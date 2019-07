به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، به تازگی گزارش مالی جدید شرکت Ubisoft که مربوط به سه ماهه‌ی نخست سال مالی جاری می‌باشد، منتشر شده است و بازهم شاهد موفقیتی بالاتر از انتظار برای این کمپانی هستیم. همانطور که انتظار می‌رفت و پیش بینی می‌شود، سود حاصل از فروش محصولات شرکت Ubisoft به دلیل عدم عرضه‌ی بازی‌های جدید شاخص، نسبت به سه ماهه‌ی آخر سال مالی گذشته کاهش پیدا کرده است، اما بازهم این مقدار فروش بالاتر از سطح انتظارات بوده است.

میزان سود فروش این شرکت در ماه آپریل تا ژوئن حدود 363.4 میلیون یورو بوده است که نسبت به همین دوره در سال گذشته حدود 9.2 درصد افت داشته است. سود خالص این شرکت هم در این سه ماه حدود 314.2 میلیون یورو بوده که نسبت به سال گذشته حدود 17.6 درصد افت داشته است؛ با اینحال اما این رقم از تمام پیش بینی‌ها، حتی پیش بینی خود Ubisoft که انتظار سود 270 میلیون یورویی را داشت، بیشتر است.

البته سهم عمده‌ای از این سود مربوط به پرداخت مجدد بازیکنان (PRI) می‌باشد که شامل فروش محتویاتی همچون محتوای قابل دانلود، سیزن پس‌ها و سرویس‌های اشتراکی و تبلیغات می‌باشد. سهم سود این بخش حدود 150.4 میلیون یورو بوده است که نسبت به این دوره در سال گذشته حدود 19.5 درصد افزایش داشته است و نزدیک به نیمی از سود خالص شرکت Ubisoft در این سه ماهه را تشکیل می‌دهد.

در نظر داشته باشید که این میزان فروش خوب در حالی رخ داده که شرکت Ubisoft در این دوره تنها بازی Anno 1800 را عرضه کرده که البته در انحصار پلتفرم PC قرار دارد و جزو سبک بازی‌هایی است که اندازه‌ی عناوین بزرگ مانند بازی‌های شوتر محبوبیت ندارد. همچنین فروش بازی‌هایی از این شرکت که در سال مالی گذشته منتشر شده‌اند، بالاتر از سطح انتظارات بوده است.

عنوان Assassin’s Creed Odyssey موفق شده تا هم فروش فوق العاده‌ای را کسب کند و بازیکنان جدیدی را به خود جذب کند و هم توانسته تا فروش خیلی خوبی را از طریق محتوای اضافه و گسترش دهنده‌ی خود کسب کند و این عنوان در مقایسه با نسخه‌ی قبلی خود یعنی Assassin’s Creed Origins توانسته سود بیشتری را برای Ubisoft به همراه داشته باشد. علاوه بر آن عنوان بسیار محبوب Rainbow Six Siege هم، همچنان به موفقیت فوق العاده‌ی خود ادامه می‌دهد؛ این بازی هم اکنون یکی از ده بازی پرفروش صنعت بازی‌های ویدئویی در پنج سال گذشته می‌باشد و همچنان شاهد افزوده شدن به تعداد بازیکنان آن هستیم. در نهایت هم می‌رسیم به بازی The Division 2، عنوانی که شرکت Ubisoft ادعا می‌کند هم اکنون پرفروش‌ترین بازی سال 2019 می‌باشد.

همچنین ایو گلیموت (Yves Guillemot)، مدیر عامل و یکی از موسسین شرکت Ubisoft در رابطه با این نتایج اعلام کرد:

"سود خالص ما در سه ماهه‌ی نخست سال مالی جاری، به لطف عملکرد عالی بازی‌هایمان به خصوص Rainbow Six Siege و Assassin’s Creed Odyssey بالاتر از انتظاراتمان بوده است و ما به تعداد زیادی توانسته‌ایم در پلتفرم‌های PC و کنسول‌ها بازیکنان جذب کنیم."

علاوه بر آن اعلام شد که پلتفرم PC بیشترین سهم را در سود این دوره‌ی Ubisoft‌ داشته است و این موفقیت به لطف بازی Anno 1800 به دست آمده است. همچنین این بازی عملکرد خیره کننده‌ای را در زمینه‌ی فروش در فروشگاه Epic Games Store داشته است.

ایو گلیموت همچنین اظاهر داشت که انتظار می‌رود به زودی سود مربوط به پلتفرم PC این شرکت به دلیل شروع به کار سرویس uPlay+ به سطح بالاتری برسد. او همچنین راجع به سرویس Google Stadia گفت که عرضه‌ی بازی‌های آن‌ها بر روی این پلتفرم هزینه‌ی آنچنان زیادی ندارد و از لحاظ مالی به نفع این شرکت است.

پیش بینی می‌شود که در سه ماهه‌ی دوم و سوم سال مالی جاری شاهد تکرار موفقیت‌های فوق العاده‌ی سال‌های پیشین شرکت Ubisoft نباشیم. زیرا که تنها عنوان بزرگ آن‌ها بازی Ghost Recon: Breakpoint می‌باشد که در تاریخ 4 اکتبر (12 مهر) عرضه می‌شود، البته بازهم به دلیل فروش این بازی و عرضه‌ی محتویات جدید Rainbow Six Siege انتظار داریم تا فروش بالایی را شاهد باشیم. شرکت Ubisoft برنامه دارد تا بازهم برای دو تا از پولسازترین بازی‌های خود یعنی For Honor و Rainbow Six Siege، متحویات جدید منتشر کند که این به معنای سود بیشتر است.

با اینحال اما Ubisoft قرار است در سه ماهه‌ی پایانی این سال مالی، یک فروش فوق العاده را داشته باشد، چونکه تعداد زیادی از بازی‌های مهم این شرکت در این دوره منتشر خواهد شد، مانند بازی Watch Dogs: Legion که در تاریخ 6 مارس 2020 (15 اسفند 1397) عرضه خواهد شد و همچنین عناوین Gods & Monsters ، Rainbow Six Quarantine و Roller Champions که در E3 2019 معرفی شدند و درهمین دوره منتشر می‌شوند. بازی‌های نامبرده شده هم اکنون با واکنش‌ها و بازخوردهای خیلی خوب و مثبتی رو به رو شده‌اند و این شانس موفقیت آن‌ها را از لحاظ مالی بالا می‌برد. بازی Ghost Recon Breakpoint کمترین میزان دیسلایک را در میان عناوین حاضر در نمایشگاه E3 2019 داشته است، عنوان Watch Dogs: Legion در حدود 65 بخش از جوایر مربوط به E3 حضور داشت و تعدادی از آن‌ها را هم برد و بازی Roller Champions هم بیشترین میزان استریم را در این رویداد داشته است. همه‌ی این‌ها باعث می‌شوند تا Ubisoft به سه ماهه‌ی پایانی سال مالی خود بسیار امیدوار باشد و ایو گلیموت هم در این رابطه می‌گوید::

"در سال جاری، Ubisoft واقعا در جایگاه و موقعیت بسیار خوب و ایده آلی قرار گرفته است و فرصت دارد تا به دلیل عرضه‌ی تولیدات بیشتر، سود آوری بالاتری را داشته باشد."





شرکت Ubisoft پیش بینی می‌کند که در سه ماهه‌ی دوم سال مالی شاهد سود خالص 310 میلیون یورویی باشیم و همچنین هدف تیم آن‌ها این است که در این سال میلادی بتوانند به میزان 2.185 میلیارد سود خالص برسند. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame