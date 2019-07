سازندگان بازی جذاب The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III به تازگی اعلام کردند که نسخه‌ی غربی این بازی با یک ماه تاخیر عرضه خواهد شد و دلایلی را برای این تصمیم بیان نمودند. تاکنون نسخه‌های متعددی از سری بازی‌های The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel ساخته شده است و بازی‌بازان […]

تاکنون نسخه‌های متعددی از سری بازی‌های The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel ساخته شده است و بازی‌بازان بسیاری، به طرفداران این مجموعه‌ی ژاپنی تبدیل شده‌اند. نسخه‌ی سوم این سری، در سال ۲۰۱۷ به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در کشور ژاپن عرضه شد و به دلیل موفقیت باور نکردنی آن، سازندگان تصمیم به ساخت نسخه‌ی غربی این عنوان زیبا گرفتند.

استودیوی NIS America، به تازگی در صفحه‌ی توییتر خود اعلام کرد که سازندگان بازی جهت اطمینان حاصل نمودن از فروش موفق عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III در زمان عرضه‌ی آن، تصمیم گرفتند که این عنوان را با یک مان تاخیر منتشر نمایند. این بازی، ابتدا قرار بود در تاریخ بیست و دوم سپتامبر عرضه‌ شود ولی اکنون در تاریخ بیست و دوم اکتبر منتشر می‌شود. در حقیقت سازندگان سعی داشتند تا از عناوین قدرتمندی که در ماه سپتامبر عرضه می‌شوند، فاصله بگیرند تا لطمه‌ای از لحاظ فروش، به بازی آن‌ها وارد نشود.

البته استودیوی NIS America برای جبران این تاخیر، قصد دارد تا یک دمو از این عنوان عرضه کند. این دمو به زودی در PlayStation Store قرار می‌گیرد و فرصت خوبی است تا ببینیم بازی Trails of Cold Steel III چه چیزهایی را برای ارائه کردن دارد.

این بازی از یک داستان زیبا بهره می‌برد و سبک منحصر به فرد خود را دارد؛ به همین جهت ممکن است با مزاج هر بازی‌باز خوش نیاید. شما می‌توانید با تجربه‌ی دموی این عنوان، با سبک و سیاق آن آشنا شده و سپس با آگاهی کامل، تصمیم به خرید بازی Trails of Cold Steel III بگیرید.

نسخه‌ی غربی بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III در تاریخ سه‌شنبه ۳۰ مهر ماه سال ۱۳۹۸ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa