جدید کنسول نینتندو سوییچ را در اختیار ما قرار نداده است. البته این امکان وجود دارد که به لطف استفاده از رم بهتر و یا افزایش فرکانس چیپ‌ست گرافیکی، توان خروجی این کنسول افزایش یافته باشد. علاوه بر این، ممکن است شاهد استفاده از فضای ذخیره‌سازی بیشتر برروی این کنسول نیز باشیم که یک تغییر بسیار خوب به شمار می‌رود.

منبع متن: gamefa