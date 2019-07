سبک Roleplaying Games یا همان نقش ‎آفرینی یکی از سبک‎ های بسیار پر طرفدار در دنیای بازی‎ های رایانه ‎ای می ‎باشد که از زمان قدیم تا به امروز و طی این سال ها علاقمندان زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب کرده است. البته در کشور ما کمی اوضاع فرق می ‎کند و […]

سبک Roleplaying Games یا همان نقش ‎آفرینی یکی از سبک‎ های بسیار پر طرفدار در دنیای بازی‎ های رایانه ‎ای می ‎باشد که از زمان قدیم تا به امروز و طی این سال ها علاقمندان زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب کرده است. البته در کشور ما کمی اوضاع فرق می ‎کند و این سبک واقعا تا چند سال قبل نه تنها زیاد شناخته شده نبود بلکه همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام برخی گاها فکر می‌ کردند وقتی می ‎گوییم بازی RPG یعنی عنوانی که در آن از اسلحه RPG7 استفاده می‎ شود! البته در سال‎ های اخیر و به لطف اطلاع رسانی وسیع‎ تر و دقیق‎ تر وبسایت ‎ها و مجلات مربوط به بازی ‎های رایانه ‎ای و آشناتر شدن بازی ‎بازهای ایرانی با این سبک و البته انتشار عناوین نقش آفرینی غربی با کیفیت که بیشتر از بازی‎ های نقش‎‌ آفرینی ژاپنی باب طبع ما ایرانی ‎‌ها است، همه و همه باعث شده است تا سبک نقش ‎آفرینی در کشور ما نیز کاملا شناخته شده شود و طرفداران زیادی پیدا کند. در این مطلب تمرکز ما بر روی شاخه ای خاص از عناوین نقش آفرینی است که از آنها به عنوان بازی های اکشن نقش آفرینی یا Action-RPG یاد می شود که اتفاقا در کشور ما نیز این نوع نقش آفرینی ها که اغلب غربی هستند، بسیار محبوب تر از عناوین نقش آفرینی نوبتی و ژاپنی هستند. از آغاز نسل هشتم تا امروز که ماه های پایانی این نسل را می گذرانیم، تعداد زیادی بازی اکشن نقش آفرینی تک نفره آفلاین توسط استودیو ها و کمپانی‌ های مختلف ساخته و به بازار عرضه شده و با بازخورد های مختلفی نیز روبرو شده اند که ممکن است موفقیت را به ارمغان آورده باشند و یا با شکست همراه شوند. همچنین ممکن است که سازنده ای با انتشار یک عنوان اکشن نقش آفرینی جدید و زیبا، یک فرنچایز محبوب و جذاب را پایه ریزی کند که در طول سال ها تبدیل به یکی از بهترین ها در این سبک گردد. بدون شک در سبک اکشن نقش آفرینی یا Action-RPG نیز مانند سایر ژانر های مختلف، برخی عناوین شاخص و شناخته شده‌‎ تر از دیگر عناوین هستند و به نوعی حکم معیار و شاخص سنجش در این ژانر را دارند که امروز به این عناوین شاخص می پردازیم. البته توجه داشته باشید که بازی های آنلاین و چند نفره ای مثل الدر اسکرولز آنلاین و دیویژن ۲ و.. در این لیست قرار ندارند زیرا تمرکز ما بر روی بازی های آفلاین تک نفره است و برای لیست بازی های آنلاین اکشن نقش آفرینی مقاله ای جدا وجود خواهد داشت. همچنین دقت کنید که عناوینی که به طور رسمی در ژانر نقش آفرینی طبقه بندی نشده اند در لیست ما جای ندارند و مثلا شاهکاری مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild که در اصل، یک اکشن ماجرایی است، در لیست ما قرار نگرفته است.

در واقع در این مطلب قصد داریم تا در دو قسمت به معرفی برترین عناوین اکشن-نقش‌آفرینی آفلاین در نسل هشتم از دید نویسنده بپردازیم و آن ها را برای شما عزیزان معرفی و بررسی کنیم. قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیاد دیگری بازی های اکشن نقش آفرینی زیبا و قدرتمند در این نسل وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، عناوینی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “برترین عناوین اکشن-نقش‌آفرینی آفلاین در نسل هشتم” بنده است. زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی بسیار سطح پایین و ضعیف را بیاورد و در صدر لیست برترین ها قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. عناوین این لیست بازی هایی هستند که قطعا نه هیچ کدام از شما و نه هیچ کس در دنیا در قدرتمند بودن آن ها شکی ندارد، تنها می ماند رده بندی آن ها که در اینجا سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند. پس در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما ششمین بازی برتر اکشن نقش آفرینی نسل هشتم است بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد. نکته بعدی این که تمامی عناوین این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان بازی از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه بازی فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی از بازی های مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. قطعا وقتی شما فلان بازی از لیست من را بازی نکرده اید آن را در لیست خود نخواهید آورد و البته برعکس این مورد نیز صادق است. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن با برخی سری بازی های قدرتمند اکشن نقش آفرینی که اصلا نمی شناختید نیز آشنا می شوید، یا برخی از بهترین خاطرات خود را مرور می کنید نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب بخش اول “برترین عناوین اکشن-نقش‌آفرینی آفلاین در نسل هشتم” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۷ – Salt and Sanctuary

سازنده: Ska Studios

ناشر: Ska Studios

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation Vita, Microsoft Windows

تاریخ انتشار : ۱۵ مارس ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

در سال ۲۰۱۴ بود که Ska Studio که زیاد برای خیلی از بازیبازان شناخته شده نبود اعلام کرد عنوانی جدید با نام Salt and Sanctuary در دست ساخت دارند، اما این بار برخلاف بازی های قبلی این سازنده که انحصارا برای ایکس باکس ۳۶۰ بودند خبری از نسخه ایکس باکس نبود. Ska Studios در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۶ بازی Salt and Sanctuary را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ویتا و مدتی بعد برای رایانه های شخصی منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.این عنوان از قابلیت کراس پلتفرم بین پلی استیشن ۴ و ویتا نیز بهره مند بوده و خرید یک نسخه برای داشتن بازی روی هر دو پلتفرم کافی است. Salt and Sanctuary به شکلی زیبا شما را در یک دنیای رنگ و رو رفته و محزون و مرموز قرار می‌دهد و در واقع شما را به قلب تاریکی پرتاب می‌کند تا راه خود را پیدا کنید و البته هیچ ترسی هم از این ندارد که ناگهان یک باس عجیب و غریب و بی‌ رحم را بدون این که انتظار داشته باشید به جان شما بیاندازد. بعد از عرضه بازی، یک نکته کاملا در Salt and Sanctuary مشخص بود و آن هم این است که سازندگان آن کاملا از طرفداران پر و پا قرص سری دارک سولز هستند و در جای‌ جای بازیشان ادای احترام به سری شاهکار سولز به چشم می‌ خورد و تحسین برانگیز اینجاست که چقدر هم عالی و با کیفیت به دارک سولز ادای احترام کرده اند زیرا بازی Salt and Sanctuary به قدری زیبا و کامل است که واقعا اگر خود میازاکی قصد کند عنوانی دو بعدی بر اساس سولز بسازد، بازی از لحاظ گیم‌ پلی بسیار مشابه Salt and Sanctuary خواهد بود.

Ska Studio به بهترین شکل میراث سری عناوین محبوب سولز را با ایده‌های خود و سبک خاص عناوین خود ترکیب کرده است تا عنوانی یونیک، اتمسفریک و دشوار را برای ما به ارمغان آورد. Salt and Sanctuary موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای بسیار مثبت و فوق العاده ای را دریافت کند و به واسطه گیم پلی جذاب و طراحی های یونیکی که داشت و الهام گرفتن موفقیت آمیز از سری Dark Souls مورد تحسین قرار گرفت. این بازخوردهای عالی در نهایت منجر به کسب امتیاز متای عالی ۸۴/۱۰۰ برای Salt and Sanctuary شد و موفقیت بزرگی را برای سازندگانش به ارمغان آورد. Salt and Sanctuary حدود بیست ساعت (البته بسته به نوع بازی کردن شما این زمان بسیار می تواند بیشتر باشد) ماجراجویی هاردکور نقش‌ آفرینی بی‌ نهایت لذتبخش با مبارزات بسیار دشوار در اختیار بازیباز قرار می دهد. باید اذعان داشت که هنر سازندگان Salt and Sanctuary این است که با وجود این الهام گرفتن‌ها بازیشان هرگز رنگ و بوی کپی و تقلید و تکرار را ندارد و عنوانی است که روی پای خود ایستاده است و اگر مقایسه‌ ای هم با سری سولز می‌شود می‌ خواهیم زیبایی و قدرت این بازی را نمایان کنیم که جرات می‌ کنیم نامش را در کنار شاهکارهای میازاکی بیاوریم. این بازی تجربه‌ ای لذت‌بخش و جدید ولی با حس و حال آشنا برای طرفداران و علاقمندان به سری عناوین دارک سولز محسوب می شود.

حالا که در مورد این بازی صحبت کردیم بد نیست تا کمی هم در مورد سازندگان هنرمندش صحبت کنیم که خیلی ها اصلا آنها را نمی شناسند و از آنجایی که این مقالات ۱۰ برتر می توانند نکاتی برای بالا بردن اطلاعات عمومی گیمرها نیز داشته باشند، خالی از لطف نیست که مقداری در مورد Ska Studio نیز صحبت کنیم. به شخصه علاقه خیلی زیادی به عناوینی دارم که طراحی‌ های مریض‌ گونه‌ و دفرمه ای دارند، یعنی موجودات و رنگ‌ بندی و کلا طراحی ‌های بازی بسیار عجیب و غریب و خارج از عرف هستند و از نشان دادن زشتی های وحشتناک هراسی ندارند. مثلا طراحی باس‌ها و موجودات دارک سولز یا بلادبورن را در نظر بگیرید، این موجودات شبیه به هیچ موجود آشنا و تکراری در دنیا و در بازی‌های رایانه‌ ای نیستند و همگی حالتی خارج از عرف و دفرمه دارند. عناوینی که چنین طراحی‌ هایی دارند گویی از ذهن شخصی که به طرز نبوغ‌ آمیزی مریض است سرچشمه گرفته‌ اند. Ska Studio یکی از همین استودیوهای خاص است که کارهایشان را از سال ۲۰۱۱ و پس از دیدن تصاویر عنوان انحصاری ایکس‌باکس ۳۶۰ به نام The Dishwasher: Vampire Smile دنبال کرده ام و با همان دیدن اولین تریلر این بازی بلافاصله مجذوب طراحی مریض‌ گونه بازی شدم و متوجه شدم که سازنده این بازی خاص قطعا استودیویی خاص است که امضای منحصر به فردی را در اثری که از خود بر جای می‌ گذارند فارغ از منفی یا مثبت بودن آن ثبت می کنند و عنوان The Dishwasher: Vampire Smile بود که نام Ska Studio را در ذهن من ثبت نمود. زمانی که در سال ۲۰۱۳ این سازنده، عنوانی ساختارشکن و بسیار زیبای دیگری با نام Charlie Murder را باز هم به طور انحصاری برای ایکس‌باکس ۳۶۰ منتشر نمود دیگر فهمیدم که بازی اول آن ها نیز یک جرقه نبوده است و این سازنده واقعا کارش درست است و به کسانی که ایکس باکس۳۶۰ دارند پیشنهاد می کنم این ۲ بازی فوق العاده را از دست ندهند. برگردیم به موضوع اصلی این شماره از لیست یعنی Salt and Sanctuary. بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. می توانیم نام Salt and Sanctuary را نیز در زمره این بازی ها قرار دهیم. این بازی اکشن نقش آفرینی زیبا در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه هفدهم را تصاحب کرده است. اگر به دنیال تجربه یک بازی اکشن نقش‌‌ آفرینی دو بعدی چالش‌ برانگیز و پر از گشت و گذار و اکتشاف و باس‌ فایت‌ های زیبا هستید Salt and Sanctuary عنوانی مخصوص شماست.

۱۶ – Lords of the Fallen

سازنده: CI Games, Deck13 Interactive

ناشر: CI Games, Ubisoft

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PC

تاریخ انتشار: ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۶۸/۱۰۰

دوباره نام Lords of the Fallen و تازه شدن یک زخم که این لیست های ۱۰ برتر نمی گذارند کهنه شود! این بار بدون هیج توضیح خاصی در ابتدا با معرفی این بازی شروع می کنیم. ساخت بازی Lords of the Fallen را CI Games و Deck13 Interactive برعهده داشتند و CI Games و Ubisoft در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴ آن را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر نمودند. Lords of the Fallen متاسفانه با وجود کیفیت بسیار بالایی که داشت موفق نشد از سوی منتقدین و بازیبازان، بازخوردهایی که شایسته اش بود را دریافت کند و در نهایت امتیاز متای ۶۸/۱۰۰ را کسب نمود که حتی ذره ای هم نشان دهنده کیفیتی که این بازی دارد نیست ولی خب متاسفانه این متا کارش را کرد و روی فروش بازی هم خیلی تاثیر گذاشت زیرا خیلی از بازیبازان چشمشان به متاست. باز جای شکر دارد که وبسایت معتبری مثل گیم اسپات تا حد زیادی در نقدش از این بازی حق مطلب را به جا اورد و امتیاز ۸ را به Lords of the Fallen اختصاص داد. دوستان باور کنید بدون هر گونه اغراق و تعصب می گویم، Lords of the Fallen یکی از برترین نقش‎آفرینی‌هایی است که در نسل هشتم عرضه شده است و با گرافیک فنی و هنری عالی، گیم‎ پلی استوار و محکم، سیستم پاداش و جزای ریسکی، مبارزات کاملا جذاب، زره‌ ها و تجهیزات بی‎نظیر و درجه سختی نسبتا بالا، موفق می‌ شود تا کاملا شما را جذب و پای بازی میخکوب کند. باور کنید که همان طور که قبلا نیز گفته ام تا به امروز در هیچ عنوان نقش‌آفرینی از برترین‌ ها تا ضعیف‌ترین‌ ها، زره ها و تجهیزاتی با ابهت ‎تر، زیباتر و جذاب ‎تر از زره‎های Lords of the Fallen ندیده‎ ام. باور کنید که در بازی به قدری محو زره های زیبای آن می‌ شوید که هر چند دقیقه یک بار آن ها را عوض می ‎کنید تا از تنوع آن‎ ها لذت ببرید. بسیاری از نقدها و نمرات متوسطی که به این عنوان تعلق گرفت به دلیل همین نام سازنده آن بود که نام بزرگی نبود و خیلی ‌ها انتظار چنین عنوان قدرتمندی را از آن نداشتند و شاید بدون تجربه کردن کامل آن، بر آن تاختند و بیهوده از آن امتیاز کم کردند در حالی که این رفتار کاملا ناعادلانه بود و معتقدم که اگر در جلوی نام سازنده Lords of the Fallen اسم‌هایی مثل فرام‌سافتور یا بایوویر و … بود توجه بسیار بیشتری به آن می‌ کردند. زیرا که Lords of the Fallen پر است از نقاط قوت و به واقع کمتر ضعف بزرگی در آن مشاهده می شود.

در بخش گرافیک و داستان و گیم پلی و … بازی کاملا موفق عمل کرده است و حتی نکاتی دارد که بنده به شخصه تا به حال در هیچ بازی دیگری ندیده ام. Lords of the Fallen حتی یکی از المان های اصلی سری سولز را نیز ارتقا داده است و آن را جذاب تر کرده و بازیباز را بیشتر به فکر وا می دارد. آن ها در بازی خود سیستم پاداش و جزایی را قرار داده‌اند که حمل کردن یا نکردن روح‌ ها با خودتان را برای شما تبدیل به یک دغدغه کنند. در بازی دارک سولز شما می‌دانید که اصلا نباید مقدار زیادی روح با خود حمل کنید و این اشتباه است، ولی در Lords of the Fallen علاوه بر این، می‌دانید که هر چقدر روح بیشتری همراهتان باشد هنگام مبارزات با دشمنان روح‌ های بسیار بیشتری را کسب می‌کنید و مثلا وقتی که مقدار زیادی از روح‌ ها همراهتان است شاید یک دشمن وقتی کشته می ‎شود دو یا ۳ برابر بیشتر به شما روح می ‎دهد و این برای شما تبدیل به یک چالش می ‎شود که آیا سریع روح‌ ها را خرج کنید و یا آن‎ ها را هنگام مبارزات همراه خود ببرید و کلی روح بیشتر بگیرید که این سیستم پاداش و جزا بازی را بسیار جذاب می ‎کند.

اوضاع در صنعت گیم انگار برعکس است، البته برعکس که چه عرض کنم، زیرا تقریبا در همه دنیا و همه حوزه ها همین بی عدالتی و چربیدن قدرت و پول بر ضعیف تر ها وجود دارد و اسم های بزرگ که هدیه های بزرگ می دهند و سبیل عزیزان را خوب چرب می کنند همیشه خیالشان از نمرات راحت است ولی کوچکترها هرگز. در حالی که واقعا باید برعکس این باشد و وقتی استودیویی کوچک تر از غول های بزرگ دنیا، دل و جرات به خرج می دهد و یک عنوان بسیار زیبا و جذاب می‌ سازد بایستی خیلی بیشتر به آن توجه کرد و به ویژه منتقدان و مراجع گیمی مختلف در دنیا باید بیشتر به آن بپردازند و به سازندگان این نوید را بدهند که راه درستی را پیش گرفته‌ اند و با رفع برخی مشکلات بازی که ناشی از کم‌ تجربگی است، می‌توانند در ادامه عناوین بسیار بهتری بسازند و خیلی موفق‌تر عمل کنند. اما در عمل می بینیم که مثلا در مورد بازی Lords of the Fallen عکس این قضیه اتفاق می‌ افتد و منتقدان با بازی بسیار سختگیرانه‌ تر از عناوین شرکت‌ های بزرگ و خوش‌ نام برخورد می‌ کنند و مواردی را که در بازی‎های اسم و رسم دار گاهی نادیده می‌ گیرند، به شدیدترین شکل در عناوینی که سازندگانش کمی کوچک تر و کم آوازه‌ تر هستند، لحاظ کرده و از بازی امتیاز کم می‌ کنند. بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. بی انصافی است اگر Lords of the Fallen را نیز در زمره این بازی ها قرار ندهیم زیرا این عنوان قطعا شایسته است تا نامش در این لیست قرار داشته باشد. Lords of the Fallen در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. به عنوان کسی که در طی سال ها کمتر بازی نقش‌آفرینی از زیر دستش در رفته است بعد از تجربه Lords of the Fallen و زمانی که اسامی سازندگان بازی در حال گذشتن از جلوی چشمانم بود، داشتم با خودم فکر می کردم که چه اشتباهی کرده بودم اگر این عنوان را بازی نمی ‎کردم. امیدوارم شما هم این بازی را به خاطر متا کنار نگذاشته باشید.

۱۵ – The Surge

سازنده: Deck13 Interactive

ناشر: Focus Home Interactive

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PC

تاریخ انتشار: ۱۶ می ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۷۴/۱۰۰

می توان گفت هنرمندترین طرفداران سری دارک سولز و آقای میازاکی در دنیا، اعضای استودیو Deck13 Interactive هستند که دو بازی بی نظیر Lords of the Fallen و The Surge را با الهام از بازی مورد علاقه شان ساخته و در اختیار ما قرار داده اند. در این شماره از لیست صحبت از عنوان The Surge است. این بازی حتی بین عناوین سولز لایک که از سری سولز الهام گرفته اند هم خاص و منحصر به فرد است زیرا تمامی آن بازی همگی بر پایه مبارزات قدیمی با سلاح سرد و کلاسیک هستند ولی The Surge سراغ تکنولوژی بسیار پیشرفته رفته است و در قالب ابرسربازها و ارتقای فیزیکی انسان، عنوانی را کاملا وفادار به ریشه های دارک سولز خلق کرده است. خیلی عجیب و ناراحت کننده است که هر دو بازی Deck13 Interactive با بی مهری مرگبار و شدید منتقدین مواجه شدند و نمی دانم قضیه روابط این سازنده با سایت های بزرگ چیست اما خلاصه خیلی عجیب است رفتار آن ها با عناوین این سازنده. لردز او فالن با متای ۶۸ و Surge با متای ۷۴ تازه در بهترین نسخه. خب! به سنت همیشگی این مقالات ۱۰ برتر، برویم سراغ معرفی بازی این شماره از لیست. ساخت بازی The Surge را استودیو Deck13 Interactive برعهده داشت و کمپانی Focus Home Interactive در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۷ آن را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفدارانش قرار بگیرد. The Surge موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای مثبتی را دریافت کند و به واسطه گیم پلی جذاب و عمیقش که از سری سولز الهام گرفته شده بود، اغلب مورد تحسین قرار گرفت ولی باز هم مانند بازی قبلی Deck13 Interactive که در رتبه قبلی لیست به آن پرداختیم، آن قدر که شایسته اش بود به آن توجه نشد. بازخوردها در نهایت منجر به کسب امتیاز متای ۷۴/۱۰۰ برای The Surge شد در حالی که باز هم مثل رتبه قبلی لیست باید بگویم حداقل لیاقت این بازی امتیاز ۸ بود.

این وظیفه ماست که شما را از بازی های فوق العاده ای که شاید به خاطر نمره، خود را از آن ها محروم کنید، آشنا نماییم. ذره ای شک نکنید که The Surge، جزو برترین عناوین الهام گرفته شده از دارک سولز در دنیاست و ذره ای به متا توجه نکنید هر چند که تازه متای ۷۴ امتیاز خوبی است ولی حق این بازی حداقل ۸ و بالای ۸ است. The Surge عنوانی با درجه سختی کاملا بالاست و فقط مناسب هاردکور بازان و طرفداران سولز است زیرا باید حسابی صبر داشته باشید و لول بزنید و سلاح و زره ارتقا دهید و ست های جدیدتر بسازید تا بتوانید راحت تر پیشروی کنید. وقتی کشته شوید آیتم های tech scrap می مانند همان جا و یک بار وقت دارید برگردید و آن ها را بردارید و تازه “زمان مشخص شده برای انجام این کار” هم دارید و بعد از زمانی آن ها از بین می روند. هر چقدر هم که بیشتر دشمن بکشید قبل از این که به پایگاه بروید و استراحت کنید، ضریب گرفتن آیتم از دشمنان بالاتر می رود و می توانید مقدار خیلی خیلی بیشتری tech scrap بگیرید. بازی پر است از رازهای مختلف که درست مانند سری سولز جذابیت دارند و باید آن ها را کشف کنید. یک نکته بازی که به معنای واقعی چیزی فراتر از شگفت انگیز است و واقعا یادآور سری سولز است، موضوع نوع راهیابی مراحل به هم و ایجاد مبانبرها در بازی است که واقعا مختان گاها سوت می کشد و از این که چقدر بی نظیر مراحل به هم وصل می شوند و از آخرین بخش بازی به اولین بخش آن میان بر می خورد و همه جا به طرزی شگفت انگیز به هم وصل می شوند، واقعا در بازی هنگ می کنید و سازندگان را تحسین خواهید کرد. بدون شک شک بهترین نسخه برای تجربه این بازی نسخه کامل آن است که همراه دی ال سی های بسیار جذابی است مخصوصا به خاطر دی ال سی A Walk in the Park. در بسته الحاقی A Walk in the Park که در نسخه The Surge: Complete Edition به همراه ۲ دی ال سی بزرگ دیگر و چند آیتم رایگان قرار گرفته است، یک محیط جدید و خیلی بزرگ که یک شهر بازی زیبا و البته ویران شده است به بازی اضافه شده و چندین دشمن جدید و چندین سلاح و زره جدید و آیتم های جذاب و ۲ باس فایت جدید نیز در بازی قرار داده شده اند که این بسته الحاقی را تبدیل به یک دی ال سی کاملا ارزشمند می کند که البته همان طور که گفتم بهتر است آن را در قالب نسخه کامل بازی بخرید.

در نهایت باید بگویم وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. قطعا بازی The Surge نیز شایسته است تا نامش در این لیست قرار داشته باشد. یادتان است چقدر در زمان نقد لردز او فالن به شما گفتم سراغ آن بازی بروید و وقتی آن را تجربه کردید تازه متوجه شدید که عجب بازی بی نظیری را داشتید از دست می دادید؟ حالا باید همین را به شما با چند درجه بیشتر از تاکید بگویم که دوستان عزیز طرفدار و دوستدار سری دارک سولز و بلادبورن و… بشتابید، یعنی فقط بشتابید به سراغ تجربه The Surge که بازی عجیبی است برای خودش. The Surge در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه پانزدهم را کسب کرده است. مطمئن باشید وقتی که یک طرفدار پر و پا قرص و قدیمی سری سولز، ۴ بار به صورت پشت سر هم یک بازی را تجربه و آن را پلات نماید (یعنی هر بار که بازی تمام شد بلافاصله و بی درنگ از ابتدا آن را شروع کند تا زمان گرفتن تروفی پلاتینیوم) یعنی آن بازی باید خیلی خاص و جذاب باشد. قطعا وقتی یک بازی می تواند چنین کاری را با یک طرفدار کهنه کار نقش آفرینی و سری دارک سولز انجام دهد یعنی خیلی خیلی بازی باکیفیتی است. دوستان در یک کلمه می گویم The Surge چیزی از یک بازی شاهکار برای “سولز دوستان” کمتر ندارد و آن قدر گسترده و عمیق است و آن قدر ارزش تکرار دارد که هر بار بازی کنید باز هم برای دفعه بعد انگیزه دارید. امیدوارم که نسخه دوم این سری هم فوق العاده باشد و لااقل دیگر این بار به همان حداقل حقی که دارد و شایسته اش است برسد.

۱۴ – Deus Ex: Mankind Divided

سازنده: Eidos Montréal

ناشر: Square Enix

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PC

تاریخ انتشار: ۲۳ آگوست ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

سری نقش آفرینی Deus Ex در سل ۲۰۰۰ برای اولین بار با عنوانی به همین نام پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشت و اتفاقا مورد توجه بازیبازان و منتقدان نیز قرار گرفت اما بعد از این نسخه، بازی چندین سال به سکوت رفت تا این که نسخه بعدی آن با نام Deus Ex: Human Revolution در نسل هفتم عرضه گردید و باز هم بسیار بسیار موفق عمل کرد. سپس در نسل هشتم نوبت به نسخه جدید این سری رسید که Deus Ex: Mankind Divided نام گرفت. ساخت بازی Deus Ex: Mankind Divided را استودیو Eidos Montréal برعهده داشت و کمپانی Square Enix در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ آن را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر نمود تا در دسترس طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. یکی از جذاب ترین موضوعاتی که در بازی های رایانه ای به آن پرداخته می شود مسئله رباتیک شدن همه چیز و حتی انسان هاست و سری عناوین زییا و محبوب Deus Ex نیز همواره به بهترین شکل به کنکاش در این موضوع از طریق یک بازی رایانه‌ای پرداخته است و با اضافه کردن انتخاب های مختلف به این شرایط، کاری کرده است تا به فکر فرو رویم و کمی به معنای انسان بودن فکر کنیم. وقتی تمام این موضوعات را کنار هم می گذاریم به نتیجه ای جالب و حتی ساده می رسیم؛ انتخاب های ما است که این شرایط و چگونگی رقم خوردن آن ها را تعیین می کند. هیچ چیز کامل نیست و همه چیز از قانون نسبیت پیروی می کند. یعنی یک انسان ارتقا یافته ممکن است تصمیماتی خوب بگیرد و این موضوع را در نظر کسانی که این روی مسئله را می بینند خوب جلوه دهد و یا از قدرت خود برای آزار مردم استفاده کند و کسانی که این سمت موضوع را می بینند بر ضد آن شوند اما باید دید که احتمال وقوع کدام مورد بیشتر است. در سری Deus Ex که مشخص است انتخاب های منفی و استفاده غلط از این قدرت ها خیلی بیشتر رواج می یابد و احتمال بدبختی خیلی بیشتر از پایان خوش است که البته درست نیز به نظر می رسد. ما انسان ها آماده نابود کردن و ضربه زدن به خودمان هستیم و نوانایی گرفتن تصمیمات بد را خیلی بیشتر از تصمیمات درست داریم. اما در نهایت یک موضوع ثابت است؛ ما و انتخاب های ما تمام این شرایط را می سازند. خود انسان و انتخاب هایش است که باعث بدبختی و حتی نابودی وی خواهد شد. برگردیم به بازی این شماره از لیست یعنی Deus Ex: Mankind Divided. این عنوان موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای بسیار مثبتی را دریافت کند و به واسطه گیم پلی متنوعش که چندین راه مختلف را برای کامل کردن ماموریت ها بسته به نوع بازی کردن گیمر در اختیار او قرار می داد، مورد تحسین اکثر منابع و مراجع معتبر گیمینگ در دنیا قرار گرفت. این بازخوردهای عالی در نهایت منجر به کسب امتیاز متای عالی ۸۴/۱۰۰ برای Deus Ex: Mankind Divided شد تا یک بار دیگر نام این سری با موفقیت همراه باشد.

البته ناگفته نماند که با وجود این موفقیت، باز هم قبل از انتشار، انتظار از این بازی بیشتر بود زیرا نسخه قبلی در نسل هفتم امتیاز متای ۹۱ را کسب کرده بود و دلیل این که نسخه جدید امتیازی کمتر را کسب کرد، شباهت بسیار زیاد آن به بازی نسل قبلی بود. البته باید اشاره کرد که درست است که Mankind Divided بسیار شبیه به نسخه Human Revolution است اما بازی قبلی به قدری عالی و پرطرفدار و کم ایراد بود که واقعا نیازی به تغییرات خاصی نداشت و تنها باید کمی نسل هشتمی می شد که آن هم صورت گرفته است. Eidos دنیایی بسیار متنوع و جذاب خلق کرد با انواع و اقسام فعالیت های مختلف و آزادی بی نظیر در روش انجام آن‌ها؛ هر کدام از این فعالیت‌ها را که انجام دهید، بازی با پاداش هایی عالی از امتیاز تجربه گرفته تا ایستر اگ و آیتم های مختلف از شما قدردانی می کند و باعث پیشرفت هر چه بیشتر و سریعتر شما می شود. هر طور که قصد داشته باشید تا بازی را پیش ببرید، Deus Ex: Mankind Divided بسیار لذت بخش و عالی است. سیستم گان پلی جذاب و محکم بازی و مخفی کاری عالی آن به همراه مینی گیم های جذاب هک کردن و برخی مکانیک های جالب مکالمات بازی را بسیار سرگرم کننده و لذت بخش کرده اند. اگر خاطرتان باشد در مطلب نقد و بررسی بازی Deus Ex: Mankind Divided به طور کامل در مورد مسئله رباتیک شدن همه چیز و حتی انسان هاصحبت کردیم که بد نیست در اینجا هم گریزی به آن مطالب بزنیم. زمانی که یک موضوع خاص را زیاد در فیلم‌ ها، بازی‌ ها و دیگر رسانه‌ ها مشاهده می کنیم به آن معنی است که در آن برهه زمانی زیاد به آن موضوع در جامعه فکر می شود و اذهان زیادی را درگیر خود کرده است. حال، کسانی که در این بین توانایی به تصویر در آوردن افکار خود را دارند نیز این موضوعات و دغدغه های ذهنی را در قالب مولتی مدیاها و از طریق رسانه‌های مختلف به عموم مردم و جامعه نشان می دهند و همین کار به مانند یک چرخه باعث می شود که صحبت در مورد آن موضوع بیشتر هم بشود و ذهن‌های بیشتری را به سمت آن مورد سوق داده شوند. فکر می کنید دلیل ساخت این همه بازی و فیلم که بر محوریت موضوع “گرفتن گریبان بشر توسط تکنولوژی که خود تولید کرده است” یا “هوش های مصنوعی غیر قابل کنترل بشر” قرار دارند چیست؟ دلیل آن باز می گردد به این که ذهن مردم و جامعه با این موضوع درگیر است و دوست دارند تا ببینند اگر این موارد اتفاق بیافتند زندگی انسان ها چه می شود. ذهن کنجکاو بشر میخواهد کتکاش کند و بفهمد که اگر این موارد به وقوع بپیوندند چه بر سر حوامع انسانی رخ خواهد داد و به همین دلیل هم مدام احتمالات مختلف این وقایع را در قالب فیلم ها و بازی های مختلف مطرح می کند تا ذهن کنجکاو و درگیر خود را تسلی بخشد.

یکی از همین موضوعات که در سال‌های اخیر زیاد آن را می بینیم و به آن پرداخته می شود مسئله ازتقا یافتن فیزیکی و حتی ذهنی انسان ها به وسیله تکنواوژی است که از زیر شاخه های همان موضوع “جنگ تکنولوژی در برابر انسان” است و بسیار ذهن ها را به خود درگیر کرده است که اگر تعدادی از انسان ها و مثلا نیروهای نظامی و ارتشی ازتقا یابند و دستکاری شوند و ابر سربازها و … خلق شوند چه رخ خواهد داد. شاید در ابتدا به عنوان نیت دفاع از کشور و … مطرح شوند اما در نهایت صدمات جبران ناپذیری به جامعه و شاکله خانواده ها خواهد زد. به هر حال همان ابر سربازها باید با تمام مشکلاتی که ناشی از دستکاری شدن و ارتقا یافتن فیزیکی و ذهنی به آن دچار شده اند به خانواده خود بر گردند و در میان مردم عادی زندگی کنند. آیا دیگر کسی به آن ها به چشک یک انسان نگاه خواهد کرد یا یک ماشین؟ ایا آنها می توانند دوباره آغوش گرم خانواده خود را داشته باشند؟ هزاران اما و اگر دیگر نیز مطرح است که اگر بخواهیم خودمان را گول نزنیم می دانیم که جواب آنها همه منفی است و این قبیل موارد به پایان های خوشی ختم نخواهند شد. در نهایت باید گفت بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. می توانیم نام Deus Ex: Mankind Divided را نیز در زمره این بازی ها قرار دهیم. این بازی اکشن نقش آفرینی زیبا و قدرتمند در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه چهاردهم را تصاحب کرده است. Deus Ex: Mankind Divided یک تجربه نقش آفرینی فوق العاده جذاب و خاص در دنیایی است که هر بار که از بازی خارج می شوید در یاد شما می ماند و یه آن فکر می کنید تا مجددا وارد بازی شوید. زیبایی ترسناک، فریبندگی بی اندازه، چشم اندازی از یک پادآرمان شهر، تجربه ای بسیار قانع کننده، ساختار و زیربنای محکم، داستان و روایت بی نقص؛ اینها همه و همه در Deus Ex: Mankind Divided جای گرفته اند و قطعا از آزادی عمل بی نظیر آن هیجان زده خواهید شد.

۱۳ – Middle-earth: Shadow of War

سازنده: Monolith Productions



ناشر: Warner Bros. Interactive Entertainment

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One,Microsoft Windows, Linux, Macintosh operating systems

تاریخ انتشار: ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۱/۱۰۰

در سال ۲۰۱۴ بود که با انتشار عنوانی جدید، فرنچایزی بسیار زیبا و موفق در کارنامه سازندگان بازی به Monolith Productions و همینطور کمپانی برادران وارنر اضافه شد. عنوانی که مورد توجه بسیاری از بازیبازان و منتقدان قرار گرفت و به واسطه یک خلاقیت بزرگ که این روزها زیاد در بازی ها دیده نمی شود همه از آن به نیکی یاد کردند و حتی بزنده جوایز زیادی نیز در سال ۲۰۱۴ شد. این بازی که در دنیای بزرگ و بی پایان “ارباب حلقه ها” و در سرزمین میانه جریان داشت Middle-earth: Shadow of Mordor نام داشت که یک عنوان اکشن نقش آفرینی بسیار زیبا بود که موفق شده بود در تمامی بخش های خود اعم از داستان و گرافیک و صداگذاری و البته از همه مهم تر گیم پلی، فوق العاده عمل کند. داستان زیبای بازی در کنار جلوه های بصری فوق العاده آن و گیم پلی خلاقانه و صداگذاری و موسیقی عالی سبب شد تا این بازی به عنوان یکی از بازی های بسیار موفق سال ۲۰۱۴ شناخته شود و امتیازات فوق العده ای را نیز دریافت نماید. وبسایت آی جی ان امتیاز ۹٫۳ را به این عنوان اختصاص داد و نهایتا بازی با متای ۸۷ به کار خود پایان داد. اگر بخواهیم به دلیل اصلی تحسین های بسیار زیادی که از بازی Shadow of Mordor انجام شد اشاره کنیم بدون شک پاسخ قطعی باز می گردد به سیستمی خلاقانه و بی نظیر به نام Nemesis. سیستم Nemesis همان چیزی بود که ۲ ساخته زیبای Monolith یعنی سری عناوین Middle-Earth را تبدیل به عناوینی خیلی خاص کرده است. نحوه برخورد دشمنان و واکنش های آنها، ساختن ارتش، خیانت، ارتقا و رشد کردن درجه سربازان و … مواردی بود که باعث شد بازی Shadow of Mordor جوایز خیلی زیادی را کسب کند و بسیار تحسین شود. با موفقیت این بازی کاملا قابل پیش بینی بود که باید منتظر نسخه بعدی هم باشیم که همین اتفاق افتاد و ۳ سال بعد از انتشار نسخه اول، بازی دوم سری نیز عرضه شد که Middle-Earth: Shadow of War نام داشت.

ساخت بازی Middle-earth: Shadow of War را مانند بازی قبلی، Monolith Productions برعهده داشت و کمپانی Warner Bros. Interactive Entertainment در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷ این بازی مورد انتظار را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر نمود. Middle-earth: Shadow of War موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای مثبتی را دریافت کند (البته نه به اندازه بازی قبلی) و به واسطه سیستم بی نظیر و تکامل یافته نمسیس مورد تحسین اکثر منابع و مراجع معتبر گیمینگ در دنیا قرار گرفت. این بازخوردهای مثبت در نهایت منجر به کسب امتیاز متای بسیار خوب ۸۱/۱۰۰ برای Middle-earth: Shadow of War شد. اگر بخواهیم واقع بین باشیم باید گفت این نسخه از هر جهت نسبت به بازی قبلی یعنی Shadow of Mordor کامل تر بود چه از نظر گیم پلی و چه از نظر سیستم نمسیس و… اما نکته ای که باعث شد این نسخه امتیاز کمتری از بازی قبلی کسب کند این است که بازی قبلی با معرفی سیستم نمسیس یک حرکت کاملا جدید و نو را به اجرا در اورد که همه را شگفت زده کرد ولی Shadow of War همان المان های موفق بازی قبلی را بهبود بخشید و کامل تر کرد که بسیار هم خوب و عالی است ولی نه به اندازه “یک حرکت جدید و خلاقانه” که در Shadow of Mordor دیده بودیم. دلیل این که در این لیست هم بازی Middle-earth: Shadow of Warبه عنوان نماینده سری قرار گرفته است این است که وقتی به عنوان دو بازی نسل هشتمی اکشن نقش آفرینی به این دو بازی نگاه می کنیم قطعا Middle-earth: Shadow of War کامل ترو باکیفیت تر است.

در بازی Middle-Earth: Shadow of War سیستم نمسیس دوباره بازگشت و این بار تغییراتی در جهت باز هم عمیق تر شدن و بهتر شدن و کاملا گره خوردن با روایت داستان بازی را به خود دید و در واقع بهبود یافته تر و کامل تر از قبل شد. سیستم Nemesis در این بازی همان عمق همیشگی را دارا بود اما باید بگویم حتی کسانی که در بازی اول کاملا با این سیستم آشنا بودند باز هم مواقعی در Shadow of War حس می کنند که نیاز دارند مقداری در مورد سیستم Nemesis در این بازی جدید بیشتر بدانند و یاد بگیرند تا بتوانند کاملا به آن احاطه یابند. بگذارید تا کمی در مورد گیم پلی بازی و سیستم نمسیس در این نسخه صحبت کنیم. Middle-Earth: Shadow of War دارای ۵ منطقه و ناحیه مختلف است که Minas Ithil, Cirith Ungol, Gorgototh, Nurnen و Seregost نام دارند. هر کدام از این مناطق ماموریت های خود را برای انجام دادن دارا هستند که مثلا شامل بالا رفتن ار برج ها و باز کردن درب های Ithildin و … هستند و البته هر منطقه هم توسط گروهی از ارک ها محافظت و نگهبانی می شود که از ارک های کوچک که مثل مور و ملخ بر سرتان می ریزند گرفته تا Overlord ها و ارک های بسیار قدرتمند را شامل می شوند. هدف نهایی شما در هر منطقه از پای در آوردن Overlord آن بخش و تصرف کردن قلعه ای است که او در آن حکمرانی می کند اما برای این کار شما باید کارهای خیلی زیادی از تکه تکه کردن، جنگیدن، dominate یا تسخیر کردن فرماندهان و باز کردن راه رسیدن به Overlord از طریق فرماندهان زیرین تا درجه بالای ارتش او را انجام دهید. اینجا جایی است که سیستم Nemesis به کار می آید. جالب اینجاست که اگر هر یک از این فرماندهان شما را بکشد (که این مورد زیاد هم پیش می آید چون در بازی ممکن است به یک فرمانده خیلی قوی تر از سطح خود برخورد کنید) در رده بندی سازمانی ارتش ارک ها ارتقا درجه یافته و قدرتمندتر می شد که این موضوع کار را در سیستم نمسیس بسیار حساس کرده. است. بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. می توانیم نام Middle-earth: Shadow of War و همینطور نسخه قبلی آن یعنی Shadow of Mordor را نیز در زمره این بازی ها قرار دهیم. این بازی اکشن نقش آفرینی زیبا و یونیک در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۲ – Kingdom Hearts 3

سازنده: Square Enix

ناشر: Square Enix

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

تاریخ انتشار: ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

Kingdom Hearts فرنچایزی است که بازی هایش ترکیبی از یک عنوان نقش‌ آفرینی جذاب با کلی المان‌ های سرگرم‌ کننده گیم پلی و بسیاری از دنیاها و شخصیت‌ های محبوب ماست و سال هاست بازیبازان را به دل دنیاهای عناوین مختلف دیزنی برده است تا با انواع و اقسام شخصیت‌ های آشنا و محبوب خود از میکی ماوس گرفته تا زیبای خفته و دونالد داک و … دیدار کنیم. در طول سال ها و از زمان خلق این فرنچایز تاکنون شاهد عناوینی مثل Kingdom Hearts: Chain of Memories ,Kingdom Hearts II ,Kingdom Hearts Kingdom Hearts 358/2 Days ,Kingdom Hearts Birth by Sleep ,Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance ,Kingdom Hearts χ بوده ایم هرکدام یادآور روزهای بسیار خوبی برای بازیبازان قدیمی هستند و کلی خاطرات بی نظیر برای ما رقم زده اند. در طول این سال ها و در نبود نسخه جدیدی از این فرنچایز، طرفداران خود را با بازی هایی مثل Kingdom Hearts HD 2.5 Remix که در آن علاوه بر بازی دوم، عناوین Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix و Kingdom Hearts Re:coded نیز وجود داشتند سرگرم کردند تا سرانجام Kingdom Hearts III معرفی شد. تک تک تصاویر و ویدئوهایی که از این نسخه و جهان های مختلف و شخصیت های دوست داشتنی اش دیدیم بی نهایت زیبا بود و انتظار ما را برای رسیدن زمان انتشار بازی بسیار سخت ‎تر کردند. خوشبختانه Tetsuya Nomura افسانه‎ ای نیز به صورت تمام وقت به پروژه‎ی Kingdom Hearts III پیوست تا امید ما برای انتشار یک بازی بزرگ و بی نظیر بیشتر از همیشه شود و روزها را بشماریم تا بار دیگر همراه با Sora به دنیاهای این بازی زیبا سفر کنیم و ماجراجویی های جدیدی را تجربه نماییم.

خوشبختانه این انتظارها و امیدها به بار نشست و شاهد یک بازی معرکه بودیم. ساخت بازی Kingdom Hearts 3 را Square Enix برعهده داشت و همین کمپانی در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ آن را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش که سال ها منتظرش بودند قرار بگیرد. Kingdom Hearts 3 موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای بسیار مثبتی را دریافت کند و به واسطه گیم پلی جذاب و داستان و روایت دوست داشتنی اش مورد تحسین اکثر منابع و مراجع معتبر گیمینگ در دنیا قرار گرفت. این بازخوردهای عالی در نهایت منجر به کسب امتیاز متالی عالی ۸۳/۱۰۰ برای Kingdom Hearts 3 شد و موفقیت دیگری برای این سری رقم خورد که البته برای این فرنچایز، موفقیت یک موضوع طبیعی در طول سال ها بوده است.

حالا که از این فرنچایز قدرتمند و بزرگ صحبت کردیم جا دارد تا اشاره ای هم به کمپانی Square Enix داشته باشیم که واقعا حق بزرگی بر گردن سبک نقش آفرینی دارد. Square Enix جزو شرکت هایی است که در طول تاریخ بازی های رایانه ای نقش زیادی را چه در آشنایی بازیبازان با سبک نقش آفرینی و چه در علاقمند کردن خیلی از بازیبازان قدیمی به سبک نقش آفرینی داشته است، این شرکت با انواع و اقسام فرنچایزهای قدرتمندی که در اختیار دارد طرفداران خیلی زیادی را برای خود دست و پا کرده است که نام این شرکت در کنار یک بازی نقش آفرینی را به منزله جذابیت آن بازی قلمداد می کنند که البته حق هم دارند، زیرا با فرنچایزهای غول پیکری مثل فاینال فانتزی و کینگدام هارتز و … که این شرکت در اختیار دارد، سال ها و سال ها برایشان خاطره خلق کرده است. بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. حضور Kingdom Hearts 3 در این لیست به عنوان یکی از برترین ها کاملا طبیعی است. این بازی اکشن نقش آفرینی زیبا و قدرتمند در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه دوازدهم را کسب کرده است.

۱۱ – Monster Hunter: World

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PC

تاریخ انتشار: ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

کپکام در این ۲-۳ سال اخیر خیلی خیلی بهتر شده است و با زنده کردن سری رزیدنت اویل و دویل می کرای و مگا من و مانستر هانتر و اونیموشا بسیاری از ما را دوباره مثل قدیم عاشق و شیفته خود کرد و مسیر را در راستای به دست آوردن دل هواداران قدیمی خود هموارتر کرد. در این بخش صحبت از جدیدترین نسخه سری مانستر هانتر است که محبوبیت زیادی را در دنیا کسب کرد. این بازی که Monster Hunter: World نام داشت در واقع پنجمین بازی از سری عناوین اصلی Monster Hunter محسوب می گردد و اولین بار در کنفرانس رویایی سونی در E3 سال ۲۰۱۷ معرفی گردید. ساخت بازی Monster Hunter: World را Capcom برعهده داشت و همین کمپانی در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ آن را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. Monster Hunter: World بعد از انتشار سرو صدا و شور و هیجان زیادی را در بین بازیبازان دنیا به راه انداخت. در کشور ما خیلی کم تعداد بودند کسانی که حتی یک نسخه از این سری را تجربه کرده باشند اما بعد از انتشار Monster Hunter: World، بسیاری از بازیبازان کشورمان هم این بازی را نجربه کردند و با این سری آشنا شدند.

اکنون نیز عده خیلی زیادی مشغول بازی کردن Monster Hunter: World هستند و برایش کلی محتوای جدید می آید مثل بسته الحاقی که پای ویچر دوست داشتنی و محبوب، گرگ سفید با ابهت یعنی گرالت را به این عنوان باز کرد و محتوای جدیدی را با خود یه دنیای این بازی آورد و همینطور محتوای عظیم دیگری که قرار است به زودی برای این بازی عرضه گردد. نقشه های این بازی از لحاظ بزرگی اصلا قابل مقایسه با قبل نیستند و بازی محتوای خیلی عظیم تری دارد. به مانند تمامی عناوین قبلی این سری در بازی Monster Hunter: World هم اگر بخواهیم به یک ویژگی بارز که در واقع خاصیت و ستون اصلی بازی است اشاره کنیم، آن ویژگی وجود تعداد بسیار بسیار زیادی هیولاهای عظیم و مخوف با تنوعی عالی است و در حفیقت گیم پلی سری عناوین Monster Hunter کاملا ترجمه و معنی اسم آن هستند و فقط و فقط کار شما در باری نابود کردن هیولاهاست، آن هم چه هیولاهایی. برای ما نقش آفرینی بازها هم که چه چیزی بهتر از یک اکشن نقش آفرینی جهان آزاد هیولاکشی و کواپ ۴ نفره با ساعت های بسیار بسیار زیاد محتوا و هیولاهایی بی نظیر.

Monster Hunter: World موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای معرکه و فوق العاده ای را دریافت کند و به واسطه گیم پلی بی نهایت جذاب و متنوعش مورد تحسین اکثر منابع و مراجع معتبر گیمینگ در دنیا قرار گرفت. این بازخوردهای عالی در نهایت منجر به کسب امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۰/۱۰۰ برای Monster Hunter: World شد و موفقیت بزرگی را برای کپکام که در مسیر بازگشت به اوج حرکت می کرد به ارمغان آورد. Monster Hunter: World لقب برترین بازی این سری را از عنوان فوق العاده Monster Hunter 4 Ultimate گرفته و مال خود کرد. این بازی تبدیل به یکی از جذاب ترین بازی های سال ۲۰۱۸ و نسل هشتم تا به امروز شد که حتی در کشورمان هم خیلی ها آن را بازی کردند (و می کنند) و اکنون مانستر هانتر دیگر یک نام غریبه در کشور ما هم نیست و Monster Hunter: World این تابو را شکست. بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. قطعا بازی Monster Hunter: World نیز باید به عنوان یکی از برترین ها حضور داشته باشد. این بازی اکشن نقش آفرینی زیبا و قدرتمند در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه یازدهم را تصاحب کرده است.

۱۰ – Assassin’s Creed: Odyssey

سازنده: Ubisoft

ناشر: Ubisoft

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PC ,Nintendo Switch ,Google Stadia

تاریخ انتشار: ۵ اکتبر ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

در ابتدا بگویم که اگر این لیست کاملا شخصی بود و فقط بر اساسی نظر شخصی من نوشته شده بود قطعا اساسین ادیسی در بخش بعدی مقاله و در بین ۵-۷ بازی اول بود ولی برای چنین مقالاتی باید کلیت و منطق جهانی را هم در نظر گرفت تا به مخاطبین احترام گذاشته شود. بگذریم… فرض کنید که سونی ناگهان بیاید و اعلام کند که آنچارتد تبدیل به یک بازی اکشن نقش آفرینی جهان آزاد شده است! این خیلی ترس دارد و شما نمی توانید هیچ تضمینی برای آینده آن بدهید. یوبیسافت هم همین کار را کرد و با بزرگترین فرنچایزش به قصد عمیق تر کردن بازی، دست به ریسک زد تا شاید به این شکل یک روند جدید برای ساخت این سری با حال و هوای جدید بیابد. یوبیسافت نشان داد که اصلا ترسی از ریسک و تغییر دادن ندارد، حتی اگر بزرگترین و محبوب ترین فرنچایزش یعنی Assassin’s Creed را از یک اکشن ماجرایی به قالب اکشن نقش آفرینی ببرد و این برای من به شخصه بسیار قابل احترام و ارزشمند است زیرا نشان می دهد یوبیسافت با این که احتمال می دهد منتقدین بیایند بگویند چرا بازی از ریشه هایش دور شده و طرفداران واکنش نشان دهند و .. ولی باز هم ریسک را انجام داد و بازی جدید این سری یعنی Assassin’s Creed: Odyssey را رسما به عنوان یک بازی نقش آفرینی برای اولین بار در تاریخ این سری معرفی کرد در حالی که می توانست یک بار دیگر روند موفقیت Origins را تکرار کند و ضعف هایش را هم بهبود ببخشد و هم متای بهتری کسب کند و هم طرفداران را با یک اساسین عالی در یونان باستان روبرو نماید. اما این چیزی نبود که یوبیسافت می خواست و این شرکت قصد انجام تغییرات بزرگتری را داشت تا حتی امتحان کند و ببیند که آیا می تواند طرفداران نقش آفرینی را نیز به این بازی جذب کند و آیا اصلا تم Assassin’s Creed در زمینه نقش آفرینی جواب می دهد یا خیر. همیشه در ذهنم به این فکر می کردم و برایم جذاب بود که اگه روزی سری Assassin’s Creed به دنیای نقش آفرینی پای گذارد و شاهد یک بازی Assassin’s Creed آرپی جی با انتخاب ها و تصمیمات و ارتقای لول باشیم، چقدر عالی و جذاب خواهد شد و امسال در مراسم E3 با این که اصلا فکرش را نمی کردم یوبیسافت دست به این خطر بزرگ بزند ولی در عین ناباوری مشاهده کردم که بازی Assassin’s Creed: Odyssey از سوی سازندگان به عنوان یک بازی نقش آفرینی معرفی شد و من را حسابی خوشحال کرد که بالاخره می توانم ترکیب جذابیت های بی نظیر این فرنچایز را با عمق فوق العاده بالای سبک نقش افرینی ببینم و تجربه کنم. در این دوره با این هزینه های مخوف ساخت بازی ها این تصمیم برای بزرگترین بازی یوبیسافت بسیار شجاعانه و قابل تحسین است زیرا بالاخره باید یک نفر پیدا شود و از یک جایی تغییر را آغاز کند و نمی شود که تا ۲۰ سال دیگر و ۲۰ شماره اصلی و فرعی دیگر، مدام یک روند ثابت را شاهد باشیم که چون جواب داده است مدام تکرار می شود. یوبیسافت این ریسک را با عرضه Assassin’s Creed: Odyssey پذیرفت و عجب نتیجه معرکه ای هم داشت. ساخت بازی Assassin’s Creed: Odyssey را مثل همیشه Ubisoft برعهده داشت و همین کمپانی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۸ آن را برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. البته گویا قرار است که شاهد انتشار نسخه های Nintendo Switch و Google Stadia نیز باشیم. Assassin’s Creed: Odyssey آن قدر جذاب است که می توانیم به آن لقب یک شاهکار را در بین بازی های این سری بدهیم و این عنوان در بین عناوین این فرنچایز محبوب که همگی جذاب و با کیفیت بوده و هستند نیز یکی از بهترین هاست و به دلیل تغییر ساختار و نقش آفرینی شدن بازی می تواند سطح جدیدی از جذابیت و هیجان و ارزش تکرار بالا و تنوع را به شما هدیه کند. Assassin’s Creed: Odyssey عنوانی است که می تواند به راحتی در لیست عناوین هر بازیبازی اعم از کسانی که به این سری علاقه دارند یا ندارند و کسانی که بازی های نقش آفرینی را دوست دارند یا ندارند قرار داشته باشد، زیرا که می تواند بهترین شروع برای افرادی باشد که تاکنون این سری را بازی نکرده اند و یا کسانی که تاکنون به سراغ سبک اکشن نقش آفرینی جهان آزاد نرفته اند.

Assassin’s Creed: Odyssey موفق شد از سوی منتقدین و بازیبازان بازخوردهای بسیار مثبت و فوق العاده ای را دریافت کند و به واسطه دنیای بی نظیر و شاهکارش که بیشتر از ۱۰۰ ساعت محتوای جذاب را به همراه داشت، مورد تحسین اکثر منابع و مراجع معتبر گیمینگ در دنیا قرار گرفت. این بازخوردهای عالی در نهایت منجر به کسب امتیاز متای بسیار عالی ۸۷/۱۰۰ برای Assassin’s Creed: Odyssey شد و موفقیت بزرگ دیگری را برای این سری بی نظیر رقم زد. این بازی به معنای واقعی یک شاهکار محض است که هر نامی غیر از اساسین داشت اکنون امتیازش بالای ۹ بود. تازه با وجود تمام بی مهری ها در طول این سال ها نسبت به سری اساسین، Assassin’s Creed: Odyssey در کنار شاهکارهایی مثل گاد او وار و رد دد ردمپشن ۲ کاندید بازی سال ۲۰۱۸ نیز شد. چند سالی بود که موج عجیبی بر ضد عناوین سری Assassin’s Creed به راه افتاده بود که بیشتر ناحق به نظر می رسید تا حق. عناوینی که واقعا هر بار کاملا تغییر می کنند و دوره ای جدید با معماری جدید و شخصیت های جدید و المان های گیم پلی جدید را برای ما به ارمغان می آورند، ما نیز همگی آن ها را می خریم و تا انتها با لذت بازی می کنیم اما در نهایت وقتی دور هم جمع می شویم انواع بد و بیراه است که نثار سازندگان بازی و خود این عناوین می کنیم که چرا تکراری شده و هر سال می دهید بیرون و تغییر نمی کند و .. خب این بار همان تغییر بزرگی که شاید در موردش غر می زدیم رسید و این سری به سبک نقش آفرینی رفت. خوب می دانید که ایجاد تغییر و نهراسیدن از ریسک کردن و خطر کردن یک ویژگی خیلی عالی و جذاب است که شاید گاهی هم این ریسک ها جواب ندهند ولی اصل موضوع که ریسک کردن و قابلیت ایجاد تغییر یک خصوصیت شجاعانه و جذاب است را زیر سوال نمی برد و چه بهتر که آن تغییر جواب هم بدهد و این شجاعت تغییر دادن به بار ینشیند. بالاخره هر تغییر بزرگی در ابتدا کمی مقاومت را در برابرش می بیند اما سرانجام اگر این تغییر مفید باشد همه آن را قبول خواهند کرد. به هر حال در یک زمانی باید کسی شجاعت ایجاد تغییر را با خود داشته باشد و بازی باید تغییر کند و باید نو شود. همان طور که در نسخه چهارم Assassin’s Creed تغییر را دیدیم و آَن بازی تبدیل به یکی از برترین و سرگرم کننده ترین عناوین اکشن ماجرایی جهان آزاد تاریخ شد.

Assassin’s Creed: Odyssey عنوانی است که سازندگانش و یوببسافت ریسک خیلی زیادی روی ساخت آن کردند و برای ایجاد یک تغییر جدید و بخشیدن تنوع و حال و هوای تازه به سری، خیلی موارد را از ساختار تغییر داند و حتی سبک بازی را عوض کردند که این واقعا قابل تحسین است زیرا به هر حال همان طور که قبلا هم گفتم یکی باید پیدا شود و از یک جایی تغییر را بیاورد همان طور که مبارزات دریایی و ارتقای کشتی و شخصی سازی به این سری آمد و اول خیلی ها مقاومت می کردند. Assassin’s Creed: Odyssey نسبت به بازی های قبلی سری آن قدر تغییر کرده است که شاید از خیلی طرفداران این سری، مخصوصا آن هایی که اهل نقش آفرینی نیستند، شاید اصلا توان روبرو شدن یک باره با این همه تغییر را نداشته باشند ولی برعکس برای آن هایی که مثل من نقش آفرینی دوست دارند و عاشق ویچر هستند و بازی هایی با محتوای خیلی زیاد مورد علاقه شان است، این بازی بهترین بازی سری اساسین است. خیلی حیف است که بازیباز باشید و خود را از تجربه Assassin’s Creed: Odyssey محروم کنید. Assassin’s Creed: Odyssey از هر زاویه و منظری که به آن بنگرید فوق العاده است و معنای واقعی لذت از یک بازی رایانه ای و یک اکشن آر پی جی عمیق را برای ما به همراه دارد؛ از شخصیت های جذاب بازی گرفته تا نبردهای بی نظیر دریایی، مبارزات عالی، سیستم ارتقای شخصیت عمیق و پر محتوا، کلی المان های بی نهایت متنوع گیم پلی، دنیایی بی نهایت زیبا و وسیع برای اکتشاف، قابلیت های شخصی سازی بسیار عالی برای کشتی و خلاصه هر چه که در این بازی می بینید فوق العاده است و آن قدر باکیفیت است که قطعا ایرادات نه چندان بزرگ آن قابل بخشیدن هستند. هیچ حرف و حدیث و شک و تردیدی در مورد لزوم بازی کردن Assassin’s Creed: Odyssey چه برای طرفداران همیشگی این سری و چه برای کسانی که عاشق عناوین اکشن نقش آفرینی جهان آزاد هستند وجود ندارد چرا که شاهد یکی از برترین اکشن نقش آفرینی های تاریخ هستیم. سری عناوین محبوب و پر‌طرفدار Assassin’s Creed بیشترین اهمیت را برای یوبیسافت دارند زیرا که این نام یکی از برترین فرنچایزهای دو نسل اخیر بازی‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود و با وجود فراز و نشیب‌های زیادی که در مسیر خود از آغاز تاکنون داشته است باز هم توانسته تا محبوبیت خود را بین بازی‌بازان حفظ کرده و آن‌ها را مجاب به انجام تک‌ تک نسخه‌ های این سری کند و بسیاری از شیرین‌ ترین و به یاد ماندنی‌ ترین لحظات و خاطرات بازی ما با نسخه‌های گوناگون این سری رقم خورده است. در نهایت باید بگویم بی شک وقتی بخواهیم از برترین عناوین اکشن نقش آفرینی یا همان Action-RPG های نسل هشتم نام ببریم. حضور Assassin’s Creed: Odyssey در این لیست به عنوان یکی از برترین ها جزو واجبات است! این بازی اکشن نقش آفرینی شاهکار و قدرتمند در لیست امروز ما از “برترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هشتم” جایگاه دهم به خود اختصاص داده است و قطها شایستگی قرار گرفتن در جایگاه های خیلی بالاتر را هم دارد و اگر این لیست کاملا شخصی بود قطعا رتبه این بازی اکنون خیلی فرق داشت.

