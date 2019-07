سازندگان بازی Sky: Children of the Light امروز در خبر جدیدی اعلام کردند که این عنوان هم‌اکنون برروی گوشی‌های هوشمند در دسترس قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیاتی در خصوص این بازی باشید. Sky: Children of the Light از سری عناوین جذاب به سبک ماجراجویی است که شما در آن باید کنترل شخصی […]

سازندگان بازی Sky: Children of the Light امروز در خبر جدیدی اعلام کردند که این عنوان هم‌اکنون برروی گوشی‌های هوشمند در دسترس قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیاتی در خصوص این بازی باشید.

Sky: Children of the Light از سری عناوین جذاب به سبک ماجراجویی است که شما در آن باید کنترل شخصی ملقب به Children of the Light را به دست بگیرید. جهان این بازی دارای مشکلات بسیاری است و وظیفه‌ی شما این است که اوضاع را سر و سامان داده تا تبدیل به یک قهرمان شوید. این بازی حالت آنلاین هم دارد که در آن می‌توانید با سایر بازی‌بازان به رقابت پرداخته و یکی از عناوین برتر به این سبک در گوشی‌های هوشمند را تجربه کنید. همچنین قابلیت شخصی‌سازی هم در بازی وجود دارد و شما با توجه به سلیقه‌ای که دارید می‌توانید ظاهر کاراکتر خود را تغییر دهید. گفتنی است که استودیوی دت گیم (That Game) وظیفه‌ی عرضه‌ی بازی را برعهده داشته است.

Sky: Children of the Light هم‌اکنون تنها برروی سیستم عامل iOS در دسترس قرار دارد. بازی مذکور در تاریخی نامشخص برای اندروید، رایانه‌های شخصی و برخی کنسول‌ها هم منتشر خواهد شد. به محض دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این بازی، آن را با شما در میان خواهیم گذاشت.

منبع متن: gamefa